  Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:19
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це треба в граніт і на Троєщині повісити,
Занеси будь ласка Інцестору в його педокуточок, де він деградує, мені туди гидко заглядати зайвий раз 😅



майже таке саме зафіксовано протоколах нюрнбергського трибунала
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:20

  ЛАД написав:
Недавно энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщил, что международные партнеры и кредиторы могут уже в этом году усилить давление на украинское правительство с требованием повысить тарифы на электроэнергию для населения – даже при условии, что боевые действия будут продолжаться...


Меня всегда коробит "перевод стрелок" на международных партнеров: ЕСЛИ мы попрошайничаем у Европы, Штатов, Канады с Японией, пр. потенциальных (а в итоге и реальных) кредиторов, то как любой нормальный кредитор и ставит вопрос: а чем платить проценты и отдавать "тело" кредита, гаспада, планируете (тем более с нашей уже закредитованностью ок. 100%)?!! Вот всякие Гетьманцевы и Шмыгали-Свириденки, изыскивая/придумывая источники погашения и расписывают в ТЭО очередного будущего кредита всякие безумные источники пополнения гос. бюджета воюющей страны (соотв. потенциального погашения) за счет поднятия налогов (для ФОП, тамож. облоожения всех межд. посылок, продаж на аукционах, для поставщиков коммунальных услуг, пр.)! Те - "ессно", верят "сразу и бесповоротно" (как говорил М.Жванецкий), а выдав кредит (и ессно, волнуясь за его погашение) - потом и требуют, так где же обещанные Вами источники пополнения ВАШЕГО госбюджета для уплаты процентов по НАШЕМУ кредиту и в итоге - его погашения?!

Во-о-от, на самом деле откуда все эти требования западных партнеров-кредиторов, периодически озвучивамые "пересичным" от "белых и пушистых" наших чинуш у бюджетного корыта, мол они - не причем!

Аналогично - и с требованиями ЕэС для вступления в евросоюз (куда уже давно понятно, что нас, нищебродов с вороватыми чиновниками у власти, как и в нато - туда никто не возьмет, открывать нам свои рынки для нашей сельхоз. продукции и металла (на примере тех же поляков) - им нет резона, своих проблем - хватает с теми же Грецией, Испанией, пр.!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 884
З нами з: 02.11.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:21

fox767676

fox767676


є допитливі люди


Які на воєнній гілці з ракетами розібратись не змогли, де балістики , де КР, зате шукають зморшки у Сибіги і рік народження Хотаба 😅
Ти там в Ужгороді опускаєшся похлєщє алковадіка. Повертайся вже, бо біда буде))


майже таке саме зафіксовано протоколах нюрнбергського трибунала


Про інцестора і Троєщину?)
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:народження Хотаба 😅
Ти там в Ужгороді опускаєш похлєщє алковадіка. Повертайся вже, бо біда буде))

Що не так з Ужгородом?
Ти там у Києві в баночку справляєшся чи у Дохі омарами плебейство заїдаєш?
Що ти спригуєш на алковадіка?
Що б мені до твого з псом рівня деградувати треба каністрами пити.
Смайлики твої і провокації від немічі , духовної , інтелектуальної, а може і фізичної
тримати себе не вмієш, "офіцер"
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:26

  fox767676 написав:
  Hotab написав:народження Хотаба 😅
Ти там в Ужгороді опускаєш похлєщє алковадіка. Повертайся вже, бо біда буде))

Що не так з Ужгородом?
Ти там у Києві в баночку справляєшся чи у Дохі омарами плебейство заїдаєш?

Зараз на березі індійського океану чіпляюсь пазурами за життя і відправляю в окоп інцесторів. Ти ж сам цитував 😅

А в Києві у мене за останні 2 місяці ні хвилини без світла, без води і непрацюючого ліфта.

В Ужгороді все так, крім тооо що ти там деградуєш від фрустрацій


треба каністрами пити.


Припиняй. Попереднім ти не станеш, синька викликає незворотні , глянь на алковадіка.
Ти ж правда став жорсткіше бухати в Ужгороді? Воно видно, без шуток :evil:
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:32

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:народження Хотаба 😅
Ти там в Ужгороді опускаєш похлєщє алковадіка. Повертайся вже, бо біда буде))

Що не так з Ужгородом?
Ти там у Києві в баночку справляєшся чи у Дохі омарами плебейство заїдаєш?

Зараз на березі індійського океану чіпляюсь пазурами за життя і відправляю в окоп інцесторів. Ти ж сам цитував 😅

А в Києві у мене за останні 2 місяці ні хвилини без світла, без води і непрацюючого ліфта.

В Ужгороді все так, крім тооо що ти там деградуєш від фрустрацій

Ужгород - цеєвропа, а Київ вами спаплюжений надовго
ти пристосуванець і паразит по типу мікроміндічів
свій комфорт ти забезпечуеш ціною руйнування життя міліонів людей
але в кінці-кінців ти програєш і залишишся ні з чим
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:33

Кінокомпанія FOX.. від творців «угадаю возраст по году рожд


але в кінці-кінців ти програєш і залишишся ні з чим


Амінь 😅
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ти ж правда став жорсткіше бухати в Ужгороді? Воно видно, без шуток


алковадік бухає, тому він цілковито у парадигмі українського політичного мейнстрима
він в шоці від моїх дописів - "ти шо москаль ???"
то ти ближче до вадіка, ніж я
я навпаки - антипод
твої смайлики та особисті провокації щодо "бухла","чіпляння до мужиків" від нервів, докорів совісті, інтелектуальної, а може і фізичної немічі
через 5 років ти будеш вадіком, не я
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:47

Я не хочу срати, я не хочу спати, я не усрався

fox767676


через 5 років ти будеш вадіком, не я



Це навряд допоможе, оце бубоніння. Я думаю тобі і дружина вже натякає на зловживання. Задумайся, ти за пару останніх років жорстко деградував.



він в шоці від моїх дописів - "ти шо москаль ???"


Ти канєш знайшов на фоні кого самоствердитися і доводити що ти ще ого… Там дно, а у тебе ще є шанс
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це навряд допоможе, оце бубоніння. Я думаю тобі і дружина вже натякає на зловживання.


Я п'ю раз на місяць чи щось таке
Саме тоді добрішаю , навіть трохи починаю вірити у масове фламінго, ЄС, допомогу
Щоб писати те, що пишеш ти та інші лоялісти (хоч слово таке знаєш?) треба пити щонайменш через день
Ну ще палити та інші погані звички, щоб мозок деградував до рівня статистичного українця-переможника
