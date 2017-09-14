Додано: Нед 01 бер, 2026 10:16

Аятола́ Сеї́д Алі́ Хосейні́ Хаменеї́ (перс. سید علی حسینی خامنه ای; 19 квітня 1939, Мешхед — 28 лютого 2026, Тегеран) — іранський політичний діяч та духовний лідер



не уберегли... не уберегли...

нам то на руку, хай воюють там, менше сюди будуть лізти, заодно мож і міндіча завалять ракетою і родствєнніки наших та російських можновладців в дубаях і тельавіві, який не який а бумеранг нам то на руку, хай воюють там, менше сюди будуть лізти, заодно мож і міндіча завалять ракетою і родствєнніки наших та російських можновладців в дубаях і тельавіві, який не який а бумеранг

З одного боку добʼють іранську комплектуху (яку самі ще не роблять кацапи) , склади БК, які там все ще йшли до кацапів (не знаю, чи багато Іран давав, чи там більше пн Корея) , з іншого США витратять свої ракети , включно з зенітними, і нам не перепаде. Теза, що припинять нам давати зброю і гроші і війна закінчиться - виключно кацапська, бо війна то може і закінчиться, але зовсім не так і не там, як хтось тут думає. І кацапи в Києві може не лякають (чи лякають менше за ТЦК) тут лише тих, хто не жив під ними в Херсонах всяких, чи на півночі Чернігівщини.І да, рано чи пізно кацапи починають мобілізувати мужиків на окупованих. На маббасі вже не залишилось , починають підгрібати Херсонщину (а що ж, паспорт з куркою отримати примусили, а отже біжи в окоп за пітуна)