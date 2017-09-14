RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:41

Алі Хаменеї

Аятола́ Сеї́д Алі́ Хосейні́ Хаменеї́ (перс. سید علی حسینی خامنه ای; 19 квітня 1939, Мешхед — 28 лютого 2026, Тегеран) — іранський політичний діяч та духовний лідер


не уберегли...
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:42

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:а чого ти навмисно пропонуєш порівнювати з РФ а не з північною Кореєю чі ще з кимось ?

я кажу про військові злочини, які скоюють на території України. ТУТ й ЗАРАЗ. як там корейці гноблять своє населення - це тема іншої розмови..

раша це в Україні ? ты определись и не плутай

ще раз, останній 8) я кажу про військові злочини, які Раша скоює на території України. чи ти їх теж не бачиш?
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:46

  Shaman написав:
  Бетон написав:...
Я сейчас выхожу на улицу реально и рискую жизнью
...

по-перше життям ти не ризикуєш на вулиці. добре, якщо так багато Я, давай поговоримо про тебе.

припускаю, тебе більше лякає не сама армія, як твоя зміна статусу. тут такий собі маленький хазяїн життя, маєш певні статки. а в ЗСУ? звичайний солдат на найнижчому шаблі ієрархії. з початку. якщо ти такий підприємливий, то гадаю й в ЗСУ би якось просунувся. але от біда - в чоловічих колективах людина, яка так активно демонструє свій переляк - якби це м'яко сказати - не користується повагою. про це краще може розповісти Хотаб чи поточні хлопи з ЗСУ.

рука лицо :shock:
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:46

й як вишенька
Норвегія не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам призивного віку
Міністерство юстиції Норвегії заявило про намір обмежити українських чоловіків у можливості імміграції до країни, скасувавши для них право отримання тимчасового захисту.

В уряді скаржаться, що з осені 2025 року суттєво зросла кількість молодих українських чоловіків, які приїздять до Норвегії. Країна нібито прийняла найбільше біженців з України серед усіх держав північної Європи. Громади вже не здатні інтегрувати їх: виникають проблеми з житлом та перевантаженість сфери послуг.

навіть розвинені країни мають право відмовляти в притулку, якби тут не розписували... бо це їх право, а не їх обов'язок...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:50

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:я кажу про військові злочини, які скоюють на території України. ТУТ й ЗАРАЗ. як там корейці гноблять своє населення - це тема іншої розмови..

раша це в Україні ? ты определись и не плутай

ще раз, останній 8) я кажу про військові злочини, які Раша скоює на території України. чи ти їх теж не бачиш?

  Shaman написав:ти б на Раші зосередився, отам справжні військові злочини - але ніт, це не хайпово...
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:56

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав:То что президентом США стал недалекий дурачек (этакий Янукович на максималках) ?
И то что он сейчас делает , напав на другое государство без всяких на то оснований (независимо от того какой там Иран плохой) , в очередной раз подтверждает что он ничем не лучше своего кремлевского любовника
слухай ви тут чесали як трампу потрібна премія миру і робили з нього якогось клоуна. А він розносить стратегічного партнера росії в шмаття. Поки це зборище європейських дегенератів на чолі з Макроном попукують в дивани. Америка прекрасна велика країна з найкращимии в світі авіаносцями і буде бомбити іран поки не зажене в камяний вік як зробила з іраком та сирією.
Янукович на 2 голови вищий Зеленського, ти думаєш в нього під боком не було проблеми росії?

вищий ну на дві голови ти загнув, може на одну - але це єдине, де він вищий. може бандерлоги й купуються на його звання проффесор (бо в самих так дипломи є), але завгар й є завгар. от як системно красти - тут він спеціаліст. :lol:

Іран - стратегічний партнер, це ти помилився, як робиш дуже часто в своїх оцінках. але так, натяк Раші - Мадуро не хотів домовлятися - тепер пише "чистосердечное". Аятола не хотів домовлятися - спіймав ракету. Путін теж не хоче домовлятися - так Рашу теж загонять в кам'яний вік, лише трохи по-іншому...
міндич теж друг януковича? :lol: чи мож єрмак? В яника нормальні міністри були азіров порошенко... хоть один з нинішнього уряду зрівняється?
Де я помилився що іран співпрацює з рф і куди більше було з нього толку чим від тисячолітнього договору з британією?
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/v/1Mt467cfiN/?mibextid=wwXIfr

та це ж іноагент готовий - хамончик там, траходром - а як же скрєпи?
ага, хамончик з курки - це якраз скрєпи імпортозамєщенія
GALeon
