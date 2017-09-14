RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Якщо теперішні гірші то так треба було миритись в 22му.


не тільки умови угод але і обставин навколо
Можуть бути "файні умови по лбз", без обмежень чисельності та номенклатури озброєнь зсу, але де тоді буде це лбз, ким заповнювати ЗСУ і за що купувати навіть патрони ?
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:36

Математик від Бога )))

  Schmit написав:
  fler написав:Schmit, чи вистачить тобі клепки, щоб зрозуміти, що на рф є набагато цікавіші цілі, ніж світло Бєлгорода і маскви? Наприклад, нпз, аеродроми, підприємства військового призначення тощо. Дивно, що Schmit чомусь не помічає, як по ним прилітає.

Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?

Ось тобі одна атака, сподіваюсь клепки вистачить порахувати кількість за пів року?
https://charter97.org/ru/news/2026/2/27/675129/
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:52

Schmit
Коли ворог готовий був без бою відступити до кордонів станом на 24.02.2022 - це називається …


3.14стьош
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17971
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:03

на бигбордах написано хочет ли рф закончить войну
Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman дивився сьогодні уругвайського караколпака?

Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:24

  Wirująświatła написав:
⚡️Гру Roblox хочуть заборонити в Україні — на думку нардепа Неклюдова, вона загрожує національній безпеці України та здоров'ю наших дітей.
........
Регулятор заявив, що Roblox нібито загрожує моральному розвитку дітей. Росія повністю обмежила доступ до американської ігрової платформи Roblox, звинувативши її у поширенні екстремістських матеріалів та “ЛГБТ-пропаганди”, повідомляє Reuters. Рішення оголосив Роскомнадзор, заявивши про наявність контенту, який нібито може нашкодити дітям. У компанії Roblox заявили, що поважають локальні закони, але вважають платформу безпечним простором для творчості та навчання. Регулятор у сфері комунікацій, Роскомнадзор, 3 грудня заявив, що Roblox “переповнений неприйнятним контентом, який може негативно вплинути на духовний та моральний розвиток дітей”. У відомстві стверджують, що блокування спрямоване на захист неповнолітніх.
https://renews.com.ua/tehnologiyi/roblox-zablokyvali-v-rosiyi-regyliator-zaiaviv-pro-nepriiniatnii-kontent-i-lgbt-propagandy-novini-tehnologii/
Повідомлень: 38863
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:29

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Здаватись треба було 24.02.22?

.

Здаватись надто грубо. Якщо ти маєш на увазі прийняти російські умови миру то треба порівняти умови 22 року і теперішнітумови на які піде потужний
Якщо теперішні гірші то так треба було миритись в 22му.
Якщо такі самі... то теж треба було миритись в 22му. А краще виконувати мінські домовленості і не допускати повномаштабної.
Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?
Хочуть за стіл переговорів? Хай вступають в війну.

Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:35

Для підвищення точності розрахунків ;)

  Schmit написав:Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?

На додачу до попереднього повідомлення, шлю вам на допомогу ось це:
"Режим ракетної небезпеки вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України запровадили у Свердловській області та Пермському краї РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Також режим ракетної небезпеки запровадили у Татарстані, Удмуртії, Оренбурзькій області та Башкортостані. Зазначимо, приблизна відстань від українського кордону до Єкатеринбурга, адміністративного центру Свердловської області становить близько 2 900 кілометрів, до Пермі — 2 630 кілометрів."
https://www.dsnews.ua/ukr/world/vpervye ... 026-454047
Поділіться, будь-ласка, секретом - як ви враховуєте роботу ППО у своїх розрахунках?
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:38

Banderlog

Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?


Це перевіряється лише на практиці. Україні теж давали 3 дні . А воно он як..
Ну і знов.. ти ж хочеш порівняти сьогоднішню армію рф відмобілізовану і на воєнних рейках і мирну «якоїсь європейської країни». Це не коректно. При загрозі і вони зростуть (бундесвер вже росте поступово) , і техніки США насипле. І точно побільше ніж нам , які ніхто для них всіх
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це не коректно. При загрозі і вони зростуть, і техніки США насипле .


то може спочатку відчують загрозу, зростуть, насиплють, а потім же з під стола вилізуть і щось там почнуть вимагати?
а то як поганий приклад заразний - спочатку смузіки та кружевні труселя, потім бусифікація 55 літніх
