|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:33
Banderlog написав: Shaman написав:
а коли бундесвер буде на території Раші, то раптово вони згадають слово "вермахт". різниця в тому, що тоді українці були в складі вермахту, а зараз підрозділи бундесверу будуть в складі ЗСУ
тоді українці масово були в ркка і в складі ркка розкатали вермахтдо самого берліну.
Бундесфер в складі зсу? В тебе гарячка?
але ж тепер в руських українців немає - тому тепер українці розкатають до самої Москви
а як ти бачиш? іноземні війська якщо й будуть, то в невеликій кількості - головне - ЗСУ
а взагалі видихай й подумай, навіщо ставлять смайлики
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:37
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...
Интересная заметка.
Рекомендую шаману для снятия розовых очков.
ми вже бачили, як американці нафту в Саудівській Аравії видобували... наче саудити не дуже жаліються.
як там успіх в соціалістів в Венесуелі був? як націоналізували нафту, то відразу дупа й настала?..
зараз подивимось, що в американців вийде - гірше не буде...
1. Saudi Aramco, официально известная как Saudi Arabian Oil Company, возникла на базе Arabian American Oil Company, основанной в 1933 году, и была национализирована правительством Саудовской Аравии в 1988 году. Тем не менее, успешно работает.
так там не соціалісти у владі - тому й працює
2. "успіх" в соціалістів в Венесуелі" объясняется, в первую очередь, неумной, мягко говоря, политикой этих самых социалистов и политикой Запада.
"неумна политика социалистов" - оце ЛАД правильно каже. забув додати, що така політика в УСІХ соціалістів
3. Африка уже за несколько столетий "надивилась" на "цивилизационую роль" Запада. А "гірше не буде" мы уже тоже попробоали. Гірше, может, и не стало, но и краще тоже.
можна спробувати обговорити проблеми Африки... от Ефіопія наприклад - ніхто ніколи не окупував - їм що заважає? а ПАР, коли там були бури, непогано розвивалася. Ботсвана здається теж є успіхи. Зімбабве, як вигнали/вирізали всіх білих, стала прикладом, як НЕ ТРЕБА робити...
Очень боюсь, что если бы не страх перед СССР после 2МВ, Европа могла бы не увидеть никакого плана Маршалла.
якби та як - багато країн розвинулося й без плану Маршалу, план Маршала далеко не головне... а от якби срср не стримали - то так, європейського дива точно не було б... там де срср зупинився - там країни й розвивалися...
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 27 лют, 2026 21:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:38
Schmit написав: pesikot написав:Тобто ти, напряму, підтримав удари фосфором ... бо потрібно було віддати область
...
Ти, як завжди нічого не зрозумів. Розжовую. Це натяк, що ситуація на Донбасі йде по тому ж сценарію, що і "курськскорообміняємона".
Який натяк ? ти підтримав удари фосфором ... не крути дупою ... це тобі не допоможе
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 27 лют, 2026 21:39, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13440
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:38
Shaman написав: _hunter написав:
Вышла сегодня ретроспектива по одной стране. Любителям "персональных цифр" и "я не закроюсь" посвящается...
…В маленьких городах вполне можно снимать фильмы ужасов
...
Страна находится на первом месте в мире по сокращению населения
...
Три журналиста отказались от встречи со мной, объяснив, что их уволят просто за один факт общения с российской прессой.
що хочеш почути?
"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает." (с)
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11626
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:39
_hunter написав:
"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает." (с)
Только это всё не про тебя ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13440
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:40
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Вышла сегодня ретроспектива по одной стране. Любителям "персональных цифр" и "я не закроюсь" посвящается...
що хочеш почути?
"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает." (с)
зрозуміли - хунтер - руський пропагандон - далі що?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:42
andrijk777 написав: flyman написав:
татишо, латентний сіньізіньпіновець, ти ще розкажи про електрокали найелектрокарніші і ніразу не опасні
З електричками там пропасть. Німці фактично згорнули розвиток електричок бо зрозуміли що програють конкуренцію з Китаєм. Ще років 10 на ДВЗ потянуть, а потім здохнуть. Ну не здохнуть повністю(АвтоВАЗ ж не здох), просто експортувати окрім Європи нікуди не зможуть.
але якщо Китай не зможе експортувати в Європу, то куди ж він продасть свої авто?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|228277
|
|
|1493
|432825
|
|
|6076
|1154567
|
|