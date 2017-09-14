Banderlog написав:І бажано мати чіткі відповіді на питання за рахунок чого Україна буде конкурентна в світі.
Навіщо тобі СВІТОВА конкуренція? Ти коли спирт таскав - з ким у світі конкурував? Бакарді? Гінесом? Чівасом? Чи хоча б з молдавським Білим Лебідем? А жив як ? Нормально. То виходить можна жити нормально не конкуруючи з світовими монстрами. Тому Давай спочатку навчимось СЕБЕ забезпечувати і як тільки забезпечим перейдемо до програми колонізації Марсу.
Тобто від мене залежить чи вступимо ми в ЕС чи ні? Не знав. А з чого мені така честь?
Ти якось навчись розуміти прочитане Є Україна В Україні є 73% таких як ти 5% таких як я... Як думаєш , коли Європа буде вирішувати можна чи ні нам допомагати , вона буде враховувати співвідношення типажів?Чи вона буде в 40 млн Державі проводити опитування тільки у двох людей - в тебе і в мене?
budivelnik написав:Якщо в собівартості є наприклад 50% податків, а прибуток близький до нуля тоді ціна(45)=22витрати+23податки.. По якій ціні при собівартості в 45 - педерація все одно буде продавати бо вигідно в приведенному вище випадку?
Ти, як і багато інших, нічого не знаєш про нафтовий ринок але корчиш з себе експерта. Податок(НДПІ) при експорті нафти в РІ рахується по особливій формулі. Якщо дуже грубо то є базова ціна, все що вище неї(приблизно половина) йде в податок. Зараз базова ціна - 40$. Тобто при продажі за 45$ податок складе 2,5$ а ніяк не 23$. Там ще є купа нюансів, базу я тобі видав.
Те що ти дурень в оподаткуванні - не дивно, тиж ніколи ці податки не створював і не платив... Тому ще раз для тебе лікбез Податок це не тільки НДПІ (якщо грубо - акциз по нашому) Податок це й ПДВ , цей ЄСВ... Так от Що в нас , що в педерації -податок на зарплату грубо 50%... Тому спрощено Якщо прибуток НУЛЬ (бо продаємо нижче собівартості) а в собівартості 50% ІНШІ збори/податки То при собівартості до 90 доларів/барель , можна продавати БЕЗЗБИТКОВО для Держави по 45 Так, чим довше так будуть робити тим сильніше загнеться підприємство і створиться більша діра в Пенсійному фонді , і сильніше розваляться школи/дороги/медицина.. Але коли потрібні гроші на війну - то за рахунок майбутнього - будуть воювати
Banderlog написав:І бажано мати чіткі відповіді на питання за рахунок чого Україна буде конкурентна в світі.
Навіщо тобі СВІТОВА конкуренція? Ти коли спирт таскав - з ким у світі конкурував? Бакарді? Гінесом? Чівасом? Чи хоча б з молдавським Білим Лебідем? А жив як ? Нормально. То виходить можна жити нормально не конкуруючи з світовими монстрами. Тому Давай спочатку навчимось СЕБЕ забезпечувати і як тільки забезпечим перейдемо до програми колонізації Марсу.
На нашому ринку твої монстри мають мізерну нішу. Сам ти марсіянин. Електротрактори з мобільними сонячними зарядними станціями вже виїхали?
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014 він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
Тю, невже ти його не «читаєш»? Ніякий він не незламник, звичайний пасивний тихий синяк. Думаю все життя непогано бухав, просто ближче до 55 років ментальне здоровʼя стало підводити і бачимо отут оці перли. , раніше був запас сил, тримався. Тихі алкаші не мають ніякої позиції. Просто рефлексують на фрази які їх тригерять. Тут тригернув на твоє «відкриті кордони». Тригерять на нікнейми, незалежно від змісту повідомлень від них . З останнього: Хотаб (наприклад) «зібався» з України (хоча я живу в Україні) , а Коля-американець - «молодець, зумів виїхати, вистачило розуму». Одна і та ж дія… 😅😅 Ну і такого у синіх флюгерів багато, там нема жодної позиції.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 лют, 2026 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:І бажано мати чіткі відповіді на питання за рахунок чого Україна буде конкурентна в світі.
Навіщо тобі СВІТОВА конкуренція? Ти коли спирт таскав - з ким у світі конкурував? Бакарді? Гінесом? Чівасом? Чи хоча б з молдавським Білим Лебідем? А жив як ? Нормально. То виходить можна жити нормально не конкуруючи з світовими монстрами. Тому Давай спочатку навчимось СЕБЕ забезпечувати і як тільки забезпечим перейдемо до програми колонізації Марсу.
На нашому ринку твої монстри мають мізерну нішу. Сам ти марсіянин. Електротрактори з мобільними сонячними зарядними станціями вже виїхали?
З точки зору бізнесу - ти хлопченя з розумними очима і чолом високим та ясним ... (а-ля Лад) Ясно , що людина яка все життя ГРЕБЛА під себе і вимагала щось від інших - так і помре невдоволенною, бо їй буде здаватись що вона щось недоотримала... Зовсім інша поведінка в людини, яка половину -віддавала ..і віддаючи РОЗУМІЛА чому вона це робить..
ПС про трактори що ти будеш вважати таким що поїхало? Бо якщо тобі треба щоб поїхав один-три і ти за це грозишся віддати свою хату, бо ти й так навострився в румунію... То поїде дуже швидко
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014 він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
Тю, невже ти його не «читаєш»? Ніякий він не незламник, звичайний пасивний тихий синяк. Думаю все життя непогано бухав, просто ближче до 55 років ментальне здоровʼя стало підводити і бачимо отут оці перли. , раніше був запас сил, тримався
Ти сам писав що він ще 2-3 року тому був притомний Війна вплинула. Крах картинки світогляду ("Америка зрадила") А коли похід в гастроном за хлібом перетворився на трилер, то нервішки остаточно здали, то до хліба на додачу пішли ще діджестиви. Можливо, без останнього чинника він ще б більш-менш тримався. На мене він котить суто з патріотичних позицій 💪
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 лют, 2026 18:02, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Якщо в собівартості є наприклад 50% податків, а прибуток близький до нуля тоді ціна(45)=22витрати+23податки.. По якій ціні при собівартості в 45 - педерація все одно буде продавати бо вигідно в приведенному вище випадку?
Ти, як і багато інших, нічого не знаєш про нафтовий ринок але корчиш з себе експерта. Податок(НДПІ) при експорті нафти в РІ рахується по особливій формулі. Якщо дуже грубо то є базова ціна, все що вище неї(приблизно половина) йде в податок. Зараз базова ціна - 40$. Тобто при продажі за 45$ податок складе 2,5$ а ніяк не 23$. Там ще є купа нюансів, базу я тобі видав.
Те що ти дурень в оподаткуванні - не дивно, тиж ніколи ці податки не створював і не платив... Тому ще раз для тебе лікбез Податок це не тільки НДПІ (якщо грубо - акциз по нашому) Податок це й ПДВ , цей ЄСВ... Так от Що в нас , що в педерації -податок на зарплату грубо 50%... Тому спрощено Якщо прибуток НУЛЬ (бо продаємо нижче собівартості) а в собівартості 50% ІНШІ збори/податки То при собівартості до 90 доларів/барель , можна продавати БЕЗЗБИТКОВО для Держави по 45 Так, чим довше так будуть робити тим сильніше загнеться підприємство і створиться більша діра в Пенсійному фонді , і сильніше розваляться школи/дороги/медицина.. Але коли потрібні гроші на війну - то за рахунок майбутнього - будуть воювати
З нафти на експорт ПДВ не платиться. З нафти на внутрішній ринок - багато не заробиш. Щоб ти знав - виробництво бензину в РФ - дотується.
andrijk777 написав:З нафти на експорт ПДВ не платиться. З нафти на внутрішній ринок - багато не заробиш. Щоб ти знав - виробництво бензину в РФ - дотується.
Ще раз для тебе 1 Не вихоплюй якісь відмінності - навчись бачити всю картину 2 Поки не зрозумів всю картину - не переходь до деталізації 3 Після розуміння ВСІЄЇ картини , почни вивчення з тих детале, які мають більшк вагу..
Це для тебе - ОТЧЕ НАШ аналізу
Тепер про конкретику.. Яка тобі різниця чи була собівартість 45 чи 50... окщо середня ціна на барель нафти Брент останні 25 РОКІВ - 87 доларів?
budivelnik написав:
ЛАД написав:
tumos написав:...... А вы знаете методику расчета средней себестоимости нефти в Росстате ? Я могу предложить такой вариант: Месторождение №1 добывает 1000000 тонн нефти (себестоимость 100 руб на тонны) Месторождение №2 добывает 500000 тонн нефти (себестоимость 140 руб на тонны) Месторождение №3 добывает 1000 тонн нефти (себестоимость 1000 руб тонны) Средняя себестоимость - 413 руб. Торговля будет в убыток, если при экспорте выручать 250 руб за тонну ?
Методику не знаю. Вы знаете, я предвидел такой вариант от вас, но думал, что вы угадаете мой ответ и не станете предлагать такой вариант. Но если какой-то "умник" считает себестоимость таким образом, то, во-первых, он уж чересчур умный. А, во-вторых, такая "средняя" себестоимость не имеет никаког практического значения. И о ней нет никакого смысла не только говорить, но даже упоминать в приличном обществе. Это уже чистая схоластика. Может, ещё посчитаем, сколько ангелов поместится на острие швейной иглы?
Дивного в тому що спец по вихованню не може бути спецом по бізнесу - немає... 1 Дивимось не на ціну, а на ДІАПАЗОН цін
Ціни на нафту (Brent) у 2000–2025 роках Основні цінові тенденції 2000-2025: - 2000–2007: Стабільне зростання з 30 до 90 за барель. - 2008–2009: Історичний максимум з 145 - 2009-2010 Історичний мінімум 40 - 2010–2014: Високі приблизно 100 - 2015–2019: Падіння цін близько 45 – через бум сланцевої нафти в США. - 2020: Історичне падіння під час пандемії (WTI у квітні 2020 навіть показувала від’ємні значення, Brent падала до 20 - 2021–2024: Відновлення та високі ціни приблизно 90 - 2025 - 60 Загальний діапазон за 25 років становить приблизно від 45 до 145 за барель.
Лад , як думаєш собівартість при коливаннях 45-145 - сильно мінялась? Можна на пальцях порахувати середню ціну за останні 25 років (7*60+2*145+2*40+4*100+4*45+1*20+4*90+1*60)/25=86,8 долара/барель 2 Про нюанси продажу за кордон В Україні ПОВЕРТАЮТЬ ПДВ а в педерації? швидше за все також а це +/-20% ціни 3 Про нюанси собівартості(ціни), ціна=собівартість+прибуток Якщо в собівартості є наприклад 50% податків, а прибуток близький до нуля тоді ціна(45)=22витрати+23податки.. По якій ціні при собівартості в 45 - педерація все одно буде продавати бо вигідно в приведенному вище випадку?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 28 лют, 2026 18:09, всього редагувалось 1 раз.