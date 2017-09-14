|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:06
stm написав: andrijk777 написав: stm написав:
зявилося нове 5-10$ видобуток
Це зовсім не нове і не зявилось. В цьому питанні я розбирався десь в 2015 і розібрався. Зняв лапшу з вух і взнав приблизно реальні цифри а не фантазії.
Ок. Ваша цифри? Собівартість добутку нафти в РФ в середньому по вашому - в студію!
Я вже озвучила 40$, старих колись офігенних скважин. А нових офігенних на 5-10$ за барель не відкрили, мабуть хотіли малі нафтобидобувні, але ж ковід, то... ) надайте будь-ласка дані вашого вивчення питання за 2015 рік)
ви ще задайте питання, а де в Раші основні нерозвідані запаси... ось там Раша й спіймає несподіванку...
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:11
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
моє обленерго належить не мені, отже воно таке моє як ті твоє,
акцій в мене нема.
Не помітив. Ахметов з порошенком як виводили гроші за кордон так і виводять. Їхніх дітей на фронті нема.
Шо я іще мав помітити?
Енергоатом поки не приватизований бо руки не дійшли.
Но вважаю скоро перейде в чиї треба руки. За борги які набрали за час війни.
твоє - це там, де ти працюєш. раз не відповідаєш - напевне не Ахметову.
про Деркача тебе влучно підказали
він Енергоатом пиляє ще з часів Яника. чи раніше? але про нього ти анічичирк
це ти на американців натякаєш?.. так я тобі підкажу - щоб не розповідали, чого ми 30 років гальмуємо, й ти перший - так ще в 90х треба було приватизувати іноземцям. але тоді волав - "народное достояние". отака от шизофренія...
схєрапто? Шизофренія в мене а не в тебе ?:lol:
для чого приватизовувати енергоатом? подешевшає електрика?
хай приватники збудують аес, а не вітряки ставлять шоб баблос відмивати і тоді побачим чия електрика дешевша приватна чи державна.
Та це вже значення не має, поки війна вони там додерибанюють державу, і думаю укрспирт теж продадуть)
Тож стануть спиртзаводи люто ефективнішими)
Шо саме я мав помітити що там помінялось з олігархами?
почнемо з простого - кому належить обленерго де ти працював? чи не дотичний, тобі про це не казали?
приватники (іноземні) побудують АЕС - коли будуть знати, що не буде ПСО продавати населенню еенергію по 1 коп...
коли приватизують спиртзаводи, в бандерлогів зникне й безакцизний "чорний" спирт - це вже проблема взагалі .
олігархи зараз й близько не мають того впливу. ІВК взагалі у "відпустці". РЛА теж значно втратив свій вплив... епоха олігархів закінчилась. приятелі Зе можливо й спробують побудувати з=щось своє, але гадає - їм не дадуть...
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:15
andrijk777 написав: stm написав:
Я вже озвучила 40$
...
Коротше, ваша цифра бред, без варіантів.
дуже ґрунтовне обґрунтування від andrijk777
. в нього все так
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:18
ЛАД написав:
...
Интересная заметка.
Рекомендую шаману для снятия розовых очков.
ми вже бачили, як американці нафту в Саудівській Аравії видобували... наче саудити не дуже жаліються.
як там успіх в соціалістів в Венесуелі був? як націоналізували нафту, то відразу дупа й настала?..
зараз подивимось, що в американців вийде - гірше не буде...
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:21
ЛАД написав: fox767676 написав:
........
я за вашу сервільність питав
бо однією рукою миролюбець, іншою оди тиранам пишете
Вам всё неймётся.
Не знаю, где вы узрели "сервільність" и "оди тиранам".
У вас галлюцинаций не бывает?
Или вы всё-таки "блондинка", не умеющая понимать написанный текст?
Или в вашем понимании не "сервільність" означает в каждом посте ругать владу за любое действие?
Свідомість на рівні пітекантропа з печери
"Блодинка" ,"руда с...а Трамп" - на які перемоги можна розраховувати з такими дикунами ?
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:22
Banderlog написав: Hotab написав:
Здаватись треба було 24.02.22?
.
Здаватись надто грубо. Якщо ти маєш на увазі прийняти російські умови миру то треба порівняти умови 22 року і теперішнітумови на які піде потужний
Якщо теперішні гірші то так треба було миритись в 22му.
Якщо такі самі... то теж треба було миритись в 22му. А краще виконувати мінські домовленості і не допускати повномаштабної.
Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?
Хочуть за стіл переговорів? Хай вступають в війну.
російські умови миру до поточних перемовин - це здаватися... всі інше це вигадки, нічого іншого Раша не пропонувала...
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:24
ЛАД написав: Banderlog написав: Hotab написав:
Здаватись треба було 24.02.22?
.
Здаватись надто грубо. Якщо ти маєш на увазі прийняти російські умови миру то треба порівняти умови 22 року і теперішнітумови на які піде потужний
Якщо теперішні гірші то так треба було миритись в 22му.
Якщо такі самі... то теж треба було миритись в 22му. А краще виконувати мінські домовленості і не допускати повномаштабної.
Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?
Хочуть за стіл переговорів? Хай вступають в війну.
++++
звісно ЛАД за прийняти умови Раші. яка там власна позиція...
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:27
Hotab написав:Banderlog
Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?
Це перевіряється лише на практиці. Україні теж давали 3 дні . А воно он як..
Ну і знов.. ти ж хочеш порівняти сьогоднішню армію рф відмобілізовану і на воєнних рейках і мирну «якоїсь європейської країни». Це не коректно. При загрозі і вони зростуть (бундесвер вже росте поступово) , і техніки США насипле. І точно побільше ніж нам , які ніхто для них всіх
а коли бундесвер буде на території Раші, то раптово вони згадають слово "вермахт". різниця в тому, що тоді українці були в складі вермахту, а зараз підрозділи бундесверу будуть в складі ЗСУ
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:41
Shaman написав: _hunter написав: budivelnik написав:
На момент розвалу совка- доллар був 60 копійок....
Але чомусь совок то розвалився
Чому копія совка не може розвалитись при доларі в 70-80?
Чому обовязково має бути 200
У японцев иена - еще в 10 раз меньше стоит. Когда развал ожидаем?..
єна в 10 разів від чого дешевша?
Ну пряможе в первом предложении процитированного сообщения ответ...
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:47
Вышла сегодня ретроспектива по одной стране. Любителям "персональных цифр" и "я не закроюсь" посвящается...
…я разглядываю заброшенный мемориал «Братский холм». Он воздвигнут при Живкове в 1974 году, символизируя и эпоху освобождения от османского владычества и падение фашистского режима. Там же захоронены урны с прахом погибших партизан-коммунистов. Спустя 35 лет после распада СССР памятник представляет собой жалкое зрелище. Ворота закрыты на ржавый замок, скульптуры внутри в ужасном состоянии – у каких-то отвалились руки, головы. «Братский холм» элементарно разграблен, оттуда вынесены все ценные металлы, оторвали даже гербы со стен. Схожая судьба постигла и Дом компартии в Бузлудже, откуда утащили отделку стен из дорогих сортов дерева, мебель и оборудование. Памятники расписаны граффити и ветшают, стоя под дождём. «Почему из них не сделали нормальные музеи, кинотеатры, да чего угодно?» - спрашиваю я своего сопровождающего, местного жителя Александра Чернова. «Я с вами согласен, но всем было плевать, - разводит он руками. – Никто не мешал их разграблению, а сейчас, в нынешнем состоянии, они уже мало кому нужны». Забавно, что Живкова обвиняли – мол, он застроил всю «панельками». Таких районов и сейчас полно в Софии – старые, ободранные, заляпанные краской. «Отчего ж новые власти не обеспечили людей квартирами, и они до сих пор живут в наследии социализма?» - интересуюсь я. в ответ смеётся – «Живков давал их бесплатно, а нынче квартиры надо покупать. Не у всех на это есть деньги. Вот и остались в древнем жилье, переехать некуда».
…В маленьких городах вполне можно снимать фильмы ужасов. Идёшь вечером по улице – и домах не горит НИ ОДНО окно. Молодёжь уехала в США и Великобританию работать в барах и мыть посуду, бабушки и дедушки умерли. В 1989 году население составляло 9 миллионов человек, сейчас – 6,4 миллиона, и это официальные цифры. Мне говорили, что подобным данным не стоит верить – мол, в республике постоянно проживает не больше 4,5 миллионов человек. «Люди уезжают: ноль работы, низкие зарплаты, нет будущего, - объясняет ситуацию бизнесмен Васил Антонов. – Страна находится на первом месте в мире по сокращению населения. Короче говоря, мы просто вымираем. Рождаемость одна из самых низких в ЕС, за 10 лет государство покинул миллион. Уже некого брать на работу, не найти врачей, учителей. Будем нанимать пакистанцев. Разумеется, мало кто такое в 1991 году себе представлял. Все думали – коммунистов больше нет, мы войдём в Европу, и у нас тут сады расцветут. То, что из сбежит треть населения, получим долг в 55 миллиардов евро, а всё производство сдохнет, люди не предполагали. Говорят – зато сегодня свобода слова. Ну, попробуй похвали сейчас Россию. Моментально без работы останешься». Это чистая правда. Три журналиста отказались от встречи со мной, объяснив, что их уволят просто за один факт общения с российской прессой.
