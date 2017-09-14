RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1691716918169191692016921>
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:58

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Интересная заметка.
Рекомендую шаману для снятия розовых очков.

ми вже бачили, як американці нафту в Саудівській Аравії видобували... наче саудити не дуже жаліються.

як там успіх в соціалістів в Венесуелі був? як націоналізували нафту, то відразу дупа й настала?.. :lol:

зараз подивимось, що в американців вийде - гірше не буде...

1. Saudi Aramco, официально известная как Saudi Arabian Oil Company, возникла на базе Arabian American Oil Company, основанной в 1933 году, и была национализирована правительством Саудовской Аравии в 1988 году. Тем не менее, успешно работает.
2. "успіх" в соціалістів в Венесуелі" объясняется, в первую очередь, неумной, мягко говоря, политикой этих самых социалистов и политикой Запада.
3. Африка уже за несколько столетий "надивилась" на "цивилизационую роль" Запада. А "гірше не буде" мы уже тоже попробоали. Гірше, может, и не стало, но и краще тоже.

Очень боюсь, что если бы не страх перед СССР после 2МВ, Европа могла бы не увидеть никакого плана Маршалла.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38872
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:59

шаман одобряє

  Shaman написав:почнемо з простого - кому належить обленерго де ти працював? чи не дотичний, тобі про це не казали? :lol:

приватники (іноземні) побудують АЕС - коли будуть знати, що не буде ПСО продавати населенню еенергію по 1 коп...

коли приватизують спиртзаводи, в бандерлогів зникне й безакцизний "чорний" спирт - це вже проблема взагалі .

олігархи зараз й близько не мають того впливу. ІВК взагалі у "відпустці". РЛА теж значно втратив свій вплив... епоха олігархів закінчилась. приятелі Зе можливо й спробують побудувати з=щось своє, але гадає - їм не дадуть...

не встигли прихватизувати наслєдіє клятого совка (шаман не одобряє), але присмоктатись (шаман одобряє)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:01

  fox767676 написав:.......
Свідомість на рівні пітекантропа з печери
"Блодинка" ,"руда с...а Трамп" - на які перемоги можна розраховувати з такими дикунами ?
Вам хочется продемонстрировать свою брутальность?
Да пожалуйста, продолжайте.
Обсуждать тут нечего. Ни мыслей, ни аргументов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38872
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:02

  andrijk777 написав:Тобто з нафти за 20$ і нафти за 60$ виходить дизель однієї ціни. :D :D Пофіг яка ціна нафти - дизель ми продамо за будь-яку ціну. :D

А! Внутрішній ринок! А чому тоді в Польщі ціна бензину в 2 рази вища ніж в РФ? Польща ж може купити нафту за 60$ і так само зробити свій бензин/дизель за таку ж ціну як в РФ. Але ні, цього немає і близько.

І головне - від перестановки доданків сума не міняється. Якщо середня собівартість - 40, то які б схеми ви не придумували - надприбутків ви не отримаєте. А РФ по факту отримує надприбутки з нафти.


Вы не признаете, что средняя себестоимость нефти в РФ в промежутке 40-50$ за баррель, как утверждает stm.
Утверждение stm можно как-то проверить. Крайние данные, которые нашел в сети, Росстата за 4-й квартал 2023.
Это 31.326,5 руб за тонну. Причем в некоторых источниках утверждают, что это значение себестоимости без учета начисленных налогов.
Я так понимаю, как минимум без учета НДПИ.
1 тонна нефти Urals = 7,28 баррелей
https://pronpz.ru/calculator/barrel-tonn.html
Доллар к рублю в 2023 году
В начале года: 10 января 70,3002
В конце года: 30 декабря 89,6883
Получите прикидочное значение себестоимости самостоятельно.

Ваша очередь показывать раскладки, на которых строится ваше отрицание. А также раскладки по утверждению, что РФ получает сверхприбыль
Потом можно будет задуматься над вашими "почему".
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 27 лют, 2026 20:02, всього редагувалось 1 раз.
tumos
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:02

  fler написав:
  Schmit написав:
  fler написав:Schmit, чи вистачить тобі клепки, щоб зрозуміти, що на рф є набагато цікавіші цілі, ніж світло Бєлгорода і маскви? Наприклад, нпз, аеродроми, підприємства військового призначення тощо. Дивно, що Schmit чомусь не помічає, як по ним прилітає.

Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?

Ось тобі одна атака, сподіваюсь клепки вистачить порахувати кількість за пів року?
https://charter97.org/ru/news/2026/2/27/675129/

"По данным украинских мониторинговых ресурсов"?
А можна "по данным украинских мониторинговых ресурсов" порівняльну таблицю ударів фламінгами vs калібрами/іскандерами/Х101 за пів року?
Schmit
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:16

  Schmit написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?

Ось тобі одна атака, сподіваюсь клепки вистачить порахувати кількість за пів року?
https://charter97.org/ru/news/2026/2/27/675129/

А можна "по данным украинских мониторинговых ресурсов" порівняльну таблицю ударів фламінгами vs калібрами/іскандерами/Х101 за пів року?

клепки не вистачило?)))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:16

_hunter
Болгарія.
Їм надто добре жилося за СРСР. :D :D В 1989 халява закінчилась, а для людей відкрилось вікно можливостей і вони валять на Захід.
Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:22

  tumos написав:
  andrijk777 написав:Тобто з нафти за 20$ і нафти за 60$ виходить дизель однієї ціни. :D :D Пофіг яка ціна нафти - дизель ми продамо за будь-яку ціну. :D

А! Внутрішній ринок! А чому тоді в Польщі ціна бензину в 2 рази вища ніж в РФ? Польща ж може купити нафту за 60$ і так само зробити свій бензин/дизель за таку ж ціну як в РФ. Але ні, цього немає і близько.

І головне - від перестановки доданків сума не міняється. Якщо середня собівартість - 40, то які б схеми ви не придумували - надприбутків ви не отримаєте. А РФ по факту отримує надприбутки з нафти.


Вы не признаете, что средняя себестоимость нефти в РФ в промежутке 40-50$ за баррель, как утверждает stm.
Утверждение stm можно как-то проверить. Крайние данные, которые нашел в сети, Росстата за 4-й квартал 2023.
Это 31.326,5 руб за тонну. Причем в некоторых источниках утверждают, что это значение себестоимости без учета начисленных налогов.
Я так понимаю, как минимум без учета НДПИ.
1 тонна нефти Urals = 7,28 баррелей
https://pronpz.ru/calculator/barrel-tonn.html
Доллар к рублю в 2023 году
В начале года: 10 января 70,3002
В конце года: 30 декабря 89,6883
Получите прикидочное значение себестоимости самостоятельно.

Ваша очередь показывать раскладки, на которых строится ваше отрицание. А также раскладки по утверждению, что РФ получает сверхприбыль
Потом можно будет задуматься над вашими "почему".

Вы знаете, не буду спорить, но по вашим данным себестоимость выходит примерно $50 (при курсе 80руб. за долл. - сегодня примерно такая же - 76,4678). Если это ещё и без НДПИ, то, простите, откуда доходы РФ от торговли нефтью? Зачем санкции, зачем наши обстрелы НПЗ, борьба с теневым флотом?
При таких цифрах они уже давно работают себе в убыток. Отрасль приносит не доходы, а расходы. Так пусть себе работают. Чем больше, тем лучше (для нас). :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38872
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:23

  flyman написав:татишо, латентний сіньізіньпіновець, ти ще розкажи про електрокали найелектрокарніші і ніразу не опасні

З електричками там пропасть. Німці фактично згорнули розвиток електричок бо зрозуміли що програють конкуренцію з Китаєм. Ще років 10 на ДВЗ потянуть, а потім здохнуть. Ну не здохнуть повністю(АвтоВАЗ ж не здох), просто експортувати окрім Європи нікуди не зможуть.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:_hunter
Болгарія.
Їм надто добре жилося за СРСР. :D :D В 1989 халява закінчилась, а для людей відкрилось вікно можливостей і вони валять на Захід.
Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
Не хвилюйтесь ніякого ЄС не буде
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1691716918169191692016921>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, pesikot, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 228276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 432824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1154565
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.