Banderlog написав: слухай ви тут чесали як трампу потрібна премія миру і робили з нього якогось клоуна. А він розносить стратегічного партнера росії в шмаття. Поки це зборище європейських дегенератів на чолі з Макроном попукують в дивани. Америка прекрасна велика країна з найкращимии в світі авіаносцями і буде бомбити іран поки не зажене в камяний вік як зробила з іраком та сирією. Янукович на 2 голови вищий Зеленського, ти думаєш в нього під боком не було проблеми росії?
вищий ну на дві голови ти загнув, може на одну - але це єдине, де він вищий. може бандерлоги й купуються на його звання проффесор (бо в самих так дипломи є), але завгар й є завгар. от як системно красти - тут він спеціаліст.
Іран - стратегічний партнер, це ти помилився, як робиш дуже часто в своїх оцінках. але так, натяк Раші - Мадуро не хотів домовлятися - тепер пише "чистосердечное". Аятола не хотів домовлятися - спіймав ракету. Путін теж не хоче домовлятися - так Рашу теж загонять в кам'яний вік, лише трохи по-іншому...
міндич теж друг януковича? чи мож єрмак? В яника нормальні міністри були азіров порошенко... хоть один з нинішнього уряду зрівняється? Де я помилився що іран співпрацює з рф і куди більше було з нього толку чим від тисячолітнього договору з британією?
навіщо Янику друзі? в нього сини були, талановиті підприємці, дуже... й зіц-олігарх був, так. ти не перекручуй свідомо - я не кажу, що корупцію подолали (а її ніде в світі не подолали), але її масштаби значно зменшилися. що таке 100 млн дол за кілька років? Курч за газету Коментарі свого часу Ложкіну здається 300 млн дол віддав. а за Металіст? 100 млн дол в часи Яника - це було ні про що. але звісно з друзями Президента треба боротися - чим й займаються. а кого там за часи Яника викрили?
Азаров - ефективний міністр. Шмигаль чим гірший? не вигадуй, не було в нього ефективних міністрів. ні, збрехав - були Клименко та Арбузов, оці дійсно ефективно під себе все підмінали
ти помилився, що Іран - "стратегічний" партнер. так ситуативний - що власне й підтвердила ситуацію з війною... багато Раша допомогла? вереском "а нас за что?"
з приводу відносин Раші та Персії - кого в Ірані називали малим сатаною свого часу? а де й чому загинув Грибоєдов? отож
Wikipedia https://uk.wikipedia.org › wiki · Translate this page Аятола́ Сеї́д Алі́ Хосейні́ Хаменеї́ (перс. سید علی حسینی خامنه ای; 19 квітня 1939, Мешхед — 28 лютого 2026, Тегеран) — іранський політичний діяч та духовний лідер
не уберегли...
нам то на руку, хай воюють там, менше сюди будуть лізти, заодно мож і міндіча завалять ракетою і родствєнніки наших та російських можновладців в дубаях і тельавіві, який не який а бумеранг
З одного боку добʼють іранську комплектуху (яку самі ще не роблять кацапи) , склади БК, які там все ще йшли до кацапів (не знаю, чи багато Іран давав, чи там більше пн Корея) , з іншого США витратять свої ракети , включно з зенітними, і нам не перепаде. Теза, що припинять нам давати зброю і гроші і війна закінчиться - виключно кацапська, бо війна то може і закінчиться, але зовсім не так і не там, як хтось тут думає. І кацапи в Києві може не лякають (чи лякають менше за ТЦК) тут лише тих, хто не жив під ними в Херсонах всяких, чи на півночі Чернігівщини. І да, рано чи пізно кацапи починають мобілізувати мужиків на окупованих. На маббасі вже не залишилось , починають підгрібати Херсонщину (а що ж, паспорт з куркою отримати примусили, а отже біжи в окоп за пітуна)
Shaman написав:ви коли народилися? митниця напевне завжди так працювала...
Я сигарети возив через митницю ще в першому класі, тому чудово знаю як митниця працює (сарказм)... В митниці були різні періоди: і коли контролювали місцеві і правий сектор і чистка від "розбійників". З точки зору вуйка, який возить буд матеріали вже кілька десятків років, була чітка зміна в поведінці саме в 2024: якщо в 2021-2023 він шукав з ким би "порішати", щоб щось провезти за "сірою" схемою, то з 2024 тепер без "порішати" ти ніякий "білий" товар не завезеш і тебе самі знаходять і говорять ціну... Та й в освіті за Лісового твориться повний ппц, гірше ніж за Табачника.
за 2024 рік не в курсі. якщо так, то погано - але вимоги реформувати митницю - вони одні з головних здається. так що не втрачаємо оптимізму
в освіті - це вже ваша особиста оцінка - й це не про корупцію. про Табачника, коли вилучали підручники не тих видавництв...
пробують проводити реформу освіти. те, що це треба робити, це зрозуміло. як саме - в мене немає достатньо компетенцій, але й прям великих проблем не бачу. а те, що вища освіта перетворилася на корочку, й випускник взагалі нічого не знає? ви ж самі кажете - викладачі не можуть відрахувати студента - це хіба норм?
Бетон написав:... Я сейчас выхожу на улицу реально и рискую жизнью ...
по-перше життям ти не ризикуєш на вулиці. добре, якщо так багато Я, давай поговоримо про тебе.
припускаю, тебе більше лякає не сама армія, як твоя зміна статусу. тут такий собі маленький хазяїн життя, маєш певні статки. а в ЗСУ? звичайний солдат на найнижчому шаблі ієрархії. з початку. якщо ти такий підприємливий, то гадаю й в ЗСУ би якось просунувся. але от біда - в чоловічих колективах людина, яка так активно демонструє свій переляк - якби це м'яко сказати - не користується повагою. про це краще може розповісти Хотаб чи поточні хлопи з ЗСУ.
Ты хочешь меня пристыдить? Не получится. У меня семья и дети. Я призёр Европы, всю жизнь в спорте и мужских коллективах. Я никому ничего уже не доказываю. Мне плевать на низкий стату в ЗСУ и не волнует чьё-то уважение в интернете. От кого? Речь вообще не про страх. Речь про закон и справедливость.
Я всю жизнь жалею слабых. А ты слабый?
Давай поговорим о тебе. В тебе есть что-то от человека?
я тобі що батько, щоб тебе соромити? яка там повага в інеті, коли ти розмазуєш шмарклі по монітору?
я бачу, що ти став частіше про призера згадувати. 200 кг вижав - молодець я стільки не можу, я й 100 не жав - й що?
я бачу, що жалієш. а як себе жалієш - як нікого іншого...
хочеш про мене проговорити? що саме? ти краще скажи, як проводити мобілізацію в державі, на яку напали, а воювати ніхто не хоче, скільки б ваги не вижимає...
Міністерство юстиції Норвегії заявило про намір обмежити українських чоловіків у можливості імміграції до країни, скасувавши для них право отримання тимчасового захисту.
В уряді скаржаться, що з осені 2025 року суттєво зросла кількість молодих українських чоловіків, які приїздять до Норвегії. Країна нібито прийняла найбільше біженців з України серед усіх держав північної Європи. Громади вже не здатні інтегрувати їх: виникають проблеми з житлом та перевантаженість сфери послуг.
навіть розвинені країни мають право відмовляти в притулку, якби тут не розписували... бо це їх право, а не їх обов'язок...
В полной информации говорится что это пока лишь намерения изменений и коснутся только вновь прибывших.
Shaman написав:я то не в системі, але є з ким поспілкуватися ваші головні зауваження були про НУШ - але ви не там. а що у вищій освіті не так? грантів менше стало?
Наведу один невеликий приклад: 05.04.2025 підписали зміни до закону, що всіх викладачів треба поділити на ПП і НПП. Зарплата однакова, але ПП веде 900 годин на ставку, а НПП - 450. 1. В змінах написано, що закон має діяти з 01.09.2024 (заднім числом), але потім прислали лист міністерства з поясненням "можна забити на закон" і він не діє досі. 2. Поділ на ПП/НПП здійснюється керівництвом.
А от стосовно корупції, то починаючи з 2024 побудували "вертикалі" (слава Богу що поки не на всіх факультетах), коли викладач збирає з групи студентів, потім передає значну частину зібраного декану, той - частину проректору, а далі не знаю, але є підозра, що частина йде в Київ... Таке востаннє було за часів Табачника. І почались вони будуватись в 2024 році, разом зі змінами правил вступу.
