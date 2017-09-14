budivelnik написав: але якщо відсутній прихід грошей на рівні хочаб розходу - то не зважаючи на те що ці мільйони м2 коштують мільярди доларів - фірма банкротує.
зовнішній борг до ввп України близько 100 процентів Зовнішній борг до ввп рф близько 20 процентів. Но збанкрутує рф раніше України. Тому що Україні вигідно щоб по ній прилітали іскандери, так ти розказував 2 роки тому?
Коли нічого сказати починаються примітивні маніпуляції і перекривлення 1 Педерація починала з заначкою яку а -збирала останні 20 років б - збирав СОВОК 2 Пройшло 4 роки Закінчилась заначка яка була зібрана за 20 років і зявився дефіцит в 20 %... тобто вони просрали все що було івлізли в борги 3 Нам дали борг 90 млрд з умовою що його погасить педерація... Тобто Борг у нас є, але ЗОБОВЯЗАННЯ його гасити лежить не на нас. 43 Про іскандери Я казав що тільки примітив а-ля мавпа буде запускати ракету вартістю в 2 млн доларів щоб вбити 1-3 мешканця України. Ти вважаєш що я в цій тезі не правий?
У тебя с памятью всё ок? Где доллар в 91м году(даже не в декабре) стоил 60коп? Ты его в то время хоть один купил? ПыСы. В ноябре курс налички был около 50руб/ДМ. Курс зелени значит уже приближался к сотне. Сто точно он стоил на НГ в московии(да и у нас пока купонов не наштамповали вдесятеро от московского дерева)
"У результаті атаки дронів ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив відбувся ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, за їхніми даними, у зоні вибуху опинилися установки з виробництва аміачної селітри.
"Через потужну вибухову хвилю було повністю зруйновано одну з естакад і пошкоджено частину сусідніх виробничих установок у радіусі кількох сотень метрів", - зазначають вони.
в "Берьозкє" по курсу Внєшєкономбанка за імпортні джинси з лейбой Tysa
stm написав:Ви на кого спираєтесь? я на неулюбленого вами Ліпсіца, і у нього є давні дані, тому що його просили рахувати Тюменьські скважини, ті які рятували бюджет есересер у 60х. А він маючи данні далеко не 60х, він гарний економіст, який мав доступ до звітності до експлуатації, казав про те що зараз з них все важче добувати і дорожче ) ви, то як Саудівська і 0$ за доставку, і 4$ за видобуток ) навіть у 60х роки це не так, у 2025 році прям взагалі треш, а ви не ЛАД з есересер ) Починали ми що друк фублів - два пальця. Наразі ви вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$, то як з друком рік тому - гімно-питання )))
Я нічого не зрозумів що ви тут написали. Ну і ладно...
stm написав:...... Наразі ви вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$, то як з друком рік тому - гімно-питання )))
Так все понятно, вроде: >>> Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн. Значит: еще 2-3 недели - и всьо.
Хотя - слухи ходят, что "кубышки" еще на 15 месяцев точно хватит...