Вы поднимаете бунт против Татарова, Баканова и Малюка?
пані чомусь думає шо воно мені надо щоб з сбу нікуди не приходили) Барабашов, як жити з цими щирими патріотками в одній державі? Ладно песікіт і шаман вони нісенітницю несуть за гроші. Но пані stm ж дійсно вірить в те що пише.. Я готовий мститись а на фейхоа хуану таке сомбреро? p/s пані stm, мені нравиться бухать і єб-сь. Особєнно якщо одночасно ну мож іще заліпати коли бжоли гвалтують цвіт абрикоси А решту я не особо люблю.
andrijk777 написав:........... Що за дурне питання "Навіщо вибори?". Вибори потрібні для зміни влади. Вибори дадуть іншу владу і ймовірно закінчення війни. Зе немає планів закінчувати цю війну. Але я майже впевнений що ніяких виборів не буде, а якщо будуть то дуже нечесні.
Это точно? "Хуже не будет"? Зе выбрали, т.к. он в отличие от По обещал мир. В результате он продолжил практически ту же политику, что и По. От кого из сегодняшних политиков вы ожидаете заключнгтя мира? Или хотя бы надеетесь на это?
ЛАД написав:Зе выбрали, т.к. он в отличие от По обещал мир.
Я так не вважаю. В 2019 був мир! І питання миру тоді не було таке гаряче(як мінімум в моїй місцевості, може в Харкові інакше). Зе обіцяв все і всьо! Він обцяв що на велосипеді на роботу буде їздити. Він обіцяв що йде на 1 строк і т.д. Ось прикольне відео в тему:
На 4:30 Зеленський відповідає на гострі питання. Особливо останнє питання про порівняння з Порошенком. Можна і все відео подивитись. Просто Зе вміє гарно вішали лапшу(він ж актор) і люди(я голосував за По) повелись.
Андрій, "іншу" владу вже привів до управління майдан. Потом за іншу "іншу" владу проголосувало 75 процентів... Може хватить вибирати кота в мішку? Питання мож і дурне, но хотілось б знати хто ця достойна людина яка хоче закінчення війни? В цьому і є питання. Хто договориться про мир з росією і підпише мирну угоду? Зараз в Україні я не бачу жодного. Покажіть мені майбутнього президента-миротворця в якого є шанс. Хай мізерний
Коли ти найманий, воно не треба, но навіть Хантер щось підозрює про продуктивність праці ))) хоча як молодий ЛАД не розуміє чому так відбувається. Як молодий Андрій777 вбачає що неможливо що нафтовидобувна працює у збиток, як ЛАД і Франт що ТЕЦ і АЄС незмінні з часів есересер )
барабашов написав:Какие ещё "повернула"??? Госкапитал с ЕС или частный со всех дырок вкладывался в низкую базу с гарантированным выхлопом %20 минимум первое время и сейчас довольствуется меньшими намного %-тами с постепенным ростом в цене основных производственных фондов на уровне инфляции и роста ВВП. Никто на шару полякам за евробабки или за "деньги сороса" дороги с коммуникациями и инфраструктурой не переделывал до существующих или сделал но так, чтобы повысив тарифы за использование этих улучшеных благ(а обслуживающие то компании своию "соросовские") опять же поиметь побольше выхлопа с рынка акций у себя на западе, а то и получив часть этой инфраструктуры в ренту с последующим высасыванием денег себе на карман.
пані чомусь думає шо воно мені надо щоб з сбу нікуди не приходили) Барабашов, як жити з цими щирими патріотками в одній державі? Ладно песікіт і шаман вони нісенітницю несуть за гроші. Но пані stm ж дійсно вірить в те що пише.. ......
Banderlog написав:Андрій, "іншу" владу вже привів до управління майдан. Потом за іншу "іншу" владу проголосувало 75 процентів...
Мені на 100% підходив Порошенко. Він не ідеальний але він вивів нашу країну з кризи, налагодив економіку, трохи відродив армію. Для мене - він успішний президент. Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?
Banderlog написав:хто ця достойна людина яка хоче закінчення війни? В цьому і є питання. Хто договориться про мир з росією і підпише мирну угоду? Зараз в Україні я не бачу жодного. Покажіть мені майбутнього президента-миротворця в якого є шанс. Хай мізерний
Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.
І вона ж пише, що ці кредити надає Європа для українського бізнесу. Українській бізнес підіймає зарплати і виплачує кредити, розвиває можливість надавати послугу навіть під обстрілами браттєв які спочатку хочуть просто Крим, потім просто Краматорськ і Слов'янськ) Браття у регресс, Україна за допомогою Євросоюзу у прогрес продуктивності навіть при обстрілах. Молодий ЛАД вже банкрутство, у стм є шанс за допомогою зсу )