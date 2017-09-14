|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:21
Banderlog написав: fox767676 написав:
Зараз є можливість запустити мирний процес по плану 28 пунктів з фіксаціею втрат та здобутків
Допустим можливість є. Як ви собі це уявляєте?
Зеля явно іде на конфлікт щ трампом, він робить від що тяне рєзіну, но під вибори , орієнтовно на серпень постараєси напаскудити.
Тепер берем оточуюче середовище. Чи є політичні сили які мають інтерес до миру з рф?
Справа в тім що це як їзда на велосипеді- баланс України залежить від продовження війни.
Грошей від європи на мир не буде, вони готові платити тільки за війну.
Який ви бачите вихід з ситуації?
1.Вибори?
І шо вони дадуть? Кого можуть вибрати?
Шоколадного? Залужного? Юлю? Кличка?
2. Майдан? Майдан цей раз розженуть зброєю.
3. Ваш варіант? Або може в своїх я помиляюсь, то поправте...
майже весь допис суцільна помилка. Україна готова до перемир'я, ніхто. окрім Раші, час не тягне.
гроші від Європи лише під час війни - чергове російське ІПСО. будуть гроші. власне як буде й війна, просто закінчиться ця гаряча стадія - а війна продовжиться - гібридна, холодна - побачимо...
вихід з ситуації - дотиск Раші до перемовин й перемир'я - а там побачимо, що далі й кого будемо обирати. єдине точне - тут не буде проросійських кандидатів - а от Раша дуже хоче проросійську владу - тому вони так й крутять...
Майдану не буде - в тебе хибне уявлення, що таке Майдан.
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:25
pesikot написав:
Ізраїль почав наносити удари по Ірану ...
оце може сильно поміняти всі розклади...
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:26
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет?
Є один завод біля Ужгорода де паяють електроніку і от брат кума там вже років 15 працює, доріс до великого начальства. І каже, що було 2 величезні зміни в роботі. Спочатку їх купили американці і тоді відбулась масова автоматизація ліній і ріст випуску продукції в рази при скорочені працівників. А недавно їх купили китайці, які прислали кількох менеджерів. І відбувся ріст продуктивності праці ще рази в 2 за рахунок дуже жорстоких штрафів за порушення дисципліни і строгі регламенти в дусі "3 перекури в день по 6 хв 40 сек, якщо довше - то штраф".
Ну точніше не штраф, а вирахування із зарплати. Бо так вони всі працюють на мінімалку + ще 2-3 мінімаки "премії", з якої і вираховують. Ітепер всюди куча камер, яка фіксує на відео всі порушення дисципліни. Зараз в працівників продуктивність співставна з аналогічним заводом в мадярів.
Но при этом: рядом второй корпус за все 15 лет так и не построили?
Т.е. да - в каких-то нишевых случаях (навроде небольших объемов партий и узкой специализации) - переносить производство не рентабельно. Но я низачто не поверю, что эту же электронику невозможно паять прямо на месте производства компонентов...
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:31
да уж...
вся надія що іранська опозиція швиденько зробить революцію
якщо ні то буде пічалька
У Тегерані та низці великих міст Ірану у суботу, 28 лютого, лунають вибухи на тлі атаки Ізраїлю та США, цілями яких є військові та інші об'єкти. Про це пише The New York Times.
За даними іранських медіа, окрім столиці, вибухи також чутно у Кумі, Керманшаху, Ісфахані та Кереджі.
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:32
fox767676 написав: buratinyo написав:
Это точно????
Ізраїль розпочав "превентивну атаку" на Іран, оголосивши надзвичайний стан по всій країні: у Тегерані прогриміли вибухи. Усі подробиці (оновлюється)
Это было ожидаемо...
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:33
_hunter написав:
Но при этом: рядом второй корпус за все 15 лет так и не построили?
Т.е. да - в каких-то нишевых случаях (навроде небольших объемов партий и узкой специализации) - переносить производство не рентабельно. Но я низачто не поверю, что эту же электронику невозможно паять прямо на месте производства компонентов...
1. Питання землі. Не можна от так просто взяти і побудувати завод біля Ужгорода.
2. В древні часи, коли ще будували ці два заводи, шильдик "made in hungry"був дуже важливий
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:34
ЛАД написав:Shaman
Понятно, национализация, проведенная отсталыми социалистами это плохо, а вот, проведенная передовыми мусульмаескими фундаменталистами это здорово.
Вы, часом, не забыли, что во многих странах Европы у власти именно социалисты. Или прямо сегодня, или были в прошлом и меняются с другими партиями?
давайте трохи визначимося з термінами. соціаліст не дуже точно - точніше я мав на увазі соціалізм як в срср. головне, це коли держава намагається керувати всім виробництом, цінами та таке інше. давайте назвемо це ліваками. бо соціалісти в Європі - це зовсім інше.
Саудити не фундаменталісти в тому сенсі, як ви пишете. й взагалі, там трохи інша ситуація. що ви знаєте про бюджет Саудівської Аравії? вони не грають в імітацію демократії, вони декларують монархію. тому націоналізація - це просто перехід під владу монарха. по домовленності, а не примусово, як в Венесуелі. й результати зовсім різні - не бачите різниці?
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:48
Shaman написав:
давайте трохи визначимося з термінами. соціаліст не дуже точно -
ИМХО соціалізм - це ідеологія спрямована на досягнення соціальної справедливості, тобто щоб не було бідних. В термінах економіки - щоб всі громадяни заробляли, або отримували допомогу, більшу від прожиткового мінімуму (справжнього, а не фіктивного як в Україні)
Її можна реалізовувати абсолютно різними шляхами, частина з призводить до хорошого результату, як в Норвегії, а частина - до катастрофічного, як у Венесуелі.
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:51
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Но при этом: рядом второй корпус за все 15 лет так и не построили?
Т.е. да - в каких-то нишевых случаях (навроде небольших объемов партий и узкой специализации) - переносить производство не рентабельно. Но я низачто не поверю, что эту же электронику невозможно паять прямо на месте производства компонентов...
1. Питання землі. Не можна от так просто взяти і побудувати завод біля Ужгорода.
2. В древні часи, коли ще будували ці два заводи, шильдик "made in hungry"був дуже важливий
1. Да корпус - это образно. Хотя бы всех уволенных в первую волну - назад взяли?
2. Так я про это же. Но те времена лет 20 тому назад прошли...
