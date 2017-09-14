|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:07
Banderlog написав: budivelnik написав:
То поїде дуже швидко
хватить з тебе того шо перестану вважати тебе балаболом
Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
Тому якщо якийсь з тисяч неадекватів - хоче щоб я просто так вкладав мільйони гривень а він за це змінить свою дурну думку...
Я тому й багатий - що не ведусь на всі пропозиції з серіалу тупий-ще тупіший....
budivelnik
Повідомлень: 28050
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:18
fox767676 написав: stm написав: Vadim_ написав:
ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу
Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄
чому "навіть"
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним
вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014
він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
"москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все
Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде
шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска
Vadim_
Повідомлень: 4789
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:19
budivelnik написав:
1 Не вихоплюй якісь відмінності - навчись бачити всю картину
Які відмінності?
Ти в питанні нафтодобутку в РФ повний нуль. Постійно пишеш фігню і не орієнтуєшся в достатньо простих речах.
Ще й сперечаєшся.
andrijk777
Повідомлень: 7450
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:23
andrijk777 написав:
Ти в питанні нафтодобутку в РФ повний нуль.
сказав мурзілка, який в своєму житті не сплатив жодної копійки податків...
ПС
А ти звідки знаєш нафтовидобуток педерації? дивився на сторінки з малюнками в дитсадку за 2015 рік і став ЕкспЕрдОм ?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 28 лют, 2026 18:23, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлень: 28050
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:23
Vadim_ написав:
шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска
Хантер, коли навіть людина яка регулярно приймає на грудь розрізняє і нападає на ватника, передайте кураторам, що вам хана в Україні 😂
ПС: Вадим, ви прям дали жару )))
stm
Повідомлень: 6282
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:26
budivelnik написав: Banderlog написав:
хватить з тебе того шо перестану вважати тебе балаболом
Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
80 лвл хуцпи
flyman
Повідомлень: 42438
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:28
budivelnik написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
То поїде дуже швидко
хватить з тебе того шо перестану вважати тебе балаболом
Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
Тому якщо якийсь з тисяч неадекватів - хоче щоб я просто так вкладав мільйони гривень а він за це змінить свою дурну думку...
Я тому й багатий - що не ведусь на всі пропозиції з серіалу тупий-ще тупіший....
Ти багачу так пишеш ніби я то тебе навчив,
прийшов з пропозиціями...
Сам пару років тому писав чуш і коли тобі розумні люди сказали щоб не забріхувався, почав бити себе копитом в груди...
Ладно, балабол не переймайся.)
Мені до твого багатства діла нема, і бажання щоб ти на старість знову лишивси з голов сракою теж нема)
не треба ніяких мобільних сонячних зарядок на трактори.
тіки памятай, що пропозиції з тупий і тупіший ти собі сам робиш.
Я тут ні при чом. Більш нагадувати не буду
Banderlog
Повідомлень: 4793
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:28
flyman написав: budivelnik написав:
Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
ніфігассє
А тебе - вважаю
budivelnik
Повідомлень: 28050
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:33
budivelnik написав: flyman написав: budivelnik написав:
Досить того що я тебе не вважаю 3,14...
ніфігассє
А тебе - вважаю
ну усьо, я Вас теж чутка поважаю. Не треба всім правду казати тихого суботнього вечора.) Бо вас в європу так не візьмуть і мене виженуть.
Banderlog
Повідомлень: 4793
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:33
Vadim_ написав: fox767676 написав: stm написав:
чому "навіть"
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним
вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014
він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
"москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все
Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде
шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска
чому? Бо зневажаю твою трьохкопійчану дніпроколомойську "гідність" ?
І вже згоден на персональну євроінтеграцію, бо не бачу жодних перспектив, коли декласовані елементи правлять бал?
Твоя психіка вже не витримала потрясінь, а що буде, коли зміниться дискурс?
клей, табуретовка, суїцид?
fox767676
Повідомлень: 5309
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
Профіль
