Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:46

  _hunter написав:Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет? :roll:

Хантер, як виросла ваша продуктивність праці? Ви ж змінили місце ) Продуктивність праці у даному випадку визначається технологіями. Ось хантер в ростові користується мах, туди ніхто не заглядає, його товар не користується попитом. Не хантер в Україні користується продажами крізь телегу, ватсап, інсту. Його продуктивність в рази більша. Обидва не живуть у ЄС і не користуються можливостями більш платоспроможності населення. У ЄС продуктивність вища, сервісів більше )
  flyman написав:
  _hunter написав:Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет? :roll:

репатріації, контрибуції, скарби Полуботька, та інші інвестиції, а не "золотий дощ" Трампа

Там еще что-то про Нью Васюки было, вроде? :D
