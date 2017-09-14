_hunter написав:Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет?
Хантер, як виросла ваша продуктивність праці? Ви ж змінили місце ) Продуктивність праці у даному випадку визначається технологіями. Ось хантер в ростові користується мах, туди ніхто не заглядає, його товар не користується попитом. Не хантер в Україні користується продажами крізь телегу, ватсап, інсту. Його продуктивність в рази більша. Обидва не живуть у ЄС і не користуються можливостями більш платоспроможності населення. У ЄС продуктивність вища, сервісів більше )