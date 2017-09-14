|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:48
Бетон написав:
ЗАЧЕМ МНЕ КАКАЯ-ТО росия??
Голову в песок - ж*** снаружи
Россия обстреливает Украину ... а ты "а зачем мне россия" ?
Сказочный ...
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:50
Дюрі-бачі написав:
Та й в освіті за Лісового твориться повний ппц, гірше ніж за Табачника.
За табачника ти в школу ходив ...
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:57
Banderlog написав:
Проблема в тому що влада залізла своєю лапою в народні горшечки і вигрібає звідти максимально, і це у всіх галузях. Хоть депозити а хоть експорт горіхів.
Ти прям часи Яника описав ... коли його сини влазили всюди ... ))
навіть, аматорське раллі один з синів Яника підім"яв під себе
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:59
Бетон написав:
По закону.
Прозрачно.
Без избирательности.
Без касты «недоторканних».
Без насилия на улицах.
А ты по закону, данные обновил ? ))
Или ты и есть закон ? ))
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:07
"Ітогі подвєдьом" (с)
Cьогодні перший день весни, вже тепло
Після -30 ... -20 взимку, теперішні +3 відчуваються, як +25 влітку ))
Зиму пережили, попри всі негаразди
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:14
pesikot написав:
За табачника ти в школу ходив ...
Та я трохи старший, тому якраз починав працювати за міністра освіти Табачника, в школу ходив коли він був Віце-прем'єр-міністром
Damien написав:
В отличие от Украины, Ирану не от кого ждать оружия
Пакистан, КНР, КНДР
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:38
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
За табачника ти в школу ходив ...
Та я трохи старший, тому якраз починав працювати за міністра освіти Табачника, в школу ходив коли він був Віце-прем'єр-міністром
Головне, ти не стань старше за мене, коли про себе щось пишеш )
Бо то тобі було до 30-и, а зараз вже більше 30-и
Про Табачника
український проросійський політичний і державний діяч, історик, публіцист, колаборант в російській окупаційній адміністрації в Запорізькій області
...
У останні роки Табачник проводив послідовну проросійську політику. Відомий антиукраїнськими в національному питанні переконаннями. Інколи проявляються українофобські переконання. Діяльність Табачника часто оцінюється як антиукраїнська з проявами ксенофобії. Дмитро Табачник в своїх публікаціях паплюжить, очорнює та демонізує українців і, зокрема, галичан
Чудова людина, чи не так ? ))
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:39
pesikot написав:
"Ітогі подвєдьом" (с)
Cьогодні перший день весни, вже тепло
Після -30 ... -20 взимку, теперішні +3 відчуваються, як +25 влітку ))
Зиму пережили, попри всі негаразди
та шо тобі на дивані станеться?) Гикавка від пива замучить?
З чого ти ітогі рішив підводити? Війна закінчилась? Розсекретили втрати? Зеля обявив демобілізацію?
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:46
pesikot написав: Бетон написав:
По закону.
Прозрачно.
Без избирательности.
Без касты «недоторканних».
Без насилия на улицах.
А ты по закону, данные обновил ? ))
Или ты и есть закон ? ))
Це невірне запитання. Вірне: чому людина з кешем на руках обирає все ще бути під прицілом людолова з тцк? Діти чекають на батька, але мабуть спадщина Бетом обирається як найкращій вибір. Штож... )))
