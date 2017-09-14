|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:06
Vadim_ написав: Banderlog написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО проблема не в кількості корупції, а в тому, що її почали будувати зверху.
Проблема в тому що влада залізла своєю лапою в народні горшечки і вигрібає звідти максимально, і це у всіх галузях
. Хоть депозити а хоть експорт горіхів.
именно, хто краде міліонами і мілліардами живуть спокійно і наразі
а ті, хто вкрав десятки та сотні тисяч - починають нервувати. варіанту "не красти" в їх всесвіті просто не існує
Shaman
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:14
Бетон написав: Shaman написав:
я тобі що батько, щоб тебе соромити? яка там повага в інеті, коли ти розмазуєш шмарклі по монітору?
я бачу, що ти став частіше про призера згадувати. 200 кг вижав - молодець
я стільки не можу, я й 100 не жав - й що?
я бачу, що жалієш. а як себе жалієш - як нікого іншого...
хочеш про мене проговорити? що саме? ти краще скажи, як проводити мобілізацію в державі, на яку напали, а воювати ніхто не хоче, скільки б ваги не вижимає...
Мне не нужно, чтобы ты меня стыдил. И не нужно твоё «одобрение».
Про призёра я упоминаю не для понтов, а чтобы вы перестали лепить из меня образ запуганного нытика. Я свою конкурентоспособность и характер давно доказал — не в комментариях.
Ты говоришь, что я себя жалею. Нет. Я просто не путаю храбрость с бездумностью.
Теперь к главному.
Ты спрашиваешь, как проводить мобилизацию?
По закону.
Прозрачно.
Без избирательности.
Без касты «недоторканних».
Без насилия на улицах.
Не знаете как? Уходите к чертям собачьим. Придут те, кто знает.
Твоего зеленского насильно тянули в президенты? федорова насильно поставили министром? А??? Они пришли с лозунгами что всё знают!
А когда людей хватают, унижают и при этом рассказывают про «сором» — это не мобилизация. Это управленческий провал
так а хто обрав клоуна??? я? чи може ти? а тепер відповідай за свій вибір, які до мене претензії
не знаю, як ти там вижимав штангу, але на форумі ти таки розкис. так особисті проблеми, а в кого їх зараз немає? але краще шукати причини в собі, а не звинувачувати всіх навколо.
як прозора мобілізація залучить людей які ховаються. в нас здається половина навіть дані не оновила, а ти кажеш - прозора. коли людина веде себе спокійно, ніхто її не чіпає. оці випадки, які ви розганяєте вони одиничні на тисячі мобілізацій. але так, якщо тебе спіймали - то більшість просто їде на полігон. дехто відразу йде в СЗЧ, але знову ж таки - далеко не всі.
немає людей, які знають, як проводити мобілізацію. в США свого часу теж були ухилянти, хоча ж без корупції? й це явище було завжди - покарання було лише різне...
«Таких випадків (конфліктів між ТЦК і цивільними — ред.), на щастя, як я вже неодноразово говорив, на мій погляд, до 5%, на думку інших керівників сектору безпеки та оборони — до 1%. Але це точно не є масовим. Тобто в нас немає 30 000, чи 20 000, чи 10 000 на місяць конфліктних ситуацій. Вони вираховуються десятками, на превеликий жаль, деколи сотнями», — заявив Веніславський
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:20
Дюрі-бачі написав:
й в освіті за Лісового твориться повний ппц
Так дивися на форумчан, і їм лиш би поспорити. Діти не ходять в школу роками, який там рівень знань - 0.
Корупція - навіть далеко від західного кордону знають, що зелені крадуть так як не крав янукович.
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:21
BeneFuckTor написав:
Корупція - навіть далеко від західного кордону знають, що зелені крадуть так як не крав янукович.
Не скажу за всі сфери, але зелені в перші 2 роки війни і після 2024 - це абсолютно різні люди. В 22-23 я їх був готовий підтримати
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:23
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
й в освіті за Лісового твориться повний ппц
Так дивися на форумчан, і їм лиш би поспорити. Діти не ходять в школу роками, який там рівень знань - 0.Корупція - навіть далеко від західного кордону знають, що зелені крадуть так як не крав янукович.
ще один прихильник секти святого Яника. а де ж тоді хонка Зеленського? ще тоді хонка Яника коштувала десь 100 млн дол... Міндіча вже згадували зі 100 млн дол. а мільярдер Саша-стоматолог звісно сам заробив свої статки... й корешу своєму Курчу допоміг ще кілька мільярдів заробити...
як можна заперечувати очевидні речі?..
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:31
ЛАД написав:
И о "борьбе за мир" уже напоминал: "Мы будем так горячо бороться за мир, что камня на камне не оставим
!"
це про СССР
добре ж в вас закарбувались радянські лозунги
я це пам"ятаєте?
Я все смогуя клятвы не нарушу
Своим дыханьем землю обогрею.
Ты только прикажи — и я не струшу
Товарищ Время,Товарищ Время!
Ты только прикажи — и я не струшу,
Товарищ Время!
Я снова поднимаюсь по тревоге
И снова бойтакойчто пулям тесно.
Ты только не взорвись на полдороге
Товарищ Сердце,Товарищ Сердце!
Ты только не взорвись на полдороге,Товарищ Сердце!
В большом дыму и полночии полдни
А я хочу от дыма их избавить.
Ты только всепожалуйста запомни
Товарищ Память,Товарищ Память!
Ты только всепожалуйста запомни
Товарищ Память!
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:36
Shaman написав:
Міндіч - приклад, коли дали по руках. й подивимось, чим це для президента закінчиться...
тому кажи й далі халва, але чомусь всілякі бізнеси на шмурдяках вже не працюють. рух є, й якраз це підтверджують верески корупціонерів
eі ще верески корупціонерів?
нікому ні по чом не дали він тільки обдєлался льогким іспугом. Зеленський його позбавив громадянства щоб він не підлягав
Українській юрисдикції. Єдина надія іранська ракета по голові довбане. Або від трампа люди посадять на підвал.
Закінчуй цю пропаганду, якби ти розказував що стіральні порошки контрабандою не завозять і не пакують тут. То я б може повірив якби не мав знайомих на упаковці)
Не треба мені про спирт розказувати.
Бізнеси працюють. І нєх державні спірти називати шмурдяками. Вони лиються з тієї самої бочки і по тій самій технології що й підакцизна водяра. Так шо не неси чуш. Єдине що роздавила твоя влада це виробництво вина.
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:41
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що в світі у всіх є "залізобетонні гарантії безпеки"?
колега в ОАЕ вважав, що в них є гарантії США, виявилось, що за Трампа всі ці гарантії не дуже.
бачив сьогодні плакат від "Гретти Тумберг": хватит бомбить дубайских ескортниц!
в Ірані піднімається хвиля анті-американських і анті-ізраїльських протестів, маю сумнів, ні не так
маю впевненість, що удари США і Ізраїлю не приведуть до повалення режиму аятол, вже знайшли одного на заміну Алиреза Арафи
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:45
Бетон написав: Shaman написав:
по-перше життям ти не ризикуєш на вулиці. добре, якщо так багато Я, давай поговоримо про тебе.
Ты хочешь меня пристыдить? Не получится.
...........
Давай поговорим о тебе. В тебе есть что-то от человека?
Даже капча никогда не пишет "докажите, что вы человек", она вежливо просит доказать, что ты хотя бы не робот, потому что много ли в тебе человеческого? Что ты за тревожное существо, заключенное в плоть? С горем пополам ты научился отличать столбы от витрин, а дальше копнуть — пустота и безысходность(С)
stm написав:
ПС: наразі Іран атакував Кіпр...
Воно не зникне на Україні, проблему осі зла всі причетні США, араби притомні, Ізраїль, ЄС, а це все не Україна, має бути вирішена.
ото і побачим як єс впрягається за своїх.
Хочеться побажати успіхів і цікавої затяжної війни обом сторонам.
