RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16933169341693516936>
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 15:49

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Ти про гроші Трампа розкажи краще )
за ті що най за них набу переживає.
Але як так просиш, то розкажу.
Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США, і вдруге, мабуть, ми матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України, – сказав Абакумов.
коли стало відомо про операцію "Мідас", представники НАБУ оприлюднили фото вилученої готівки. Загалом, як повідомлялося, на місцях слідчих дій вилучено валюти на суму $4 млн.
НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення,. Збитки становлять мільярди гривень, куратором схеми був друг та бізнес-партнер Зеленського – Тимур Міндіч.

Ну розповів, але яким чином це гроші Трампа ?
Може це поясниш )
от ти чудак.
А чиї по твому долари в упаковці федерального резервного банку США?
Може це їх в Путіна вкрали? Чи мож то гроші Лукашенка?
Нє, приятелю Трамп своє бабло носом чує... і буде потрошити цю пузату мєлочь як поросят.
Чи може ти вважаєш що набу це структура підконтрольна не Трампу?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 16:19

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Я не зациклен.
Но хочется увидеть мирную Украину до моей сиерти.
И увидеть, как дети (в частности, внуки) ходят нормально в школу, а не "занимаются" онлайн.
И вы, вроде, тоже регулярно выступаете за мир и хотите выборов для его достижения. При таком подходе ваш выбор Залужного несколько удивляет.

Ви прочитали що я написав? Навіть вибір Зеленського знову - це шлях до миру.
Любий вибір - це шлях до миру.
Проблема не в цьому. Проблема що ніяких виборів не буде бо Зеленський в них не зацікавлений. І в закінчені війни Зеленський не зацікавлений.

А що там орки? Їх цікавість взяти Крамоторськ Слов'янськ без бою ок? )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 16:20

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Мільйон разів тобі відповідали, що вікна ніякі не відкривались.


ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу

ти, пропонуеш усім съ.еба ться ?
"пи да ра с"?

Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 16:32

  stm написав:А що там орки? Їх цікавість взяти Крамоторськ Слов'янськ без бою ок? )

Кажуть що путін згідний на мир, якщо Україна здасть залишок Донбасу.
Ну але якщо вони захоплять це боєм то очевидно з'являться наступні вимоги.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7448
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 16:48

  ЛАД написав:
  tumos написав:......
А вы знаете методику расчета средней себестоимости нефти в Росстате ?
Я могу предложить такой вариант:
Месторождение №1 добывает 1000000 тонн нефти (себестоимость 100 руб на тонны)
Месторождение №2 добывает 500000 тонн нефти (себестоимость 140 руб на тонны)
Месторождение №3 добывает 1000 тонн нефти (себестоимость 1000 руб тонны)
Средняя себестоимость - 413 руб.
Торговля будет в убыток, если при экспорте выручать 250 руб за тонну ?
Методику не знаю.
Вы знаете, я предвидел такой вариант от вас, но думал, что вы угадаете мой ответ и не станете предлагать такой вариант. :)
Но если какой-то "умник" считает себестоимость таким образом, то, во-первых, он уж чересчур умный.
А, во-вторых, такая "средняя" себестоимость не имеет никаког практического значения. И о ней нет никакого смысла не только говорить, но даже упоминать в приличном обществе.
Это уже чистая схоластика. Может, ещё посчитаем, сколько ангелов поместится на острие швейной иглы? :)
Дивного в тому що спец по вихованню не може бути спецом по бізнесу - немає...
1 Дивимось не на ціну, а на ДІАПАЗОН цін
Ціни на нафту (Brent) у 2000–2025 роках
Основні цінові тенденції 2000-2025:
- 2000–2007: Стабільне зростання з 30 до 90 за барель.
- 2008–2009: Історичний максимум з 145
- 2009-2010 Історичний мінімум 40
- 2010–2014: Високі приблизно 100
- 2015–2019: Падіння цін близько 45 – через бум сланцевої нафти в США.
- 2020: Історичне падіння під час пандемії (WTI у квітні 2020 навіть показувала від’ємні значення, Brent падала до 20
- 2021–2024: Відновлення та високі ціни приблизно 90
- 2025 - 60
Загальний діапазон за 25 років становить приблизно від 45 до 145 за барель.

Лад , як думаєш собівартість при коливаннях 45-145 - сильно мінялась?
Можна на пальцях порахувати середню ціну за останні 25 років
(7*60+2*145+2*40+4*100+4*45+1*20+4*90+1*60)/25=86,8 долара/барель
2 Про нюанси продажу за кордон
В Україні ПОВЕРТАЮТЬ ПДВ а в педерації? швидше за все також а це +/-20% ціни
3 Про нюанси собівартості(ціни),
ціна=собівартість+прибуток
Якщо в собівартості є наприклад 50% податків, а прибуток близький до нуля тоді
ціна(45)=22витрати+23податки..
По якій ціні при собівартості в 45 - педерація все одно буде продавати бо вигідно в приведенному вище випадку?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28042
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 16:54

  andrijk777 написав:
  stm написав:А що там орки? Їх цікавість взяти Крамоторськ Слов'янськ без бою ок? )

Кажуть що путін згідний на мир, якщо Україна здасть залишок Донбасу.
Ну але якщо вони захоплять це боєм то очевидно з'являться наступні вимоги.

То 5-10$, чи 40$ має значення для здачі Донбасу? ) А дефіцит бюджету без підтримки? )
Чи має значення що був обстріл Дубаю, хоча атака Ірану це Ізраїль та США? Моє бачення - ніколи не плюй у колодязь, але хто знає)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 17:03

  stm написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Мільйон разів тобі відповідали, що вікна ніякі не відкривались.


ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу
Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄


чому "навіть"
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним :mrgreen:
вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014
він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
"москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все
Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 лют, 2026 17:18, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5307
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 17:04

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
Тут певна колізія
Для того щоб ВСТУПИТИ в ЄС - треба дорости до певного економічного розвитку
А економічний розвиток(продуктивність праці) якравз і створює матеріальні блага..

Тому
Нас приймуть в ЄС тоді, коли побачать що ми використовуючи їх напрацювання ЗМОЖЕМО самі себе за чуб з болота витягнути
Не швидше, але й не пізніше.
Тобто по-твоєму - ніколи.
в залежності від того куди будемо йти
якщо в сторону того що нам винні - то ніколи
якщо в сторону- самі зробимо, то приймуть відразу коли зрозуміють що можемо зробити
якщо грубо
якщо більшість буде думати/працювати так як я - то завтра
якщо так як ти - то ніколи
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28042
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 17:10

  budivelnik написав:якщо так як ти - то ніколи

Тобто від мене залежить чи вступимо ми в ЕС чи ні? :D :D :D Не знав. А з чого мені така честь?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7448
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 17:16

  budivelnik написав:Якщо в собівартості є наприклад 50% податків, а прибуток близький до нуля тоді
ціна(45)=22витрати+23податки..
По якій ціні при собівартості в 45 - педерація все одно буде продавати бо вигідно в приведенному вище випадку?

Ти, як і багато інших, нічого не знаєш про нафтовий ринок але корчиш з себе експерта.
Податок(НДПІ) при експорті нафти в РІ рахується по особливій формулі. Якщо дуже грубо то є базова ціна, все що вище неї(приблизно половина) йде в податок. Зараз базова ціна - 40$. Тобто при продажі за 45$ податок складе 2,5$ а ніяк не 23$. :D :D
Там ще є купа нюансів, базу я тобі видав.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7448
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16933169341693516936>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 228738
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 433179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1155202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10865)
28.02.2026 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.