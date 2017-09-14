RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:18

  andrijk777 написав:........
Між іншим в москалів не так. Їм все подобається. В цьому питанні у нас дійсно діаметрально протилежний менталітет.
У них были основания.
Это, вероятно, не столько заслуга Путина. Скорее, ему просто повезло - практически с его приходом начался рост мировых цен на нефть, что позволило улучшить жизнь в РФ.
Тем не менее, люди воспринимали улучшение жизни как связанное с ним. Тем более, после бардака 90-х.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:34

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.

Надо это запомнить, чтобы было кого упрекать, когда в очередной раз после выборов не случится чуда 😁

Чуда в кращу сторону 100% "не случится".
Чуда бувають тільки в гіршу сторону! Наприклад Янек, Зе.😁
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:41

  andrijk777 написав:Чому "кумир"? Ваш кумир хто?

У мене немає кумирів. У мене є принципи та погляди, і я шукаю кандидатів, які їм відповідають. Ви кажете, що Залужний - Ваш Президент, але у нього навіть програми немає. За що саме Ви збираєтесь голосувати? За ім'я? Виглядає так, що багато людей створили собі кумира, але змісту в кумирі немає. Я не кажу, що він - поганий. Він - багато знаків питання.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:45

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Чому "кумир"? Ваш кумир хто?

У мене немає кумирів. У мене є принципи та погляди, і я шукаю кандидатів, які їм відповідають. Ви кажете, що Залужний - Ваш Президент, але у нього навіть програми немає. За що саме Ви збираєтесь голосувати? За ім'я? Виглядає так, що багато людей створили собі кумира, але змісту в кумирі немає. Я не кажу, що він - поганий. Він - багато знаків питання.


давайте не забігати попереду коня
війна ще на 15-18 місяців,
хто зна що може трапитись за цей час, і з Залужним особисто
всім бажаю міцного казацького
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:45

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Чому "кумир"? Ваш кумир хто?

У мене немає кумирів.

І у мене немає. - Такий варіант вам не підходить? Треба включати фантазію і щось собі придумувати про мене?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:46

Іванішвілі

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.

Новий кумир? Яка в нього економічна програма? Соціальна? Це - те ж саме, що голосувати за "Юлю"... :roll:

  fox767676 написав:без виборчої реформи ніяк
парламентська форма правління, мажоритарна система

Мажоритарна система, якщо вона не рейтингова чи не двотурова - найгірша з усіх. У такій системі може отримати перемогу кандидат, який отримав 10% голосів, тільки тому, що це - найбільше серед інших 20 кандидатів. Людина, яка набрала 10% голосів, не може представляти округ.

Партії миру нема (укро-Іванішвілі), так що вибирай не вибирай все одно отримаєш шайбу.
❗️Атака США на Іран може залишити Україну без ракет для ППО, — FT.

США та Ізраїль вже витратили значну частину зенітних ракет під час попередніх ударів. Нова відповідь Тегерана посилить навантаження на запаси, які і так важко поповнити.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:58

  andrijk777 написав:І у мене немає. - Такий варіант вам не підходить? Треба включати фантазію і щось собі придумувати про мене?

Я нічого за Вас не вигадував.. Там був знак запитання. Ви відповіли - кумирів у Вас немає, але так і не зрозуміло чому саме він, зараз, без жодної програми.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:14

  Banderlog написав:так моцно побороли що коли набу поцікавилось грошима трампа доводиться друзів презедента в ізраїлі ховати.

Якими грошима Трампа ? ))

А якщо у нас так все погано з контрафактом, що є фактом, то чому ти критикуеш цю владу ?
Тому що, сам в цьому не приймаеш участь чи як ? )

А якби приймав, тобі було б ок ?
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін як і раніше прагне до капітуляції України: в The Financial Times дали пояснення
Видання пише, що Трамп не відчуває поваги до Зеленського, як це можна було побачити під час "огидної змови в Овальному кабінеті минулого року". Журналісти додали:

"Але він також, схоже, почав побоюватися, що Путін буде сприймати його як належне. Незважаючи на весь ентузіазм Віткоффа з приводу угод на 14 трильйонів доларів, які постійно пропонують його російські колеги (сума, що в шість разів перевищує розмір російської економіки), Путін як і раніше прагне до капітуляції України".

Вони впевнені, що Путін занадто занурився у війну, щоб погодитися на менше.

"Через свою впертість він ставить під загрозу удачу мати проросійського президента США. Деякі люди просто не можуть прийняти позитивну відповідь", - додали у виданні.


Трамп робить дві фатальні помилки щодо Путіна і війни, - оглядач WP
Автор зазначає, що Трамп недооцінює два ключові фактори.
По-перше, чим більше ресурсів і людських втрат зазнає режим Володимира Путіна, тим сильніше він зацікавлений у демонстративній "перемозі", щоб виправдати стратегічну помилку. Війна мала довести могутність Росії та нібито штучність української державності, однак фактично оголила розрив між амбіціями Москви та її реальними можливостями, а також посилила українську національну ідентичність.

По-друге, аналітики наголошує: довгострокова безпека Заходу залежить не від поступок Кремлю, а від продовження підтримки України, що виснажує російську армію та економіку.
