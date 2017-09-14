RSS
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:06

  Xenon написав:
❗️В Україні вже за місяць зʼявиться підвищений військовий збір у розмірі 5%: Київ зобовʼязався перед МВФ ухвалити пакет податкових змін, — нардепи.

Наразі діє 1%


ви мабуть у Мюнхені соціальне баварське сьорбаєте у пабі без wifi, та кешовану сторінку на смартфоні відкрили
вже більше року як 5%
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:13

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️В Україні вже за місяць зʼявиться підвищений військовий збір у розмірі 5%: Київ зобовʼязався перед МВФ ухвалити пакет податкових змін, — нардепи.

Наразі діє 1%


ви мабуть у Мюнхені соціальне баварське сьорбаєте у пабі без wifi, та кешовану сторінку на смартфоні відкрили
вже більше року як 5%

ставка 1 % військового збору у 2026 році діє для ФОП третьої групи (крім е-резидентів), які отримують дохід і сплачують цей податок раз на квартал.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Якщо теперішні гірші то так треба було миритись в 22му.


не тільки умови угод але і обставин навколо
Можуть бути "файні умови по лбз", без обмежень чисельності та номенклатури озброєнь зсу, але де тоді буде це лбз, ким заповнювати ЗСУ і за що купувати навіть патрони ?
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:26

  Hotab написав:fox767676


так само і для України, ціною +/- стабільного фронту є втрачене майбутнє

Здаватись треба було 24.02.22?


Здаватись?
Коли ворог готовий був без бою відступити до кордонів станом на 24.02.2022 - це називається здаватись?
Тоді зупинка по лінії зіткнення після втрати тисяч кілометрів квадратних території і життів, на яку сьогодні вже нарешті готовий Зе, це як називається?
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:31

  Xenon написав:
❗️В Україні вже за місяць зʼявиться підвищений військовий збір у розмірі 5%: Київ зобовʼязався перед МВФ ухвалити пакет податкових змін, — нардепи.

Наразі діє 1%

Слава Україні!(ЕШБ споріднена із школою прапорщиків РА)
А якщо 30% зробити то грошей у країні стане більше бо більше ж їх будуть сплачувати у бюджет!
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:36

Математик від Бога )))

  Schmit написав:
  fler написав:Schmit, чи вистачить тобі клепки, щоб зрозуміти, що на рф є набагато цікавіші цілі, ніж світло Бєлгорода і маскви? Наприклад, нпз, аеродроми, підприємства військового призначення тощо. Дивно, що Schmit чомусь не помічає, як по ним прилітає.

Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?

Ось тобі одна атака, сподіваюсь клепки вистачить порахувати кількість за пів року?
https://charter97.org/ru/news/2026/2/27/675129/
fler
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:52

Schmit

Schmit
Коли ворог готовий був без бою відступити до кордонів станом на 24.02.2022 - це називається …


3.14стьош
Hotab
  Wirująświatła написав:



⚡️Мир може настати до осені, коли у США будуть проміжні вибори, — Зеленський



пустопотужний гундосик хоче сказати що проблема в США, а не в ньому та довбойобах та мародерах навколо нього
fox767676
