Ну брєд це. Вони ж її за 40 і продають зараз, враховуючи диконт. А транспортування, а податки, а прибутки? Це все 0 у вас виходить. А в рос. бюджеті мільярди доходів з нафти. Де ж вони беруться, якщо продають нафту в нуль. Ну і самі компанії звичайно працюють не в нуль, поки що більшість сильно прибуткові. Далі - якщо середні 40 то логічно що є і за 50 і за 60. А як вони її за 60 продають? Коротше, ваша цифра бред, без варіантів.
Почему бред ? Как вариант, нефть с себестоимостью 15-20$ за баррель идет на экспорт. С высокой себестоимостью отправлять на внутренний рынок. Или нефть с высокой себестоимостью использовать в переработке на диз.топливо. Затем продавать конечный продукт на экспорт. Санкции по ограничению цены на конечный продукт вводили или только на нефть ? Кроме того, о себестоимости в какой точке идет речь - с учетом начисления всех налогов ? Полагаю, что налоги - это львиная доля в структуре себестоимости. Можно давать какие-то льготы по налоговому обложению экспортируемой нефти. Сложная это тема. ИМХО.
Сибарит написав:.......... Чем меньше долгов, тем менее заинтересованы кредиторы в устойчивости должника.
Свиню годують до одного моменту, а потім вже їдять її.
Когда Дональд Трамп недавно хвастался тем, что прекратил конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго, хотя боевые действия в ДРК продолжаются, приводя к ужасающим человеческим жертвам , он ясно дал понять, что его цели выходят за рамки давно желанной Нобелевской премии мира.
«Они сказали мне: „Пожалуйста, пожалуйста, мы будем очень рады, если вы приедете и заберете наши полезные ископаемые“. Что мы и сделаем», — добавил президент США. Теперь он выполняет свои обещания.