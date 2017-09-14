RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:48

  Бетон написав:ЗАЧЕМ МНЕ КАКАЯ-ТО росия??


Голову в песок - ж*** снаружи

Россия обстреливает Украину ... а ты "а зачем мне россия" ?
Сказочный ...
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:50

  Дюрі-бачі написав:Та й в освіті за Лісового твориться повний ппц, гірше ніж за Табачника.

За табачника ти в школу ходив ...
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:57

  Banderlog написав:Проблема в тому що влада залізла своєю лапою в народні горшечки і вигрібає звідти максимально, і це у всіх галузях. Хоть депозити а хоть експорт горіхів.

Ти прям часи Яника описав ... коли його сини влазили всюди ... ))

навіть, аматорське раллі один з синів Яника підім"яв під себе
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:59

  Бетон написав:По закону.
Прозрачно.
Без избирательности.
Без касты «недоторканних».
Без насилия на улицах.


А ты по закону, данные обновил ? ))

Или ты и есть закон ? ))
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ітогі подвєдьом" (с)

Cьогодні перший день весни, вже тепло

Після -30 ... -20 взимку, теперішні +3 відчуваються, як +25 влітку ))

Зиму пережили, попри всі негаразди
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:За табачника ти в школу ходив ...

Та я трохи старший, тому якраз починав працювати за міністра освіти Табачника, в школу ходив коли він був Віце-прем'єр-міністром
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:В отличие от Украины, Ирану не от кого ждать оружия

Пакистан, КНР, КНДР
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:За табачника ти в школу ходив ...

Та я трохи старший, тому якраз починав працювати за міністра освіти Табачника, в школу ходив коли він був Віце-прем'єр-міністром

Головне, ти не стань старше за мене, коли про себе щось пишеш )

Бо то тобі було до 30-и, а зараз вже більше 30-и

Про Табачника
український проросійський політичний і державний діяч, історик, публіцист, колаборант в російській окупаційній адміністрації в Запорізькій області
...
У останні роки Табачник проводив послідовну проросійську політику. Відомий антиукраїнськими в національному питанні переконаннями. Інколи проявляються українофобські переконання. Діяльність Табачника часто оцінюється як антиукраїнська з проявами ксенофобії. Дмитро Табачник в своїх публікаціях паплюжить, очорнює та демонізує українців і, зокрема, галичан

Чудова людина, чи не так ? ))
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:39

  pesikot написав:"Ітогі подвєдьом" (с)

Cьогодні перший день весни, вже тепло

Після -30 ... -20 взимку, теперішні +3 відчуваються, як +25 влітку ))

Зиму пережили, попри всі негаразди

та шо тобі на дивані станеться?) Гикавка від пива замучить? :lol:
З чого ти ітогі рішив підводити? Війна закінчилась? Розсекретили втрати? Зеля обявив демобілізацію?
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:46

  pesikot написав:
  Бетон написав:По закону.
Прозрачно.
Без избирательности.
Без касты «недоторканних».
Без насилия на улицах.


А ты по закону, данные обновил ? ))

Или ты и есть закон ? ))

Це невірне запитання. Вірне: чому людина з кешем на руках обирає все ще бути під прицілом людолова з тцк? Діти чекають на батька, але мабуть спадщина Бетом обирається як найкращій вибір. Штож... )))
