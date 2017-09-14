RSS
  #<1 ... 1693816939169401694116942>
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 06:16

Зеленський зіпсував свято

https://www.facebook.com/share/v/1Mt467 ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17990
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 06:17

  Xenon написав:То что президентом США стал недалекий дурачек (этакий Янукович на максималках) ?
И то что он сейчас делает , напав на другое государство без всяких на то оснований (независимо от того какой там Иран плохой) , в очередной раз подтверждает что он ничем не лучше своего кремлевского любовника
слухай ви тут чесали як трампу потрібна премія миру і робили з нього якогось клоуна. А він розносить стратегічного партнера росії в шмаття. Поки це зборище європейських дегенератів на чолі з Макроном попукують в дивани. Америка прекрасна велика країна з найкращимии в світі авіаносцями і буде бомбити іран поки не зажене в камяний вік як зробила з іраком та сирією.
Янукович на 2 голови вищий Зеленського, ти думаєш в нього під боком не було проблеми росії?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 07:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:е оборудки з часів Яника значно зменшилися на рівні держави...

Це хіба не враховуючи оборонний сектор і гроші на відбудову/ВПО/...
Бо на митниці і в освіті зараз (десь з 2024) найгірший стан з 2005 року

а що такого поганого в освіті?

й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...

:lol: завжди? Ти ж тут розпинався що ви перемогли корупцію і хоть тимчасово економіка в задниці, але скоро візьмуть в європу. Бо ви хоть бідні но ні фігасє чесні :lol: при янику ніхто і не думав, що так красти можно. Значно зменшились оборудки на рівні держави?) Скільки населення ви обілетили черещ тцк, фіктивне навчання в вузах?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видео из Днепра: полицейский снимает бодикамеру и бьёт уже упакованного в бус человека. Это не эмоции. Это зафиксированный факт насилия.
Когда представитель государства сознательно снимает камеру перед применением силы — это прямое понимание противоправности своих действий. Это не перегиб. Это умышленное сокрытие преступления.
Насилие военных или сотрудников ТЦК против гражданских — это не рабочий процесс мобилизации. Это превышение полномочий, похищение человека и избиение.
С точки зрения международного права, насилие над гражданскими лицами, жестокое обращение и принуждение запрещены.
Нормы рассматривают систематические нападения на гражданских как военные преступления без сроков давности.
Если государственные структуры начинают действовать как карательные отряды — это уже не мобилизация. Это ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Вы можете удалять посты. Можете закрывать глаза.
Но если насилие становится системой, а не исключением, за это всегда наступает ответственность.
История показывает: форма меняется, власть меняется, а военные преступления ЗАФИКСИРОВАНЫ
И на трибунале потом обычно звучит одна и та же фраза: «Я выполнял приказ».
Только она давно уже не работает.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 бер, 2026 08:40, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6058
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 08:40

Діалогі о творчєствє Фета

https://www.facebook.com/share/r/18MARg5wC8

Коменти теж забавні

Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17990
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 08:45

Schmit
 
Повідомлень: 5430
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 08:46

Американці лажонулись((

Число погибших при атаке на школу для девочек в иранском Минабе выросло до 148

Как сообщило иранское агентство Tasnim, по уточненным данным прокуратуры, жертвами удара по школы для девочек в городе Минабе на юге Ирана стали 148 человек. Ранее сообщалось о 108 погибших.

Школа находится недалеко от здания, который занимает Корпус стражей Исламской революции, которое, очевидно, и было целью удара.

Воскресенье объявлено в провинции Хормозган, где находится Минаб, днем траура. Разбор завалов продолжается.

🔗Сайт без VPN | Telegram | WhatsApp | YouTube | Рассылка
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17990
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 08:51

  Banderlog написав:
  Xenon написав:То что президентом США стал недалекий дурачек (этакий Янукович на максималках) ?
И то что он сейчас делает , напав на другое государство без всяких на то оснований (независимо от того какой там Иран плохой) , в очередной раз подтверждает что он ничем не лучше своего кремлевского любовника
слухай ви тут чесали як трампу потрібна премія миру і робили з нього якогось клоуна. А він розносить стратегічного партнера росії в шмаття. Поки це зборище європейських дегенератів на чолі з Макроном попукують в дивани. Америка прекрасна велика країна з найкращимии в світі авіаносцями і буде бомбити іран поки не зажене в камяний вік як зробила з іраком та сирією.
Янукович на 2 голови вищий Зеленського, ти думаєш в нього під боком не було проблеми росії?

вищий ну на дві голови ти загнув, може на одну - але це єдине, де він вищий. може бандерлоги й купуються на його звання проффесор (бо в самих так дипломи є), але завгар й є завгар. от як системно красти - тут він спеціаліст. :lol:

Іран - стратегічний партнер, це ти помилився, як робиш дуже часто в своїх оцінках. але так, натяк Раші - Мадуро не хотів домовлятися - тепер пише "чистосердечное". Аятола не хотів домовлятися - спіймав ракету. Путін теж не хоче домовлятися - так Рашу теж загонять в кам'яний вік, лише трохи по-іншому...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 01 бер, 2026 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11854
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 08:55

  Бетон написав:...
Если государственные структуры начинают действовать как карательные отряды — это уже не мобилизация. Это ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Вы можете удалять посты. Можете закрывать глаза.
Но если насилие становится системой, а не исключением, за это всегда наступает ответственность.
История показывает: форма меняется, власть меняется, а военные преступления ЗАФИКСИРОВАНЫ
И на трибунале потом обычно звучит одна и та же фраза: «Я выполнял приказ».
Только она давно уже не работает.

я так бачу військові злочини лише зі сторони ТЦК. ніхто більше в країні військових злочинів не чинить (справжніх)?.. перший накид.

з приводу фіксацій військових злочинів - ти б на Раші зосередився, отам справжні військові злочини - але ніт, це не хайпово...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11854
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 08:59

  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/v/1Mt467cfiN/?mibextid=wwXIfr

та це ж іноагент готовий - хамончик там, траходром - а як же скрєпи? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11854
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 1693816939169401694116942>
