Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:04

  барабашов написав:

Вы поднимаете бунт против Татарова, Баканова и Малюка?
пані чомусь думає шо воно мені надо щоб з сбу нікуди не приходили)
Барабашов, як жити з цими щирими патріотками в одній державі?
Ладно песікіт і шаман вони нісенітницю несуть за гроші.
Но пані stm ж дійсно вірить в те що пише..
Я готовий мститись :lol: а на фейхоа хуану таке сомбреро? :)
p/s пані stm, мені нравиться бухать і єб-сь. Особєнно якщо одночасно :lol:
ну мож іще заліпати коли бжоли гвалтують цвіт абрикоси
А решту я не особо люблю.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:06

  andrijk777 написав:...........
Що за дурне питання "Навіщо вибори?".
Вибори потрібні для зміни влади.
Вибори дадуть іншу владу і ймовірно закінчення війни. Зе немає планів закінчувати цю війну.
Але я майже впевнений що ніяких виборів не буде, а якщо будуть то дуже нечесні.
Это точно? "Хуже не будет"?
Зе выбрали, т.к. он в отличие от По обещал мир.
В результате он продолжил практически ту же политику, что и По.
От кого из сегодняшних политиков вы ожидаете заключнгтя мира? Или хотя бы надеетесь на это?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38888
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:08

  Banderlog написав:[пані stm, мені нравиться бухать і єб-сь. Особєнно якщо одночасно :lol:
.

Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17988
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:14

  ЛАД написав:Зе выбрали, т.к. он в отличие от По обещал мир.

Я так не вважаю. В 2019 був мир! І питання миру тоді не було таке гаряче(як мінімум в моїй місцевості, може в Харкові інакше).
Зе обіцяв все і всьо! Він обцяв що на велосипеді на роботу буде їздити. Він обіцяв що йде на 1 строк і т.д.
Ось прикольне відео в тему:

На 4:30 Зеленський відповідає на гострі питання. :D :D
Особливо останнє питання про порівняння з Порошенком.
Можна і все відео подивитись.
Просто Зе вміє гарно вішали лапшу(він ж актор) і люди(я голосував за По) повелись.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 лют, 2026 12:17, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7440
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:15

  andrijk777 написав:
Що за дурне питання "Навіщо вибори?".
Вибори потрібні для зміни влади.
Вибори дадуть іншу владу і ймовірно закінчення війни. Зе немає планів закінчувати цю війну.
Але я майже впевнений що ніяких виборів не буде, а якщо будуть то дуже нечесні.

Андрій, "іншу" владу вже привів до управління майдан.
Потом за іншу "іншу" владу проголосувало 75 процентів...
Може хватить вибирати кота в мішку?
Питання мож і дурне, но хотілось б знати
хто ця достойна людина яка хоче закінчення війни?
В цьому і є питання.
Хто договориться про мир з росією і підпише мирну угоду?
Зараз в Україні я не бачу жодного.
Покажіть мені майбутнього президента-миротворця в якого є шанс. Хай мізерний
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:15

  Banderlog написав:
  барабашов написав:

Вы поднимаете бунт против Татарова, Баканова и Малюка?
пані чомусь думає шо воно мені надо щоб з сбу нікуди не приходили)
Барабашов, як жити з цими щирими патріотками в одній державі?
Ладно песікіт і шаман вони нісенітницю несуть за гроші.
Но пані stm ж дійсно вірить в те що пише..
Я готовий мститись :lol: а на фейхоа хуану таке сомбреро? :)
p/s пані stm, мені нравиться бухать і єб-сь. Особєнно якщо одночасно :lol:
ну мож іще заліпати коли бжоли гвалтують цвіт абрикоси
А решту я не особо люблю.

Коли ти найманий, воно не треба, но навіть Хантер щось підозрює про продуктивність праці ))) хоча як молодий ЛАД не розуміє чому так відбувається. Як молодий Андрій777 вбачає що неможливо що нафтовидобувна працює у збиток, як ЛАД і Франт що ТЕЦ і АЄС незмінні з часів есересер )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6278
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:16

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:Какие ещё "повернула"???
Госкапитал с ЕС или частный со всех дырок вкладывался в низкую базу с гарантированным выхлопом %20 минимум первое время и сейчас довольствуется меньшими намного %-тами с постепенным ростом в цене основных производственных фондов на уровне инфляции и роста ВВП.
Никто на шару полякам за евробабки или за "деньги сороса" дороги с коммуникациями и инфраструктурой не переделывал до существующих или сделал но так, чтобы повысив тарифы за использование этих улучшеных благ(а обслуживающие то компании своию "соросовские") опять же поиметь побольше выхлопа с рынка акций у себя на западе, а то и получив часть этой инфраструктуры в ренту с последующим высасыванием денег себе на карман.

Щоб не продовжувати порожній спор:
1. ЄС (не приватні інвестори) прямо зараз (в 2026 році) дає гроші Польщі, в тому числі гранти, які не треба повертати? https://wbj.pl/pln-120-bln-from-kpo-and ... ost/148395
2. Польска влада роздає соціальні дотації на дітей, фермерам і т.д.? https://www.gov.pl/web/family/family-800
або 13 і 14 пенсію: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-praw ... zenie.html

1. Воооот! - а теперь неудобный вопрос: с зачем ЕС еще одна такая страна?
Еще более неудобный вопрос: ок - зачем-то нужна. Но у этой страны - еще и соседи есть...
_hunter
 
Повідомлень: 11638
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:19

  Banderlog написав:
  барабашов написав:

Вы поднимаете бунт против Татарова, Баканова и Малюка?
пані чомусь думає шо воно мені надо щоб з сбу нікуди не приходили)
Барабашов, як жити з цими щирими патріотками в одній державі?
Ладно песікіт і шаман вони нісенітницю несуть за гроші.
Но пані stm ж дійсно вірить в те що пише..
......

Так она чистую правду пишет: ни в одной стране Европы нет такого простого и быстрого способа закрывать кредиты.
_hunter
 
Повідомлень: 11638
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:20

  Banderlog написав:Андрій, "іншу" владу вже привів до управління майдан.
Потом за іншу "іншу" владу проголосувало 75 процентів...

Мені на 100% підходив Порошенко. Він не ідеальний але він вивів нашу країну з кризи, налагодив економіку, трохи відродив армію. Для мене - він успішний президент.
Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?
  Banderlog написав:хто ця достойна людина яка хоче закінчення війни?
В цьому і є питання.
Хто договориться про мир з росією і підпише мирну угоду?
Зараз в Україні я не бачу жодного.
Покажіть мені майбутнього президента-миротворця в якого є шанс. Хай мізерний

Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7440
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:21

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  барабашов написав:

Вы поднимаете бунт против Татарова, Баканова и Малюка?
пані чомусь думає шо воно мені надо щоб з сбу нікуди не приходили)
Барабашов, як жити з цими щирими патріотками в одній державі?
Ладно песікіт і шаман вони нісенітницю несуть за гроші.
Но пані stm ж дійсно вірить в те що пише..
......

Так она чистую правду пишет: ни в одной стране Европы нет такого простого и быстрого способа закрывать кредиты.

І вона ж пише, що ці кредити надає Європа для українського бізнесу. Українській бізнес підіймає зарплати і виплачує кредити, розвиває можливість надавати послугу навіть під обстрілами браттєв які спочатку хочуть просто Крим, потім просто Краматорськ і Слов'янськ)
Браття у регресс, Україна за допомогою Євросоюзу у прогрес продуктивності навіть при обстрілах. Молодий ЛАД вже банкрутство, у стм є шанс за допомогою зсу )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6278
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
