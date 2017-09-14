RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16942169431694416945>
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:39

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:...
Я сейчас выхожу на улицу реально и рискую жизнью
...

по-перше життям ти не ризикуєш на вулиці. добре, якщо так багато Я, давай поговоримо про тебе.

припускаю, тебе більше лякає не сама армія, як твоя зміна статусу. тут такий собі маленький хазяїн життя, маєш певні статки. а в ЗСУ? звичайний солдат на найнижчому шаблі ієрархії. з початку. якщо ти такий підприємливий, то гадаю й в ЗСУ би якось просунувся. але от біда - в чоловічих колективах людина, яка так активно демонструє свій переляк - якби це м'яко сказати - не користується повагою. про це краще може розповісти Хотаб чи поточні хлопи з ЗСУ.


Ты хочешь меня пристыдить? Не получится.
У меня семья и дети. Я призёр Европы, всю жизнь в спорте и мужских коллективах. Я никому ничего уже не доказываю.
Мне плевать на низкий стату в ЗСУ и не волнует чьё-то уважение в интернете. От кого?
Речь вообще не про страх.
Речь про закон и справедливость.

Я всю жизнь жалею слабых. А ты слабый?

Давай поговорим о тебе. В тебе есть что-то от человека?


Часом ви мені нагадуєте "долярчика " ..... у того несподівана акубаротравма з,явилась , а ви вже призер Европи ...
скоріше це нагадує інше ....
....бажаєте я вам нагадаю що і як ви "пиз...лі" про вашу сімью , починаючі з двох синів і вашу маму у Варшаві ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5355
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4539 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:40

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ви коли народилися? митниця напевне завжди так працювала...


Та й в освіті за Лісового твориться повний ппц, гірше ніж за Табачника.

А можно хоть в трех словах ? Мне этот министр запомнился неоднократным изменением правил поступления в аспирантуру в 2024м уже по ходу игры. Когда первые абитуриенты уже написали ЕВИ (вчера) а назавтра узнали о повышении ценза.
serg1974
 
Повідомлень: 956
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  serg1974 написав:А можно хоть в трех словах ? Мне этот министр запомнился неоднократным изменением правил поступления в аспирантуру в 2024м уже по ходу игры. Когда первые абитуриенты уже написали ЕВИ (вчера) а назавтра узнали о повышении ценза.

Та всі зміни відбуваються "на льоту" і "заднім числом".
Приклад прям зараз: роблять перереєстрацію всіх фахових видань ("мурзілок"). Реєстрація онлайн триває з 01.02.2026, але станом на сьогодні реєстрацію для іноземних членів редколегії (в яких нема Дії чи укр. банку для ідентифікації особи) не зробили.

Про ПП/НПП написав на минулій сторінці.

Про те, як в ручному режимі виділяють університетам кількість місць в аспірантурі навіть писати не хочу нічого, бо не маю точних даних.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 бер, 2026 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:46

  Shaman написав: ти не перекручуй свідомо - я не кажу, що корупцію подолали (а її ніде в світі не подолали), але її масштаби значно зменшилися
масштаби корупції значно зросли
і корупцією просякнута країна наскрізь. Крадуть нагло, нє стєсняясь нікого. В них і слово спеціальне є -хуцпа.
Які гроші зараз збираються бусифікацією?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4801
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На всяк випадок нагадаю шановному панству про смерть ДС 01.03.2019.


Нехай Госодь пробачить йому гріхи вільні та невільні та дарує Царство Небесне !
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5355
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4539 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:57

И еще одна годовщина, о которой малоизвестно, героической гибели половины бойцов из отряда ТРО Херсона за 30 минут их первого боя, с коктейлями Молотова против танков и БМП.

https://espreso.tv/suspilstvo-z-kokteyl ... prikhovati
serg1974
 
Повідомлень: 956
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:00

  Banderlog написав:
  Shaman написав: ти не перекручуй свідомо - я не кажу, що корупцію подолали (а її ніде в світі не подолали), але її масштаби значно зменшилися
масштаби корупції значно зросли
і корупцією просякнута країна наскрізь. Крадуть нагло, нє стєсняясь нікого. В них і слово спеціальне є -хуцпа.
Які гроші зараз збираються бусифікацією?

постійно кажеш, що корупція зросла, але навіть прикладів не наводиш, окрім ТЦК. кажи далі, але це не так. вже й антисемітські натяки з'явились. ти ж класичний чорносотенець - як такі на Буковині могли з'явитися?

а по ТЦК - скільки з форумчан порішали? й ще поки ніхто не поскаржився. 8) але так, корупція в ТЦК - це сильно деморалізуючий фактор. який звісно розганяють в ІПСО.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:01

  serg1974 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ви коли народилися? митниця напевне завжди так працювала...


Та й в освіті за Лісового твориться повний ппц, гірше ніж за Табачника.

А можно хоть в трех словах ? Мне этот министр запомнился неоднократным изменением правил поступления в аспирантуру в 2024м уже по ходу игры. Когда первые абитуриенты уже написали ЕВИ (вчера) а назавтра узнали о повышении ценза.

Міністр спійманий плагіатор та і знімався в постановочних кадрах у військовій формі.
А щодо освіти, то (Чернишов):
Українська вища освіта — це популярний у нас карго-культ! Кампуси порожні — студентів і викладачів фізично немає, але на папері все працює ідеально. https://nv.ua/ukr/opinion/zahist-disert ... 63391.html

Від багатьох знайомих викладачів чую саме такий розклад, по факту студенти давним-давно злиняли, але університети, щоб не втрачати кошти, йдуть на всякі компроміси, що нібито дозволяє їх рахувати в числі студентів. На найближче майбутнє треба розуміти, що реальний мобілізаційний ресурс значно нижчий, ніж на папері. Це звичайно не МОН крайній, але і МОН активно підігрує.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7283
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:02

  Дюрі-бачі написав:...
А от стосовно корупції, то починаючи з 2024 побудували "вертикалі" (слава Богу що поки не на всіх факультетах), коли викладач збирає з групи студентів, потім передає значну частину зібраного декану, той - частину проректору, а далі не знаю, але є підозра, що частина йде в Київ... Таке востаннє було за часів Табачника.
І почались вони будуватись в 2024 році, разом зі змінами правил вступу.

оце я поцікавлюсь, але маю великі сумніви. це більше ініциатива на місцях - й можливо пов'язана саме з тим, що є певна кількість студентів, які не вчаться, а просто рахуються...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це більше ініциатива на місцях

Влада на місцях не мінялась 10 років, і перші 8 з них досить активно боролась проти корупції, і тих, хто "наглів" як мінімум звільняли, а максимум - здавали поліції. А потім влада на місцях раптово стала за... Звісно все це було без ініціативи зверху. І це дуже дивно співпало в часі з тим, що багато питань фінансування, об'єднання університетів, визначення кількості місць в аспірантурі перейшли в "ручний режим".
Ключова зміна, яка мені категорично не подобається і в якій я точно не буду брати участь це перехід від "десь хтось заплатив за те, щоб здати екзамен" до "зібрати по Х$ з усієї групи і навіть якщо знаєш то не здаш без грошей"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 бер, 2026 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 16942169431694416945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 229208
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 434259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1155781
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1623)
01.03.2026 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.