RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16935169361693716938>
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:07

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
То поїде дуже швидко
хватить з тебе того шо перестану вважати тебе балаболом :lol:
Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
Тому якщо якийсь з тисяч неадекватів - хоче щоб я просто так вкладав мільйони гривень а він за це змінить свою дурну думку...
Я тому й багатий - що не ведусь на всі пропозиції з серіалу тупий-ще тупіший....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28050
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:18

  fox767676 написав:
  stm написав:
  Vadim_ написав:
ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу
Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄


чому "навіть"
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним :mrgreen:
вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014
він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
"москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все
Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде

шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска
Vadim_
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 23.05.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:19

  budivelnik написав:1 Не вихоплюй якісь відмінності - навчись бачити всю картину

Які відмінності? :D Ти в питанні нафтодобутку в РФ повний нуль. Постійно пишеш фігню і не орієнтуєшся в достатньо простих речах.
Ще й сперечаєшся. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7450
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ти в питанні нафтодобутку в РФ повний нуль.
сказав мурзілка, який в своєму житті не сплатив жодної копійки податків...
ПС
А ти звідки знаєш нафтовидобуток педерації? дивився на сторінки з малюнками в дитсадку за 2015 рік і став ЕкспЕрдОм ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 28 лют, 2026 18:23, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28050
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:23

  Vadim_ написав:шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска

Хантер, коли навіть людина яка регулярно приймає на грудь розрізняє і нападає на ватника, передайте кураторам, що вам хана в Україні 😂
ПС: Вадим, ви прям дали жару )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:26

80 лвл хуцпи

  budivelnik написав:
  Banderlog написав: хватить з тебе того шо перестану вважати тебе балаболом :lol:
Досить того що я тебе не вважаю 3,14...

80 лвл хуцпи
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42438
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:28

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
То поїде дуже швидко
хватить з тебе того шо перестану вважати тебе балаболом :lol:
Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
Тому якщо якийсь з тисяч неадекватів - хоче щоб я просто так вкладав мільйони гривень а він за це змінить свою дурну думку...
Я тому й багатий - що не ведусь на всі пропозиції з серіалу тупий-ще тупіший....

Ти багачу так пишеш ніби я то тебе навчив,
прийшов з пропозиціями...
Сам пару років тому писав чуш і коли тобі розумні люди сказали щоб не забріхувався, почав бити себе копитом в груди... :lol:
Ладно, балабол не переймайся.)
Мені до твого багатства діла нема, і бажання щоб ти на старість знову лишивси з голов сракою теж нема)
не треба ніяких мобільних сонячних зарядок на трактори.
тіки памятай, що пропозиції з тупий і тупіший ти собі сам робиш.
Я тут ні при чом. Більш нагадувати не буду
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4793
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:28

  flyman написав:
  budivelnik написав:Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
ніфігассє
А тебе - вважаю
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28050
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:33

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
ніфігассє
А тебе - вважаю
ну усьо, я Вас теж чутка поважаю. Не треба всім правду казати тихого суботнього вечора.) Бо вас в європу так не візьмуть і мене виженуть.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4793
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:33

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:


чому "навіть"
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним :mrgreen:
вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014
він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
"москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все
Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде

шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска

чому? Бо зневажаю твою трьохкопійчану дніпроколомойську "гідність" ?
І вже згоден на персональну євроінтеграцію, бо не бачу жодних перспектив, коли декласовані елементи правлять бал?
Твоя психіка вже не витримала потрясінь, а що буде, коли зміниться дискурс?
клей, табуретовка, суїцид?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16935169361693716938>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 228771
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 433219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1155246
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.