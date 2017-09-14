Wikipedia https://uk.wikipedia.org › wiki · Translate this page Аятола́ Сеї́д Алі́ Хосейні́ Хаменеї́ (перс. سید علی حسینی خامنه ای; 19 квітня 1939, Мешхед — 28 лютого 2026, Тегеран) — іранський політичний діяч та духовний лідер
не уберегли...
нам то на руку, хай воюють там, менше сюди будуть лізти, заодно мож і міндіча завалять ракетою і родствєнніки наших та російських можновладців в дубаях і тельавіві, який не який а бумеранг
не знаю Іран це дуже серйозна країна, єдина у світі теократія, Ватикан з Ізраїлем нервно курять в сторонці, Вам повино було сподобатися Об Іран Римська Імперія систематично ламала зуби , з одного полоненого імператора зняли шкіру і виставили опудалом у кунсткамері. Я так розумію що шиїзм, особливо іранський режим рахбарів("суддів") калькує вітхозавітну історію про правління суддів до династії царів Давида-Соломона. За бібліею це правління більш подобалось Яхве, тому більш благодатне. Завдяки такій ідеології вони могли збудувати правопреємство для палестинців, якщо палестинці йдуть шляхом вказанним аятолою Хомейні - то вони не прийдешні халамидники, а теж нащадки закону Моісея, незаляпаного усілякими накрутками типу талмуда чи євангелія чи суни, тому мають всі права на святі землі. Проект Іранської Революції 1979 дуже амбітний - поєднання спадщини Персидської Імперії з духовним лідерством. Він дав свої плоди - незважаючі на мраккобісність у Ірана очевидні успіхи в ВПК - далекобійна балістика та майже геймченджер російсько-української війни "шахед". Ось так атакувати таку серйозну державу - ну дуже черевато, навіть якщо все піде за планом, це дасть РФ та КНР індульгенції щодо їх дій по всім напрямкам.
населення Ірану 91.5 млн., площа в три з гаком більше за площу неньки проти першої армія світу, це ж скільки попкорну піде
Моя аналітика: золотий ярд розділить противників осі зла по парам: ЄС vs РФ США vs Iран
Китай, якось не по-понятіям, поки що курить збоку, чекаючи на пропливаючі трупи ворогів (хоча, згідно законів жанру, мав би знайти собі спаринг партнера на худий традиційний кінець Японію)
Пн.Корея теж має візаві, але теж гальмують
flyman написав:раніше ж ненька була одна фортеця проти всієї осі зла орди, тепер вісь розібрали згідно біблійно принципу: кожній тварі по парі
то баласт Гітлеру союз Японіею та Італіею тільки нашкодив Японія спровокувала США Італія полізла в халепи на нейтральних Балканах, через що Гітлер затримав барбаросу на півтора місяця , що і стало вирішальним - не встиг захопити Москву до морозів Так і тут - з України ще потягнуть людей Естонію борнити
там нема "статегічної глибини", не встигнуть інтернаціоналістів бандерлогів навіть на борт посадити
flyman написав:населення Ірану 91.5 млн., площа в три з гаком більше за площу неньки проти першої армія світу, це ж скільки попкорну піде
В отличие от Украины, Ирану не от кого ждать оружия(Рашка могла бы дать, но не сейчас). Выстреляют свои запасы ракет( а их не так уж много, я думаю, с учетом ранних поставок для России и войны с Израилем полгода назад) и на этом закончится. Действующие заводы разбомбят в ближайшие дни, если уже не разбомбили. Поэтому я вижу 2 возможные даты окончания войны- 1) пару недель 2) полгода(если совсем отмороженные и будут воевать до последнего иранца)