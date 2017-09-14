RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1694616947169481694916950>
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:знайшли одного на заміну Алиреза Арафи

ну так треба повторити (с) і відправити його на концерт Кобзона
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6037
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 13:51

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
Алі Хаменеї

Wikipedia
https://uk.wikipedia.org › wiki
·
Translate this page
Аятола́ Сеї́д Алі́ Хосейні́ Хаменеї́ (перс. سید علی حسینی خامنه ای; 19 квітня 1939, Мешхед — 28 лютого 2026, Тегеран) — іранський політичний діяч та духовний лідер


не уберегли...

нам то на руку, хай воюють там, менше сюди будуть лізти, заодно мож і міндіча завалять ракетою і родствєнніки наших та російських можновладців в дубаях і тельавіві, який не який а бумеранг

не знаю
Іран це дуже серйозна країна, єдина у світі теократія, Ватикан з Ізраїлем нервно курять в сторонці, Вам повино було сподобатися :D
Об Іран Римська Імперія систематично ламала зуби , з одного полоненого імператора зняли шкіру і виставили опудалом у кунсткамері.
Я так розумію що шиїзм, особливо іранський режим рахбарів("суддів") калькує вітхозавітну історію про правління суддів до династії царів Давида-Соломона. За бібліею це правління більш подобалось Яхве, тому більш благодатне.
Завдяки такій ідеології вони могли збудувати правопреємство для палестинців, якщо палестинці йдуть шляхом вказанним аятолою Хомейні - то вони не прийдешні халамидники, а теж нащадки закону Моісея, незаляпаного усілякими накрутками типу талмуда чи євангелія чи суни, тому мають всі права на святі землі.
Проект Іранської Революції 1979 дуже амбітний - поєднання спадщини Персидської Імперії з духовним лідерством. Він дав свої плоди - незважаючі на мраккобісність у Ірана очевидні успіхи в ВПК - далекобійна балістика та майже геймченджер російсько-української війни "шахед". Ось так атакувати таку серйозну державу - ну дуже черевато, навіть якщо все піде за планом, це дасть РФ та КНР індульгенції щодо їх дій по всім напрямкам.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:02

Іран vs 1а армія

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:нам то на руку, хай воюють там, менше сюди будуть лізти, заодно мож і міндіча завалять ракетою і родствєнніки наших та російських можновладців в дубаях і тельавіві, який не який а бумеранг

не знаю
Іран це дуже серйозна країна, єдина у світі теократія, Ватикан з Ізраїлем нервно курять в сторонці, Вам повино було сподобатися :D
Об Іран Римська Імперія систематично ламала зуби , з одного полоненого імператора зняли шкіру і виставили опудалом у кунсткамері.
Я так розумію що шиїзм, особливо іранський режим рахбарів("суддів") калькує вітхозавітну історію про правління суддів до династії царів Давида-Соломона. За бібліею це правління більш подобалось Яхве, тому більш благодатне.
Завдяки такій ідеології вони могли збудувати правопреємство для палестинців, якщо палестинці йдуть шляхом вказанним аятолою Хомейні - то вони не прийдешні халамидники, а теж нащадки закону Моісея, незаляпаного усілякими накрутками типу талмуда чи євангелія чи суни, тому мають всі права на святі землі.
Проект Іранської Революції 1979 дуже амбітний - поєднання спадщини Персидської Імперії з духовним лідерством. Він дав свої плоди - незважаючі на мраккобісність у Ірана очевидні успіхи в ВПК - далекобійна балістика та майже геймченджер російсько-української війни "шахед". Ось так атакувати таку серйозну державу - ну дуже черевато, навіть якщо все піде за планом, це дасть РФ та КНР індульгенції щодо їх дій по всім напрямкам.

населення Ірану 91.5 млн., площа в три з гаком більше за площу неньки проти
першої армія світу,
це ж скільки попкорну піде

Моя аналітика:
золотий ярд розділить противників осі зла по парам:
ЄС vs РФ
США vs Iран

Китай, якось не по-понятіям, поки що курить збоку, чекаючи на пропливаючі трупи ворогів (хоча, згідно законів жанру, мав би знайти собі спаринг партнера на худий традиційний кінець Японію)

Пн.Корея теж має візаві, але теж гальмують
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 бер, 2026 14:09, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42454
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:09

  flyman написав:
Моя аналітика:
золотий ярд розділить противників осі зла:
ЄС vs РФ
США vs Iран



якщо так, то спасіння може бути тільки індивідуальне - через піст, молитви та евакуаційні тропи до південної америки
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:10

кожній тварі по парі

  fox767676 написав:
  flyman написав:
Моя аналітика:
золотий ярд розділить противників осі зла:
ЄС vs РФ
США vs Iран



якщо так, то спасіння може бути тільки індивідуальне - через піст та молитви

раніше ж ненька була одна фортеця проти всієї осі зла орди, тепер вісь розібрали згідно біблійного принципу: кожній тварі по парі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42454
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:раніше ж ненька була одна фортеця проти всієї осі зла орди, тепер вісь розібрали згідно біблійно принципу: кожній тварі по парі

то баласт
Гітлеру союз Японіею та Італіею тільки нашкодив
Японія спровокувала США
Італія полізла в халепи на нейтральних Балканах, через що Гітлер затримав барбаросу на півтора місяця , що і стало вирішальним - не встиг захопити Москву до морозів
Так і тут - з України ще потягнуть людей Естонію борнити
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:15

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:нам то на руку, хай воюють там, менше сюди будуть лізти, заодно мож і міндіча

Китай, якось не по-понятіям, поки що курить збоку, чекаючи на пропливаючі трупи ворогів (хоча, згідно законів жанру, мав би знайти собі спаринг партнера на худий традиційний кінець Японію)

в його ваговій категорії тільки індія і сша
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:18

  fox767676 написав:
  flyman написав:раніше ж ненька була одна фортеця проти всієї осі зла орди, тепер вісь розібрали згідно біблійно принципу: кожній тварі по парі

то баласт
Гітлеру союз Японіею та Італіею тільки нашкодив
Японія спровокувала США
Італія полізла в халепи на нейтральних Балканах, через що Гітлер затримав барбаросу на півтора місяця , що і стало вирішальним - не встиг захопити Москву до морозів
Так і тут - з України ще потягнуть людей Естонію борнити

там нема "статегічної глибини", не встигнуть інтернаціоналістів бандерлогів навіть на борт посадити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42454
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:19

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:раніше ж ненька була одна фортеця проти всієї осі зла орди, тепер вісь розібрали згідно біблійно принципу: кожній тварі по парі

то баласт
Гітлеру союз Японіею та Італіею тільки нашкодив
Японія спровокувала США
Італія полізла в халепи на нейтральних Балканах, через що Гітлер затримав барбаросу на півтора місяця , що і стало вирішальним - не встиг захопити Москву до морозів
Так і тут - з України ще потягнуть людей Естонію борнити

там нема "статегічної глибини", не встигнуть інтернаціоналістів бандерлогів навіть на борт посадити


Ну Гданськ чи Берлін
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:20

  flyman написав:населення Ірану 91.5 млн., площа в три з гаком більше за площу неньки проти
першої армія світу,
це ж скільки попкорну піде


В отличие от Украины, Ирану не от кого ждать оружия(Рашка могла бы дать, но не сейчас). Выстреляют свои запасы ракет( а их не так уж много, я думаю, с учетом ранних поставок для России и войны с Израилем полгода назад) и на этом закончится. Действующие заводы разбомбят в ближайшие дни, если уже не разбомбили.
Поэтому я вижу 2 возможные даты окончания войны- 1) пару недель 2) полгода(если совсем отмороженные и будут воевать до последнего иранца)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 28.04.20
Подякував: 801 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
 
3
2
  #<1 ... 1694616947169481694916950>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 229328
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 434381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1155937
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1625)
01.03.2026 15:38
Ринок ОВДП (10869)
01.03.2026 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.