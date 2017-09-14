RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:55

  Banderlog написав:З чого ти ітогі рішив підводити?

Ось тебе не запитував, про що мені писати )
  Banderlog написав: Війна закінчилась? Розсекретили втрати? Зеля обявив демобілізацію?

Путін закінчив війну ?

Асада Путін захистив ?

Мадуро Путін захистив ?

Аятолу Путін захистив ?

Це все були "стратегічні партнери" )
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:58

  stm написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:По закону.
Прозрачно.
Без избирательности.
Без касты «недоторканних».
Без насилия на улицах.


А ты по закону, данные обновил ? ))

Или ты и есть закон ? ))

Це невірне запитання. Вірне: чому людина з кешем на руках обирає все ще бути під прицілом людолова з тцк? Діти чекають на батька, але мабуть спадщина Бетом обирається як найкращій вибір. Штож... )))

Бабло перемагає, як-ніяк $$$ мілійонер )) ...

Пониє, поплачется на форумі, соплі на кулак намотає і знову буде квартири купляти-продавати )
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:06

  pesikot написав:
  Banderlog написав:З чого ти ітогі рішив підводити?

Ось тебе не запитував, про що мені писати )
  Banderlog написав: Війна закінчилась? Розсекретили втрати? Зеля обявив демобілізацію?

Путін закінчив війну ?

Асада Путін захистив ?

Мадуро Путін захистив ?

Аятолу Путін захистив ?

Це все були "стратегічні партнери" )

і? До чого тут ми ?) То все трамп зробив на якого ви соросята постоянно батон крошите
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:18

  Shaman написав:........
все ж чекав, коли з'являться захисники. оце дуже цікавий приклад, чому це не одне й теж. головне, від чого має відмовитися Іран - це від ідеї знищення Ізраілю, про що він неодноразово декларував. тому яедрну й ракетну програму знищують, щоб Іран не був загрозою для Ізраілю. для кого ми були загрозою до війни? для хворого мозку путіна та його посіпак? а зараз нам так, ПОТРІБНА ракетна програма - але для захисту. це очевидна різниця, але прихильники Раші та загалом автократій оце будуть постійно перекручувати.

путін хоче проросійську Україну, яка буде її васалом. мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим. фінансування терористів Іраном - це про що? ще головна різниця - в нас влада змінюється - в Ірані вже ворок років ні. в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників? але напевне це для вас складно ЛАД, хоча насправді це дуже прості речі.

про школу - по-перше, я не вірю іранцям. коли Ізраіль влучив в автостоянку біля лікарня, там згоріло кілька машин - а вони волали - п'ятдесять загиблих. там брехня на брехні. й головне - американці якщо й влучили в школу, то це реально було випадково. а коли Раша стріляє ракетами з точністю +/-500 метрів по обласному центру - це вже трохи інше - там тема терор. але коли мова йде про Рашу ЛАД теж це не розрізняє. він чітко лише розбирається в злочинах нацистів чи США, а от в злочинах срср - взагалі ніяк. отака от куряча сліпота.

так, удар по Ірану - це порушення міжнародного права. але коли це почалося - в 2022? а пів світа робить вигляд, що не бачить, розповідає про внутрішний конфлікт? то нехай тепер не дивуються, що й іншим на це байдуже.

США та Ізраіль не розповідають - це не ми, це зелені чоловічки. теж важлива різниця - коли люди готові відповідати за свої вчинки, а не брехати...

камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює - не плутай ЛАД 8)

Сегодня ваш пропагандонский бенефис. :)
Двоемыслие 90 лвл.
США сегодня влезли в Иран ради защиты Израиля? Даже не смешно.
Иран представляет угрозу для США? Ещё смешнее.
"в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників?" - вы, насколько понял, любитель Стругацких. Наверное помните, чем закончилось в "Трудно быть богом". Сколько будет убитых в результате вмешательства США пока гадать сложно.
"мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим" - это ваша очередная шутка? Трамп занялся благотворительностью? Тратит средства американских налогоплательщиков на защиту кого-то от Ирана? А, может, просто не хочет, чтобы существовало антиамериканскон государство на Ближнем Востоке? Примерно так же, как Путин не хочет антироссийское государство у себя под боком?
Иран давно имел основания опасаться амнриканского вторжения. Кроме того, шиитский Иран имеет достаточно напряжённые отношения с окружающими его суннитскими государствами. В такой ситуации ему ракетная программа не нужна?
"по-перше, я не вірю іранцям" - Hotab процитировал не иранские СМИ. Как эти сообщения проверялись, я не знаю, но обычно серьёзные западные СМИ проверяют такие сообщения или оговаривают, что проверить не удалось. Здесь такой оговорки нет.
"це реально було випадково" как-то уменьшает горе родителей и оправдывает преступление?
"камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює" - в прошлом году Израиль и США, действительно, обстреляли атомные центры Ирана и военные объекты. Сегодня обстреляли города. И получили ответ Ирана по многим объектам. Кстати, вы не в курсе, что на Кипре находится военная база Великобритании?
Во Вьетноме США сильно стеснялись с напалмом и бомбёжками?

P.s. Всё это не отменяет реакционности иранского режима.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:19

  Banderlog написав:і? До чого тут ми ?) То все трамп зробив на якого ви соросята постоянно батон крошите

Асад, то втратив владу 8 грудня 2024, Трамп став 47 президентом 20 січня 2025 року. Я нудло неймовірне. ) мадуро і аятолу, то Трамп )
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:21

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:З чого ти ітогі рішив підводити?

Ось тебе не запитував, про що мені писати )
  Banderlog написав: Війна закінчилась? Розсекретили втрати? Зеля обявив демобілізацію?

Путін закінчив війну ?

Асада Путін захистив ?

Мадуро Путін захистив ?

Аятолу Путін захистив ?

Це все були "стратегічні партнери" )

і? До чого тут ми ?) То все трамп зробив на якого ви соросята постоянно батон крошите


Чому ти про Путіна мовчиш ? ))
Про Зеленського пишеш, про "гроші Трампа пишеш", про соросят пишеш, про Путіна - все, мовчання )

То чому Путін не захистив своїх "стратегічних партнерів" ?
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:З чого ти ітогі рішив підводити?

Ось тебе не запитував, про що мені писати )
  Banderlog написав: Війна закінчилась? Розсекретили втрати? Зеля обявив демобілізацію?

Путін закінчив війну ?

Асада Путін захистив ?

Мадуро Путін захистив ?

Аятолу Путін захистив ?

Це все були "стратегічні партнери" )

і? До чого тут ми ?) То все трамп зробив на якого ви соросята постоянно батон крошите


Зображення

Копита дійсно стучать, але хотілося б трохи північніше

  Пастернак-Тарнушенко написав:Еще один говорил, но без уважения. О закономерном финале подавляющих смыслы репрессиями.
*******
Напомню свои старые посты. Еще одно мое пророчество-прочтение, которое сбылось. В очередной раз.

К сути происходящих вещей, ребята, надо обращаться, к сути. Не к пыли. Чтобы что-то в этом мире понимать и видеть. Трудно, я понимаю. Но знание - это не про количество грантов, которые вы проели и чего-то там пафосного, что вы «прослушали», не про количество эфиров, в которых вам поподдакивали ведущие, не про посады и армии ботов, надувавшие ваше Эго. Добрая ирония :)
*
Теперь к текучке :)

Помните «Крестного отца»? Так вот, еще один поговорил, но поговорил без уважения. И даже не один.

Еще один, и даже не один, думал, что так будет продолжаться вечно.

Современный мир забыл это волшебное чувство — уважения. Настолько многое в современном мире превратилось в пустые ритуалы, посредством которых людей гоняют по кругу, удерживая в рабстве, бесправии и пустоте. Подавляя смыслы репрессиями.

Ниже просто повтор моего поста. Извините за небольшой эффект рекурсии. Он необходим, чтобы было нагляднее видно, что речь идет не о случайности, не о чем-то единичном.

«1. Если кто не верил. Помните мой пост от 20 ноября 2025 г.? Конечно, не помните. Цитирую начало:

«Месседж американцев клептократам на понятный язык переводится просто: «Хватит нам пиз*еть». Или, как говорили во времена «лихих 90-х»: «Будешь пи*деть — будем прощаться».

Так вот, аббревиатура FAFO, со страницы Белого дома, в развернутом виде выглядит так: "Fuck Around and Find Out".

Примерно:

«Повыё*ывайся и огребешь» (учитывая начало фразы, стилистически вполне можно перевести «получишь пи*ды»).

Что практически буквально соответствует упомянутому мной: «Будешь пи*деть — будем прощаться».

2. Произошедшее в Венесуэле (Прим. Теперь не только там) — предельно четкий месседж по поводу защиты американских интересов, американского мнения, собственности американских инвесторов, американских граждан по всему миру и т.п.

3. Как я уже писал сегодня, история и картинка сложнее. Но месседж очень четкий. И исполнено на беспрецедентном уровне. С полной демонстрацией превосходства страны-лидера XXI века над теми, кто застрял хз где.

4. Можно вернуться к моему посту о двух стилях. Пафосно-бестолковом и совершенно предметном американском».
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:22

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И о "борьбе за мир" уже напоминал: "Мы будем так горячо бороться за мир, что камня на камне не оставим!"


це про СССР
добре ж в вас закарбувались радянські лозунги

я це пам"ятаєте?

Я все смогуя клятвы не нарушу
Своим дыханьем землю обогрею.
Ты только прикажи — и я не струшу
Товарищ Время,Товарищ Время!
Ты только прикажи — и я не струшу,
Товарищ Время!

Я снова поднимаюсь по тревоге
И снова бойтакойчто пулям тесно.
Ты только не взорвись на полдороге
Товарищ Сердце,Товарищ Сердце!
Ты только не взорвись на полдороге,Товарищ Сердце!

В большом дыму и полночии полдни
А я хочу от дыма их избавить.
Ты только всепожалуйста запомни
Товарищ Память,Товарищ Память!
Ты только всепожалуйста запомни
Товарищ Память!

Помню.
А нам сегодня это не подходит?
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:27

  fox767676 написав:
  Banderlog написав: Війна закінчилась? Розсекретили втрати? Зеля обявив демобілізацію?

Путін закінчив війну ?

Асада Путін захистив ?

Мадуро Путін захистив ?

Аятолу Путін захистив ?

Це все були "стратегічні партнери" )

і? До чого тут ми ?) То все трамп зробив на якого ви соросята постоянно батон крошите[/quote]

Зображення

Копита дійсно стучать, але хотілося б трохи північніше[/quote]

Трамп в Анкоридже у Путина, разве что публично не отсосал ...

Это не копита, это рога ...
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мені, взагалі, оце все з Мадуро та аятолами, виглядає як ... Трамп показує Путіну - Володья, диви, як тре було робити. А ти застряг в Україні ...

PS. Все це моя конспірологія в рамках недільного оффтопу ))
