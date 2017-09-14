|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 27 лют, 2026 23:12
andrijk777 написав: flyman написав:
татишо, латентний сіньізіньпіновець, ти ще розкажи про електрокали найелектрокарніші і ніразу не опасні
З електричками там пропасть. Німці фактично згорнули розвиток електричок бо зрозуміли що програють конкуренцію з Китаєм. Ще років 10 на ДВЗ потянуть, а потім здохнуть. Ну не здохнуть повністю(АвтоВАЗ ж не здох), просто експортувати окрім Європи нікуди не зможуть.
якщо штампованути "електро палаючі гроби" нехтуючи безпекою, то таки прірва
flyman
Повідомлень: 42428
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 23:26
flyman написав: andrijk777 написав: flyman написав:
татишо, латентний сіньізіньпіновець, ти ще розкажи про електрокали найелектрокарніші і ніразу не опасні
З електричками там пропасть. Німці фактично згорнули розвиток електричок бо зрозуміли що програють конкуренцію з Китаєм. Ще років 10 на ДВЗ потянуть, а потім здохнуть. Ну не здохнуть повністю(АвтоВАЗ ж не здох), просто експортувати окрім Європи нікуди не зможуть.
якщо штампованути "електро палаючі гроби" нехтуючи безпекою, то таки прірва
Проплачена антикитайська пропаганда.
Та ці фейки нічого не змінять.
Ну, Канада свій ринок захистить, введе митта, може. А може і ні. Після дій Трампа не факт що Канада захоче блокувати продаж китайських авто у себе.
andrijk777
Повідомлень: 7433
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 23:28
Xenon написав:
Зеленський:- якщо путін не погодиться на зустріч, буде довга війна
Ну путін 100% не погодить, це прям очевидно. Не думаю що якийсь ідіот думає по-іншому.
Тому фразу Зе можна скороти до "Буде довга війна".
andrijk777
Повідомлень: 7433
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 23:31
ЛАД написав: andrijk777 написав:_hunter
Болгарія.
Їм надто добре жилося за СРСР.
В 1989 халява закінчилась, а для людей відкрилось вікно можливостей і вони валять на Захід.
Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
зарплати/пенсії точно зростуть.
Вопрос, не зростуть ли расходы ещё сильнее.
"люди точно стануть жити краще" - які? Которые уедут на работу на Запад?
Вы же написали: "у нас буде ще гірше в цьому плані".
"в цьому плані"! Тобто в плані поста _hunter
А куди розходи зростуть? Тут знатоки вже писали що у нас ціни такі як у Франції. Куди ж їм вже рости?
andrijk777
Повідомлень: 7433
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 23:36
tumos написав:
..............
Как я понимаю, спор между оппонентами возник относительно средней себестоимости нефти. Ваша ремарка лежит в другой плоскости - доходы от торговли нефтью (экспорта). Я уже писал, что, как по мне, тема сложная. Надо знать себестоимость нефти по каждому месторождению (скважинам), сколько тонн добывается в каждой точке. НДПИ возможно гибкий налог, может начисляться по индивидуальным формулам. Никто не привел значения минимальной и максимальной себестоимости, размеров добычи по этим значениям. Сколько поступает на внутренний рынок в разрезах себестоимости, сколько на внешний.
Спор был именно о доходах.
Вопрос о себестоимости возник только в связи с доходами. Сама по себе себестоимость вряд ли кому интересна.
Все перечисленные вами параметры сути не меняют.
ЛАД
2
Повідомлень: 38876
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 23:54
Shaman
Понятно, национализация, проведенная отсталыми социалистами жто плхо, а вот, проведенная передовыми мусульмаескими фундаменталистами это здорово.
Вы, часом, не забыли, что во многих странах Европы у власти именно социалисты. Или прямо сегодня, или были в прошлом и меняются с другими партиями?
ЛАД
Повідомлень: 38876
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 00:01
ЛАД написав: tumos написав:
..............
Как я понимаю, спор между оппонентами возник относительно средней себестоимости нефти. Ваша ремарка лежит в другой плоскости - доходы от торговли нефтью (экспорта). Я уже писал, что, как по мне, тема сложная. Надо знать себестоимость нефти по каждому месторождению (скважинам), сколько тонн добывается в каждой точке. НДПИ возможно гибкий налог, может начисляться по индивидуальным формулам. Никто не привел значения минимальной и максимальной себестоимости, размеров добычи по этим значениям. Сколько поступает на внутренний рынок в разрезах себестоимости, сколько на внешний.
Спор был именно о доходах.
Вопрос о себестоимости возник только в связи с доходами. Сама по себе себестоимость вряд ли кому интересна.
Все перечисленные вами параметры сути не меняют.
Какая суть ? Не понял, обоснуйте свое утверждение.
tumos
Повідомлень: 2145
З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 191 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 00:02
ЛАД написав: tumos написав:
..............
Как я понимаю, спор между оппонентами возник относительно средней себестоимости нефти. Ваша ремарка лежит в другой плоскости - доходы от торговли нефтью (экспорта). Я уже писал, что, как по мне, тема сложная. Надо знать себестоимость нефти по каждому месторождению (скважинам), сколько тонн добывается в каждой точке. НДПИ возможно гибкий налог, может начисляться по индивидуальным формулам. Никто не привел значения минимальной и максимальной себестоимости, размеров добычи по этим значениям. Сколько поступает на внутренний рынок в разрезах себестоимости, сколько на внешний.
Спор был именно о доходах.
Вопрос о себестоимости возник только в связи с доходами. Сама по себе себестоимость вряд ли кому интересна. Все перечисленные вами параметры сути не меняют.
Какая суть ? Не понял, обоснуйте свое утверждение.
tumos
Повідомлень: 2145
З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 191 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 00:19
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:_hunter
Болгарія.
Їм надто добре жилося за СРСР.
В 1989 халява закінчилась, а для людей відкрилось вікно можливостей і вони валять на Захід.
Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
зарплати/пенсії точно зростуть.
Вопрос, не зростуть ли расходы ещё сильнее.
"люди точно стануть жити краще" - які? Которые уедут на работу на Запад?
Вы же написали: "у нас буде ще гірше в цьому плані".
"в цьому плані"! Тобто в плані поста _hunter
А куди розходи зростуть? Тут знатоки вже писали що у нас ціни такі як у Франції. Куди ж їм вже рости?
На то они и знатоки.
Но практически не сомневаюсь, что после войны (а, может, и раньше, если война сильно затянется) заметно подорожают ээ и газ (и вообще ЖКХ), проезд на жд и городском транспорте. Продукты питания дорожают постоянно. Связь тоже.
P.s. Панове военнослужащие, у вас нет задержек выплат в связи с нехваткой средств в бюджете?
ЛАД
Повідомлень: 38876
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 00:28
tumos написав: ЛАД написав: tumos написав:
..............
Как я понимаю, спор между оппонентами возник относительно средней себестоимости нефти. Ваша ремарка лежит в другой плоскости - доходы от торговли нефтью (экспорта). Я уже писал, что, как по мне, тема сложная. Надо знать себестоимость нефти по каждому месторождению (скважинам), сколько тонн добывается в каждой точке. НДПИ возможно гибкий налог, может начисляться по индивидуальным формулам. Никто не привел значения минимальной и максимальной себестоимости, размеров добычи по этим значениям. Сколько поступает на внутренний рынок в разрезах себестоимости, сколько на внешний.
Спор был именно о доходах.
Вопрос о себестоимости возник только в связи с доходами. Сама по себе себестоимость вряд ли кому интересна.
Все перечисленные вами параметры сути не меняют.
Какая суть ? Не понял, обоснуйте свое утверждение.
У вас противоречивые вопросы.
Либо вы не поняли, в чём суть, либо расскажите, какое утверждение я должен обосновывать.
Вы не поняли, в чём суть?
В том, что при средней себестоимости $50 не может РФ продавать нефть по 40, как здесь пишут. А если продают, то это не доходы, а убытки, и пусть себе торгуют так и дальше.
ЛАД
Повідомлень: 38876
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
