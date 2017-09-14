|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 26 лют, 2026 16:45
sashaqbl написав: stm написав:
А чому? Куди ділися ті прибутки, коли видобуток 5-10$, а вже у ковід бури та продавай давало збій.
Та тому, що тоді працювали вдовгу і вкладалися в розвідку і буріння, тому працювали на межі рентабельності.
Якщо вони це зараз відкинуть - то будуть працювати в прибуток, от і все
То вкладали вдовгу, отримали 5-10$ і все, бури-продавай, погашай борги, а замість на банкрутство? Бізнесмодель цікава.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6265
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 16:46
sashaqbl написав: stm написав:
А чому? Куди ділися ті прибутки, коли видобуток 5-10$, а вже у ковід бури та продавай давало збій.
Та тому, що тоді працювали вдовгу і вкладалися в розвідку і буріння, тому працювали на межі рентабельності.
Якщо вони це зараз відкинуть - то будуть працювати в прибуток, от і все
Десь були цифри, що разом з припиненням розвідки і буріння у них доволі швидко падає видобуток.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17964
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2580 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Чет 26 лют, 2026 16:58
stm написав: sashaqbl написав: stm написав:
А чому? Куди ділися ті прибутки, коли видобуток 5-10$, а вже у ковід бури та продавай давало збій.
Та тому, що тоді працювали вдовгу і вкладалися в розвідку і буріння, тому працювали на межі рентабельності.
Якщо вони це зараз відкинуть - то будуть працювати в прибуток, от і все
То вкладали вдовгу, отримали 5-10$ і все, бури-продавай, погашай борги, а замість на банкрутство? Бізнесмодель цікава.
тільки там вуглеводи все менш бюджетоутворюючі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42415
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:00
Іскандери бюджетоутворюючі, угу
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17964
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2580 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:19
stm написав:
Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів,
У Саудитів 3$ добуток і 0$ транспортування. В 2014.
Зараз десь 4$ і 0$.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7420
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:22
sashaqbl написав:
Залежно що вважати собівартістю. Якщо включати витрати на розвідку/буріння, то може бути й дорого.
Звичайно включити. Як інакше? Але якщо розвідку здійснював СРСР в умовному 1970 році, а буріння в 1980році, то напевно в цій графі стоїть щось близьке до нуля.
Тому "нова нафта" вже йде і по 50$. Мої цифри це в середньому.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7420
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:32
stm написав:
Але чомусь вже закривають 2 нафтовидобувні, визнаю невеликі компанії. Чому?
Тому що 5$-10$ це в середньому.
Та й не факт що вони закрились через збитки, може їх просто віджали.
Головне - чи закрились свердловини. Думаю ні.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7420
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:33
BeneFuckTor написав:
Хтось може мені пояснити.
Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські?
Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?
Самі прикиньте
Ми втратили 150 000 км2 територій... ці території ми захищали і зараз їх не контролюємо
Хто на цих територіях буде збирати тіла?
Ясно що росіяни
Тепер
навіть якщо російських тіл в рази більше - нам про це хтось буде доповідати чи десь ця інформація буде висвітлюватись - ні.
От і виходить
Нам 1000 ( але автоматично поки зібрали 1000 наших - в мобільному крематорії спалили своїх 3000 тихенько щоб ніхто не чув)
Тому і йдуть москалі на ці обміни , бо це ж який ласий шматок для їх пропаганди.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28033
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:37
budivelnik написав: BeneFuckTor написав:
Хтось може мені пояснити.
Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські?
Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?
Самі прикиньте
Ми втратили 150 000 км2 територій... ці території ми захищали і зараз їх не контролюємо
Хто на цих територіях буде збирати тіла?
Ясно що росіяни
Тепер
навіть якщо російських тіл в рази більше - нам про це хтось буде доповідати чи десь ця інформація буде висвітлюватись - ні.
От і виходить
Нам 1000 ( але автоматично поки зібрали 1000 наших - в мобільному крематорії спалили своїх 3000 тихенько щоб ніхто не чув)
Тому і йдуть москалі на ці обміни , бо це ж який ласий шматок для їх пропаганди.
))) то хто мішає нам їм пропаганду зірвати? Розсекретьте втрати зробіть їх поіменними і ділов то? Чи не можно людям знати правду?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4774
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:37
sashaqbl написав: stm написав:
Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів, у орків тяжка нафта яка добувається на великих відстанях вниз.
Залежно що вважати собівартістю. Якщо включати витрати на розвідку/буріння, то може бути й дорого.
Якщо качання з існуючих свердловин - то 5-10, максимум 20.
Я думаю на фоні війни росіяни цілком можуть відмовитися від інвестицій у майбутні і просто качати. Принаймні для х... це прийнятна ціна. Тому я б орієнтувався на цифри Андрія.
Якщо свердловина стара , то вона заводнена, подекуди до рівня 5% нафти+95% технологічнної рідини(попросту вода з присадками щоб не замерзала, яку вкачують в нафтовий пласт щоб витягнути залишки нафти( а це можливо тільки шляхом закачування), бо втягнути на висоту більше ніж 10 метрів - фізика забороняє)
В тих самих саудитів з скважини йде 97-99% нафта....
Самі порахуйте собівартість...Ту ж воду якось треба до свердловини підтягнути...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28033
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|227730
|
|
|1493
|432409
|
|
|6076
|1153807
|
|