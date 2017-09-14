RSS
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:50

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Це не коректно. При загрозі і вони зростуть, і техніки США насипле .


то може спочатку відчують загрозу, зростуть, насиплють, а потім же з під стола вилізуть і щось там почнуть вимагати?
а то як поганий приклад заразний - спочатку смузіки та кружевні труселя, потім бусифікація 55 літніх


Треба слухатись путєна і захарову? Так? Вони ж не тернопільські халамидники, і морди у них свіжіші. Все так?


І поховання у них глянь які культурні…

https://www.facebook.com/share/v/1ENqH2swvP/
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 лют, 2026 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:02

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️В Україні вже за місяць зʼявиться підвищений військовий збір у розмірі 5%: Київ зобовʼязався перед МВФ ухвалити пакет податкових змін, — нардепи.

Наразі діє 1%


ви мабуть у Мюнхені соціальне баварське сьорбаєте у пабі без wifi, та кешовану сторінку на смартфоні відкрили
вже більше року як 5%

Для Дія сіті і найманих біла зп працівників ) для 1,2,3 групи - 1% ВЗ )
stm
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:06

  stm написав:Для Дія сіті і найманих біла зп працівників ) для 1,2,3 групи - 1% ВЗ )

Ти мабуть українських айтівців тільки на ДОУ бачила, але і там не читала
Дія Сіті - 5% ВЗ, і це не фопи, це наймані працівники зі зниженим оподаткуванням
Не вперший раз бачу в тебе цю дурню, ДІЯСІТІ=ФОП (насправді ні, !=), подякуй і виправляйся
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:11

fox767676 написав:
  stm написав:Для Дія сіті і найманих біла зп працівників ) для 1,2,3 групи - 1% ВЗ )

Ти мабуть українських айтівців тільки на ДОУ бачила, але і там не читала
Дія Сіті - 5% ВЗ, і це не фопи, це наймані працівники зі зниженим оподаткуванням
Не вперший раз бачу в тебе цю дурню, ДІЯСІТІ=ФОП (насправді ні, !=), подякуй і виправляйся
Так і СТМ так і написала
5% тільки для найманих і Дія Сіті (що майже то саме тільки з нюансами)
А у ФОПів 1% ВЗ
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:14

  fox767676 написав:
  stm написав:Для Дія сіті і найманих біла зп працівників ) для 1,2,3 групи - 1% ВЗ )

Ти мабуть українських айтівців тільки на ДОУ бачила, але і там не читала
Дія Сіті - 5% ВЗ, і це не фопи, це наймані працівники зі зниженим оподаткуванням
Не вперший раз бачу в тебе цю дурню, ДІЯСІТІ=ФОП (насправді ні, !=), подякуй і виправляйся

Та, я розумію для чого я б могла використати Дія сіті і не нити і не обирати найдешевший житло у Болгарії ) Ані Хотабу, ані мені не дістати тих висот розвитку ))) він вже вивів, я розумію як можна було б вже давно офіційно. Але ж досвід знання про печенегів, він тойво, альтернативний...)
stm
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:21

  Hotab написав:І поховання у них глянь які культурні…
у них свошниками алкашей называют. уважения в обществе ноль.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:22

  Hotab написав:Banderlog

Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?


Це перевіряється лише на практиці. Україні теж давали 3 дні . А воно он як..
Ну і знов.. ти ж хочеш порівняти сьогоднішню армію рф відмобілізовану і на воєнних рейках і мирну «якоїсь європейської країни». Це не коректно. При загрозі і вони зростуть (бундесвер вже росте поступово) , і техніки США насипле. І точно побільше ніж нам , які ніхто для них всіх

а воно як?
5й рік війна?
Ну офігєнно. Значить скоро ослабне. Тільки нам шо з того? В нато візьмуть? А нафіга нам тоді нато?)
В смислі порівняти сьогоднішню? Рівняти можно ТІЛЬКИ на момент і на місці, інакше це буде в стилі діскавері хто б переміг якби побились апачі і воїни чінгісхана :lol:
Хотять брати участь в переговорах? Хай вступають в війну. Не хотять воювати ? Хай не мішають миру і демобілізаціції.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:29

Пакистан - Авганістан відкрито оголосили війну.
Правда оголосили в Х (Твітері). Куди котиться цей світ...
https://x.com/KhawajaMAsif/status/20271 ... 72713?s=20
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:31

  stm написав:Дія сіті і не нити і не обирати найдешевший житло у Болгарії

Діясіті це бронювання, а не для генерації капіталів
Болгарія - для дачі , а не міграції
Воуки можуть мріяти хоч про Ніццу з Беверлі Хілз, на практиці доростуть максимум для зйома ванбедрум там чи іпотеку у польщі
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:33

  Дюрі-бачі написав:Пакистан - Авганістан відкрито оголосили війну.
Правда оголосили в Х (Твітері). Куди котиться цей світ...
https://x.com/KhawajaMAsif/status/20271 ... 72713?s=20


Паки виростили талібів, але щось пішло не так.
По ідеї повинні розтоптати халамидників, а так побачимо
fox767676
