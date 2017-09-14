Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?
Це перевіряється лише на практиці. Україні теж давали 3 дні . А воно он як.. Ну і знов.. ти ж хочеш порівняти сьогоднішню армію рф відмобілізовану і на воєнних рейках і мирну «якоїсь європейської країни». Це не коректно. При загрозі і вони зростуть (бундесвер вже росте поступово) , і техніки США насипле. І точно побільше ніж нам , які ніхто для них всіх
а коли бундесвер буде на території Раші, то раптово вони згадають слово "вермахт". різниця в тому, що тоді українці були в складі вермахту, а зараз підрозділи бундесверу будуть в складі ЗСУ
тоді українці масово були в ркка і в складі ркка розкатали вермахтдо самого берліну. Бундесфер в складі зсу? В тебе гарячка?
ЛАД написав:... Интересная заметка. Рекомендую шаману для снятия розовых очков.
ми вже бачили, як американці нафту в Саудівській Аравії видобували... наче саудити не дуже жаліються.
як там успіх в соціалістів в Венесуелі був? як націоналізували нафту, то відразу дупа й настала?..
зараз подивимось, що в американців вийде - гірше не буде...
1. Saudi Aramco, официально известная как Saudi Arabian Oil Company, возникла на базе Arabian American Oil Company, основанной в 1933 году, и была национализирована правительством Саудовской Аравии в 1988 году. Тем не менее, успешно работает. 2. "успіх" в соціалістів в Венесуелі" объясняется, в первую очередь, неумной, мягко говоря, политикой этих самых социалистов и политикой Запада. 3. Африка уже за несколько столетий "надивилась" на "цивилизационую роль" Запада. А "гірше не буде" мы уже тоже попробоали. Гірше, может, и не стало, но и краще тоже.
Очень боюсь, что если бы не страх перед СССР после 2МВ, Европа могла бы не увидеть никакого плана Маршалла.
Shaman написав:почнемо з простого - кому належить обленерго де ти працював? чи не дотичний, тобі про це не казали?
приватники (іноземні) побудують АЕС - коли будуть знати, що не буде ПСО продавати населенню еенергію по 1 коп...
коли приватизують спиртзаводи, в бандерлогів зникне й безакцизний "чорний" спирт - це вже проблема взагалі .
олігархи зараз й близько не мають того впливу. ІВК взагалі у "відпустці". РЛА теж значно втратив свій вплив... епоха олігархів закінчилась. приятелі Зе можливо й спробують побудувати з=щось своє, але гадає - їм не дадуть...
не встигли прихватизувати наслєдіє клятого совка (шаман не одобряє), але присмоктатись (шаман одобряє)
andrijk777 написав:Тобто з нафти за 20$ і нафти за 60$ виходить дизель однієї ціни. Пофіг яка ціна нафти - дизель ми продамо за будь-яку ціну.
А! Внутрішній ринок! А чому тоді в Польщі ціна бензину в 2 рази вища ніж в РФ? Польща ж може купити нафту за 60$ і так само зробити свій бензин/дизель за таку ж ціну як в РФ. Але ні, цього немає і близько.
І головне - від перестановки доданків сума не міняється. Якщо середня собівартість - 40, то які б схеми ви не придумували - надприбутків ви не отримаєте. А РФ по факту отримує надприбутки з нафти.
Вы не признаете, что средняя себестоимость нефти в РФ в промежутке 40-50$ за баррель, как утверждает stm. Утверждение stm можно как-то проверить. Крайние данные, которые нашел в сети, Росстата за 4-й квартал 2023. Это 31.326,5 руб за тонну. Причем в некоторых источниках утверждают, что это значение себестоимости без учета начисленных налогов. Я так понимаю, как минимум без учета НДПИ. 1 тонна нефти Urals = 7,28 баррелей https://pronpz.ru/calculator/barrel-tonn.html Доллар к рублю в 2023 году В начале года: 10 января 70,3002 В конце года: 30 декабря 89,6883 Получите прикидочное значение себестоимости самостоятельно.
Ваша очередь показывать раскладки, на которых строится ваше отрицание. А также раскладки по утверждению, что РФ получает сверхприбыль Потом можно будет задуматься над вашими "почему".
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 27 лют, 2026 20:02, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Schmit, чи вистачить тобі клепки, щоб зрозуміти, що на рф є набагато цікавіші цілі, ніж світло Бєлгорода і маскви? Наприклад, нпз, аеродроми, підприємства військового призначення тощо. Дивно, що Schmit чомусь не помічає, як по ним прилітає.
Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?
fox767676 написав:....... Свідомість на рівні пітекантропа з печери "Блодинка" ,"руда с...а Трамп" - на які перемоги можна розраховувати з такими дикунами ?
Вам хочется продемонстрировать свою брутальность? Да пожалуйста, продолжайте. Обсуждать тут нечего. Ни мыслей, ни аргументов.
Не я блондинок обижал чтобы на "брутальность" претендовать. Такое впечаьление что вы , как и ваш гундосый идол, не знаете значения слов которые используете. Я в основном задаю темы доя обсуждения тут , как и сегодня, куда вы вклинились своей нудной демагогией. Вы же можете только гундосить нагугленное.
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 лют, 2026 20:12, всього редагувалось 2 разів.