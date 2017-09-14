flyman написав:населення Ірану 91.5 млн., площа в три з гаком більше за площу неньки проти першої армія світу, це ж скільки попкорну піде
В отличие от Украины, Ирану не от кого ждать оружия(Рашка могла бы дать, но не сейчас). Выстреляют свои запасы ракет( а их не так уж много, я думаю, с учетом ранних поставок для России и войны с Израилем полгода назад) и на этом закончится. Действующие заводы разбомбят в ближайшие дни, если уже не разбомбили. Поэтому я вижу 2 возможные даты окончания войны- 1) пару недель 2) полгода(если совсем отмороженные и будут воевать до последнего иранца)
І що там буде без повномаштабного вторгнення, новий аятола? Залізуть в гори, як гноми і наклепають за 10..20..30 років. Шахеди теж тегерані (невже дифіцит двигунів тук-туків). Інший варіант, яке "домовимось посередині", якщо ні, то або Трамп зробить вигляд, що нічого не було, або відкладуть сіквел до наступної серії через 2..3 роки.
Не бачу способів ескалації наземної операції (і кого там викрадати як з Каракасу).
А що там годинник судного дня показує?
тиждень а якщо до посліднього іранця то будуть як ми. Дідові було 87 років зря його євреї завалили і так іранцям треба було його прибирати щоб дати дорогу молодим. Ракетами до посліднього іранця не вийде як правильно писав будівельник ракета це в середньому до 15 трупів, хіба б в дівчачу гімназію попала. Зря євреї діда завалили і школярок... тепер перемогти іран можно буде лише сухопутним вторгненням як в ірак. Якщо рф за 4 роки 30 мільйонну Україну не розбила то іран перемогти ракетами без ядерних боєголовок за півроку не реально.
Якщо війна закінчиться правильно і Україна нарешті опиниться по європейську сторону світового устрою, то, на мою думку, сюди справді прийдуть великі інвестиції. Україна має низку фундаментальних переваг: геополітичне положення, масштаб країни, потенціал внутрішнього ринку, природні ресурси, потужний людський капітал. А ще — досвід і стійкість, які ми здобули за ці роки.
Banderlog написав: за ті що най за них набу переживає. Але як так просиш, то розкажу. Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США, і вдруге, мабуть, ми матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України, – сказав Абакумов. коли стало відомо про операцію "Мідас", представники НАБУ оприлюднили фото вилученої готівки. Загалом, як повідомлялося, на місцях слідчих дій вилучено валюти на суму $4 млн. НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення,. Збитки становлять мільярди гривень, куратором схеми був друг та бізнес-партнер Зеленського – Тимур Міндіч.
Ну розповів, але яким чином це гроші Трампа ? Може це поясниш )
от ти чудак. А чиї по твому долари в упаковці федерального резервного банку США?
З тобою все значно гірше ... ) "долари в упаковці федерального резервного банку США" - це гроші Трампа ...
Xenon написав:То что президентом США стал недалекий дурачек (этакий Янукович на максималках) ? И то что он сейчас делает , напав на другое государство без всяких на то оснований (независимо от того какой там Иран плохой) , в очередной раз подтверждает что он ничем не лучше своего кремлевского любовника
слухай ви тут чесали як трампу потрібна премія миру і робили з нього якогось клоуна. А він розносить стратегічного партнера росії в шмаття.
Прямо сам, без ансамбля, в шмаття ? А Ізраїль лише поруч стояв ? )))
