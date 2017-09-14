Додано: Суб 28 лют, 2026 12:34

andrijk777 написав: Banderlog написав: Андрій, "іншу" владу вже привів до управління майдан.

Потом за іншу "іншу" владу проголосувало 75 процентів...

[, /quote]

Мені на 100% підходив Порошенко. Він не ідеальний але він вивів нашу країну з кризи, налагодив економіку, трохи відродив армію. Для мене - він успішний президент.

Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?

Banderlog написав: хто ця достойна людина яка хоче закінчення війни?

В цьому і є питання.

Хто договориться про мир з росією і підпише мирну угоду?

Зараз в Україні я не бачу жодного.

я стєсняюсь спросіть, куди вивів Порошенко країну? І хіба він не заводив її в ту кризу? Він вродь в міністрах був при януковичі. Але не будем ворошить...Повернемось до головного Залужний по Вашому за мир?Україна прагне миру лише через перемогу, а не через капітуляцію, замасковану під домовленості з росією.Про це посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у статті для видання The New York Post.За словами дипломата, справедливе завершення війни можливе лише за трьох умов:повного відновлення територіальної цілісності України,покарання росії за воєнні злочини,гарантій того, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви"."Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу", підкреслив Залужний.Він наголосив, що Україна продовжуватиме боротьбу не лише на полі бою, а й у політичній та дипломатичній площині, щоб забезпечити справедливість і стабільний мир."Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості нашої мети. Мир має бути встановлено через перемогу, а не ілюзію", зазначив посол.Водночас він підкреслив, що для справжнього миру потрібні час, сила і тверезе розуміння того, з ким має справу Україна."Україна бореться за виживання вже 11 років. Проте навіть зараз деякі західні країни закликають нас вести переговори з тими, хто прийшов нас убивати. Вони забувають дві прості істини", написав Залужний.Перша істина, за його словами, полягає в тому, що на кону стоїть не лише доля України, а й безпека всієї Європи.Друга — що будь-який "мир" із Москвою, який винагороджує агресію, лише провокує нові війни.Залужний також зауважив, що Кремль говорить про переговори тільки тоді, коли відчуває тиск, і робить це виключно для того, щоб виграти час."Мир на умовах росії — це не мир, а капітуляція", вважає дипломат.На завершення Залужний застеріг західних партнерів від передчасних мирних ініціатив.