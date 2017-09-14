RSS
  #<1 ... 16913169141691516916>
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:02

  fox767676 написав:
  stm написав:Дія сіті і не нити і не обирати найдешевший житло у Болгарії

Діясіті це бронювання, а не для генерації капіталів
Болгарія - для дачі , а не міграції
Воуки можуть мріяти хоч про Ніццу з Беверлі Хілз, на практиці доростуть максимум для зйома ванбедрум там чи іпотеку у польщі

Я не чула щоб дія сіті не працючі з оборонкою там 100% можливо, у інших лише 50% персоналу мають бронювання )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6273
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Я не чула щоб дія сіті не працючі з оборонкою там 100% можливо, у інших лише 50% персоналу мають бронювання )


без діясіті взагалі 0%
оборонку до недавнього на 50% бронювали
так чи інакше державно важливі сервіси іт-компанії пиляли, а після урізання фінансового банкету Трампом, статус критично важливих дали всім експортерам
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:09

  fox767676 написав:
  stm написав:Я не чула щоб дія сіті не працючі з оборонкою там 100% можливо, у інших лише 50% персоналу мають бронювання )


без діясіті взагалі 0%
оборонку до недавнього на 50% бронювали
так чи інакше державно важливі сервіси іт-компанії пиляли, а після урізання фінансового банкету Трампом, статус критично важливих дали всім експортерам

Ніт, 50% якщо відповідне міністерство маючи відповідний наказ і ти відповідаєш ознакам ) 50% для всіх хто відповідає або навіть 100%, якщо оборонка або енергетика)
Ви не мессія, ви звичайний. Мушу вас засмутити. З плюсів непоганий (не киргизи які не киргизи) смак музики ))) але то моє індивідуальне спостереження )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6273
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:18

ЛАД
Після виведення військ НАТО очікувалося, що в Афганістані настане мир, і Талібан зосередиться на інтересах афганського народу та мирі в регіоні. Але Талібан перетворив Афганістан на колонію Індії. Вони зібрали терористів з усього світу в Афганістані та почали експортувати тероризм. Вони позбавили свій народ основних прав людини. Вони забрали права, які іслам надає жінкам. Пакистан доклав усіх зусиль, щоб підтримувати нормальну ситуацію безпосередньо та через дружні країни. Вони багато займалися дипломатією. Але Талібан став посередником Індії. Сьогодні, коли вони намагалися націлити агресію на Пакистан, Альхамдуліллах, наші сили зараз дають рішучу відповідь. Роль Пакистану в минулому була позитивною. Він приймав 5 мільйонів афганців протягом 50 років. Навіть сьогодні мільйони афганців заробляють на життя на нашій землі. Наше терпіння вичерпалося. Тепер у нас буде відкрита війна з вами. Тепер Дама Дум Маст Каландар буде найкращим. Армія Пакистану не прийшла з-за моря. Ми ваші сусіди, ми знаємо ваші часи. Аллаху Акбар.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:19

R1a гаплогрупа

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Пакистан - Авганістан відкрито оголосили війну.
Правда оголосили в Х (Твітері). Куди котиться цей світ...
https://x.com/KhawajaMAsif/status/20271 ... 72713?s=20


Паки виростили талібів, але щось пішло не так.
По ідеї повинні розтоптати халамидників, а так побачимо

таліби це паки з арійською гаплогрупою R1a?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42421
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:таліби це паки з арійською гаплогрупою R1a?


обидві країни з дуже строкатим складом населення
Але так, у ПАкистані (255 млн!!!) головні арійці - пенджабці та пуштуни, у Аганістані - пуштуни та таджики
Ну з такими темпами зростання населення можна і повоювати, а шо - молодьож
Пакистан підтримував у 70-80х моджахедів проти комуністів, у 90х талібів проти моджахедів
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:28

  stm написав:[Ані Хотабу, ані мені не дістати тих висот розвитку ))) він вже вивів,


Я ж до росіян на дачу 🤭 Фокс не одобряє 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17974
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:36

  Hotab написав:
  stm написав:[Ані Хотабу, ані мені не дістати тих висот розвитку ))) він вже вивів,


Я ж до росіян на дачу 🤭 Фокс не одобряє 😅

та нічого смішного
виглядає так що світ пропаганди - одне, а реальність - інша
я бачив на ютюбі коментарі - "не пробачимо клятим , будемо їх віками переслідувати за те що вони робили і т.і"
Ну ось уявимо, ви на слов'янському пляжі у Будві, і чисельно переважаючі росіяни щось там шовіністичне гундосять? Які дії? Болгарія те саме але хоч дешевше, + якісь обмеження від ЄС. Але я вже давно схиляюсь до Албанії.
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 лют, 2026 16:36, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:36

fox767676
О "финском варианте" и необходимости мира я писал давно и намного раньше вас. Даже без видео вашего "уругвайського караколпака".
Но "просто перестать стрелять" сегодня невозможно. В этом случае в ближайшее время ЛБЗ будет проходить по Днепру, а, может, и западнее. И будет зависеть только от желания Путина. А желания у него большие.
Так что ваш "холопський дух" можете адресовать себе. Крайности характерны как раз для холопов - или молча терпеть, или бунт и крушить всё подряд, не глядя и не думая.
"Бей красных, пока не побелеют. Бей белых, пока не покраснеют". Практика показывает, что это плохо заканчивается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38865
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:42

fox767676
щось там шовіністичне гундосять


А якщо вони гундосять десь в ібіптах чи турціях? Та навіть в Аліканте їх повно. Та і в Німеччині. То що?
Може все ж вирішальне значення має офіційна (і реальна) політика влади держави що прийняла, до росіян і українців??? А вона таки лояльна до українців, і послідовно з кожним роком все жорсткіша до росіян. Да так, що вони тікають в всякі Сербії (думають що Сербія також в свою чергу не схоче в ЄС і не буде кацапів щемити… помиляються) .
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17974
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
  #<1 ... 16913169141691516916>
