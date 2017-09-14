Hotab написав:Це не коректно. При загрозі і вони зростуть, і техніки США насипле .
то може спочатку відчують загрозу, зростуть, насиплють, а потім же з під стола вилізуть і щось там почнуть вимагати? а то як поганий приклад заразний - спочатку смузіки та кружевні труселя, потім бусифікація 55 літніх
Треба слухатись путєна і захарову? Так? Вони ж не тернопільські халамидники, і морди у них свіжіші. Все так?
stm написав:Для Дія сіті і найманих біла зп працівників ) для 1,2,3 групи - 1% ВЗ )
Ти мабуть українських айтівців тільки на ДОУ бачила, але і там не читала Дія Сіті - 5% ВЗ, і це не фопи, це наймані працівники зі зниженим оподаткуванням Не вперший раз бачу в тебе цю дурню, ДІЯСІТІ=ФОП (насправді ні, !=), подякуй і виправляйся
Так і СТМ так і написала 5% тільки для найманих і Дія Сіті (що майже то саме тільки з нюансами) А у ФОПів 1% ВЗ
Та, я розумію для чого я б могла використати Дія сіті і не нити і не обирати найдешевший житло у Болгарії ) Ані Хотабу, ані мені не дістати тих висот розвитку ))) він вже вивів, я розумію як можна було б вже давно офіційно. Але ж досвід знання про печенегів, він тойво, альтернативний...)
Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?
Це перевіряється лише на практиці. Україні теж давали 3 дні . А воно он як.. Ну і знов.. ти ж хочеш порівняти сьогоднішню армію рф відмобілізовану і на воєнних рейках і мирну «якоїсь європейської країни». Це не коректно. При загрозі і вони зростуть (бундесвер вже росте поступово) , і техніки США насипле. І точно побільше ніж нам , які ніхто для них всіх
а воно як? 5й рік війна? Ну офігєнно. Значить скоро ослабне. Тільки нам шо з того? В нато візьмуть? А нафіга нам тоді нато?) В смислі порівняти сьогоднішню? Рівняти можно ТІЛЬКИ на момент і на місці, інакше це буде в стилі діскавері хто б переміг якби побились апачі і воїни чінгісхана Хотять брати участь в переговорах? Хай вступають в війну. Не хотять воювати ? Хай не мішають миру і демобілізаціції.
stm написав:Дія сіті і не нити і не обирати найдешевший житло у Болгарії
Діясіті це бронювання, а не для генерації капіталів Болгарія - для дачі , а не міграції Воуки можуть мріяти хоч про Ніццу з Беверлі Хілз, на практиці доростуть максимум для зйома ванбедрум там чи іпотеку у польщі