Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 28 лют, 2026 15:49
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Ти про гроші Трампа розкажи краще )
за ті що най за них набу переживає.
Але як так просиш, то розкажу.
Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США,
і вдруге, мабуть, ми матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України, – сказав Абакумов.
коли стало відомо про операцію "Мідас", представники НАБУ оприлюднили фото вилученої готівки. Загалом, як повідомлялося, на місцях слідчих дій вилучено валюти на суму $4 млн.
НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення,. Збитки становлять мільярди гривень, куратором схеми був друг та бізнес-партнер Зеленського – Тимур Міндіч.
Ну розповів, але яким чином це гроші Трампа ?
Може це поясниш )
от ти чудак.
А чиї по твому долари в упаковці федерального резервного банку США?
Може це їх в Путіна вкрали? Чи мож то гроші Лукашенка?
Нє, приятелю Трамп своє бабло носом чує... і буде потрошити цю пузату мєлочь як поросят.
Чи може ти вважаєш що набу це структура підконтрольна не Трампу?
Banderlog
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:19
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Я не зациклен.
Но хочется увидеть мирную Украину до моей сиерти.
И увидеть, как дети (в частности, внуки) ходят нормально в школу, а не "занимаются" онлайн.
И вы, вроде, тоже регулярно выступаете за мир и хотите выборов для его достижения. При таком подходе ваш выбор Залужного несколько удивляет.
Ви прочитали що я написав? Навіть вибір Зеленського знову - це шлях до миру.
Любий вибір - це шлях до миру.
Проблема не в цьому. Проблема що ніяких виборів не буде бо Зеленський в них не зацікавлений. І в закінчені війни Зеленський не зацікавлений.
А що там орки? Їх цікавість взяти Крамоторськ Слов'янськ без бою ок? )
stm
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:20
Vadim_ написав: fox767676 написав: Hotab написав:
Мільйон разів тобі відповідали, що вікна ніякі не відкривались.
ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу
ти, пропонуеш усім съ.еба ться ?
"пи да ра с"?
Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄
stm
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:32
stm написав:
А що там орки? Їх цікавість взяти Крамоторськ Слов'янськ без бою ок? )
Кажуть що путін згідний на мир, якщо Україна здасть залишок Донбасу.
Ну але якщо вони захоплять це боєм то очевидно з'являться наступні вимоги.
andrijk777
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:48
ЛАД написав: tumos написав:
......
А вы знаете методику расчета средней себестоимости нефти в Росстате ?
Я могу предложить такой вариант:
Месторождение №1 добывает 1000000 тонн нефти (себестоимость 100 руб на тонны)
Месторождение №2 добывает 500000 тонн нефти (себестоимость 140 руб на тонны)
Месторождение №3 добывает 1000 тонн нефти (себестоимость 1000 руб тонны)
Средняя себестоимость - 413 руб.
Торговля будет в убыток, если при экспорте выручать 250 руб за тонну ?
Методику не знаю.
Вы знаете, я предвидел такой вариант от вас, но думал, что вы угадаете мой ответ и не станете предлагать такой вариант.
Но если какой-то "умник" считает себестоимость таким образом, то, во-первых, он уж чересчур умный.
А, во-вторых, такая "средняя" себестоимость не имеет никаког практического значения. И о ней нет никакого смысла не только говорить, но даже упоминать в приличном обществе.
Это уже чистая схоластика. Может, ещё посчитаем, сколько ангелов поместится на острие швейной иглы?
Дивного в тому що спец по вихованню не може бути спецом по бізнесу - немає...
1 Дивимось не на ціну, а на ДІАПАЗОН цін
Ціни на нафту (Brent) у 2000–2025 роках
Основні цінові тенденції 2000-2025:
- 2000–2007: Стабільне зростання з 30 до 90 за барель.
- 2008–2009: Історичний максимум з 145
- 2009-2010 Історичний мінімум 40
- 2010–2014: Високі приблизно 100
- 2015–2019: Падіння цін близько 45 – через бум сланцевої нафти в США.
- 2020: Історичне падіння під час пандемії (WTI у квітні 2020 навіть показувала від’ємні значення, Brent падала до 20
- 2021–2024: Відновлення та високі ціни приблизно 90
- 2025 - 60
Загальний діапазон за 25 років становить приблизно від 45 до 145 за барель.
Лад , як думаєш собівартість при коливаннях 45-145 - сильно мінялась?
Можна на пальцях порахувати середню ціну за останні 25 років
(7*60+2*145+2*40+4*100+4*45+1*20+4*90+1*60)/25=86,8 долара/барель
2 Про нюанси продажу за кордон
В Україні ПОВЕРТАЮТЬ ПДВ а в педерації? швидше за все також а це +/-20% ціни
3 Про нюанси собівартості(ціни),
ціна=собівартість+прибуток
Якщо в собівартості є наприклад 50% податків, а прибуток близький до нуля тоді
ціна(45)=22витрати+23податки..
По якій ціні при собівартості в 45 - педерація все одно буде продавати бо вигідно в приведенному вище випадку?
budivelnik
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:54
andrijk777 написав: stm написав:
А що там орки? Їх цікавість взяти Крамоторськ Слов'янськ без бою ок? )
Кажуть що путін згідний на мир, якщо Україна здасть залишок Донбасу.
Ну але якщо вони захоплять це боєм то очевидно з'являться наступні вимоги.
То 5-10$, чи 40$ має значення для здачі Донбасу? ) А дефіцит бюджету без підтримки? )
Чи має значення що був обстріл Дубаю, хоча атака Ірану це Ізраїль та США? Моє бачення - ніколи не плюй у колодязь, але хто знає)
stm
Додано: Суб 28 лют, 2026 17:03
stm написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Мільйон разів тобі відповідали, що вікна ніякі не відкривались.
ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу
Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄
чому "навіть"
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним
вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014
він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
"москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все
Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде
fox767676
Додано: Суб 28 лют, 2026 17:04
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
Тут певна колізія
Для того щоб ВСТУПИТИ в ЄС - треба дорости до певного економічного розвитку
А економічний розвиток(продуктивність праці) якравз і створює матеріальні блага..
Тому
Нас приймуть в ЄС тоді, коли побачать що ми використовуючи їх напрацювання ЗМОЖЕМО самі себе за чуб з болота витягнути
Не швидше, але й не пізніше.
Тобто по-твоєму - ніколи.
в залежності від того куди будемо йти
якщо в сторону того що нам винні - то ніколи
якщо в сторону- самі зробимо, то приймуть відразу коли зрозуміють що можемо зробити
якщо грубо
якщо більшість буде думати/працювати так як я - то завтра
якщо так як ти - то ніколи
budivelnik
andrijk777
Додано: Суб 28 лют, 2026 17:16
budivelnik написав:
Якщо в собівартості є наприклад 50% податків, а прибуток близький до нуля тоді
ціна(45)=22витрати+23податки..
По якій ціні при собівартості в 45 - педерація все одно буде продавати бо вигідно в приведенному вище випадку?
Ти, як і багато інших, нічого не знаєш про нафтовий ринок але корчиш з себе експерта.
Податок(НДПІ) при експорті нафти в РІ рахується по особливій формулі. Якщо дуже грубо то є базова ціна, все що вище неї(приблизно половина) йде в податок. Зараз базова ціна - 40$. Тобто при продажі за 45$ податок складе 2,5$ а ніяк не 23$.
Там ще є купа нюансів, базу я тобі видав.
andrijk777
