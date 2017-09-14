RSS
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 03:19

  andrijk777 написав:
  stm написав:Я вже озвучила 40$

Ну брєд це.
Вони ж її за 40 і продають зараз, враховуючи диконт.
А транспортування, а податки, а прибутки? Це все 0 у вас виходить. :D :D
А в рос. бюджеті мільярди доходів з нафти. Де ж вони беруться, якщо продають нафту в нуль. Ну і самі компанії звичайно працюють не в нуль, поки що більшість сильно прибуткові.
Далі - якщо середні 40 то логічно що є і за 50 і за 60. А як вони її за 60 продають?
Коротше, ваша цифра бред, без варіантів.

Почему бред ? Как вариант, нефть с себестоимостью 15-20$ за баррель идет на экспорт.
С высокой себестоимостью отправлять на внутренний рынок. Или нефть с высокой себестоимостью использовать в переработке на диз.топливо. Затем продавать конечный продукт на экспорт. Санкции по ограничению цены на конечный продукт вводили или только на нефть ? Кроме того, о себестоимости в какой точке идет речь - с учетом начисления всех налогов ? Полагаю, что налоги - это львиная доля в структуре себестоимости. Можно давать какие-то льготы по налоговому обложению
экспортируемой нефти. Сложная это тема. ИМХО.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 27 лют, 2026 03:21, всього редагувалось 2 разів.
tumos
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 03:20

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:..........
Чем меньше долгов, тем менее заинтересованы кредиторы в устойчивости должника.

Свиню годують до одного моменту, а потім вже їдять її.

Когда Дональд Трамп недавно хвастался тем, что прекратил конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго, хотя боевые действия в ДРК продолжаются, приводя к ужасающим человеческим жертвам , он ясно дал понять, что его цели выходят за рамки давно желанной Нобелевской премии мира.

«Они сказали мне: „Пожалуйста, пожалуйста, мы будем очень рады, если вы приедете и заберете наши полезные ископаемые“. Что мы и сделаем», — добавил президент США. Теперь он выполняет свои обещания.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/feb/08/the-guardian-view-on-the-scramble-for-critical-minerals-while-powers-vie-for-access-labourers-die
Интересная заметка.
Рекомендую шаману для снятия розовых очков.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38862
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
