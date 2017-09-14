andrijk777 написав:........ Між іншим в москалів не так. Їм все подобається. В цьому питанні у нас дійсно діаметрально протилежний менталітет.
У них были основания. Это, вероятно, не столько заслуга Путина. Скорее, ему просто повезло - практически с его приходом начался рост мировых цен на нефть, что позволило улучшить жизнь в РФ. Тем не менее, люди воспринимали улучшение жизни как связанное с ним. Тем более, после бардака 90-х.
У мене немає кумирів. У мене є принципи та погляди, і я шукаю кандидатів, які їм відповідають. Ви кажете, що Залужний - Ваш Президент, але у нього навіть програми немає. За що саме Ви збираєтесь голосувати? За ім'я? Виглядає так, що багато людей створили собі кумира, але змісту в кумирі немає. Я не кажу, що він - поганий. Він - багато знаків питання.
У мене немає кумирів. У мене є принципи та погляди, і я шукаю кандидатів, які їм відповідають. Ви кажете, що Залужний - Ваш Президент, але у нього навіть програми немає. За що саме Ви збираєтесь голосувати? За ім'я? Виглядає так, що багато людей створили собі кумира, але змісту в кумирі немає. Я не кажу, що він - поганий. Він - багато знаків питання.
давайте не забігати попереду коня війна ще на 15-18 місяців, хто зна що може трапитись за цей час, і з Залужним особисто всім бажаю міцного казацького
andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.
Новий кумир? Яка в нього економічна програма? Соціальна? Це - те ж саме, що голосувати за "Юлю"...
fox767676 написав:без виборчої реформи ніяк парламентська форма правління, мажоритарна система
Мажоритарна система, якщо вона не рейтингова чи не двотурова - найгірша з усіх. У такій системі може отримати перемогу кандидат, який отримав 10% голосів, тільки тому, що це - найбільше серед інших 20 кандидатів. Людина, яка набрала 10% голосів, не може представляти округ.
Партії миру нема (укро-Іванішвілі), так що вибирай не вибирай все одно отримаєш шайбу.
Видання пише, що Трамп не відчуває поваги до Зеленського, як це можна було побачити під час "огидної змови в Овальному кабінеті минулого року". Журналісти додали:
"Але він також, схоже, почав побоюватися, що Путін буде сприймати його як належне. Незважаючи на весь ентузіазм Віткоффа з приводу угод на 14 трильйонів доларів, які постійно пропонують його російські колеги (сума, що в шість разів перевищує розмір російської економіки), Путін як і раніше прагне до капітуляції України".
Вони впевнені, що Путін занадто занурився у війну, щоб погодитися на менше.
"Через свою впертість він ставить під загрозу удачу мати проросійського президента США. Деякі люди просто не можуть прийняти позитивну відповідь", - додали у виданні.
Автор зазначає, що Трамп недооцінює два ключові фактори. По-перше, чим більше ресурсів і людських втрат зазнає режим Володимира Путіна, тим сильніше він зацікавлений у демонстративній "перемозі", щоб виправдати стратегічну помилку. Війна мала довести могутність Росії та нібито штучність української державності, однак фактично оголила розрив між амбіціями Москви та її реальними можливостями, а також посилила українську національну ідентичність.
По-друге, аналітики наголошує: довгострокова безпека Заходу залежить не від поступок Кремлю, а від продовження підтримки України, що виснажує російську армію та економіку.