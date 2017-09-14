Додано: Суб 28 лют, 2026 00:59

Shaman написав:

але ж тепер в руських українців немає - тому тепер українці розкатають до самої Москви



а як ти бачиш? іноземні війська якщо й будуть, то в невеликій кількості - головне - ЗСУ а взагалі видихай й подумай, навіщо ставлять смайлики

це як Українців не має? А крим донбас це Україна чи вже бурятія? За росію воюють сотні тисяч українців.А потом якщо брати походження то в нас все в перемішку і сирський явно не гуцул і той кого недавно підстрелили з гру не рязанєц. Ти пишеш якусь дурну пропаганду і навіть не задумуєшся про це. І навіть про те що для мене різниця між тобою і росіянином не очевидна. Те що ти 4 роки тому вивчив мовув моїх очах не робить тебе Українцем. Не то щоб в чернівцях не говорили російською но російська в чернівцях і харківська російська не однакові) ми братні народи як би тобі цього не хотілось переплетені як кровью через родинні сімейні звязки так і менталітетом. Особливо ви східняки)Це іще б Будівельник говорив шо він більш схожий на поляка ніж на росіянина то є предмет розмови можно і погодитись, а щодо тебе...Які ще іноземні війська? Хватить цю чуш нести про те як європа хоче за нас воювати. За 4 роки це вже понятно а після рпв вони тут для чого потрібні?гарантії не нападу? Тіпа заложників? Так вони в случай чого як зайці ломануться. Тиждень війни і тут не буде жодного європейця.Помниш скільки турок перед війною в Уккраїні робили? Теж здавалось б гарантія бо натівська країна а почалась війна і їх всіх автобусами вивезли з чернівців, централізовано....Юморить він за вермахт...Великої вітчизняної хочеться? Нічо що ця вже довша? А тобі щоб б ще років 4 ? А ти і далі в той яас пукав в диван?А ти не питався в військах люди готові ще 4 роки відстоювати європейські цінності?Ти взагалі певен що народ прям поділяє твій курс в нато? Через ще 4 роки війни і підняття цін на електрику та алкоголь?не здається що на останніх виборах 75 процентів трохи за інші ідеї голосували чим армовір?