Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:32

  fox767676 написав:
  Пастернак-Тарнушенко написав:
4. Можно вернуться к моему посту о двух стилях. Пафосно-бестолковом и совершенно предметном американском».


Примером пафосно-бестолкового стиля в той статье служила картина "Козаки пишут письмо турецкому султану". Несмотря на подтвержденную историей провальность, стиль этот до сих основополагающий в украинской дипломатии
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А нам сегодня это не подходит?


вам підійде, мені НІТ

моя пісня інша
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:37

МПМПП

  fox767676 написав:
Зображення

Копита дійсно стучать, але хотілося б трохи північніше

  Пастернак-Тарнушенко написав:Еще один говорил, но без уважения. О закономерном финале подавляющих смыслы репрессиями.
*******
Напомню свои старые посты. Еще одно мое пророчество-прочтение, которое сбылось. В очередной раз.

К сути происходящих вещей, ребята, надо обращаться, к сути. Не к пыли. Чтобы что-то в этом мире понимать и видеть. Трудно, я понимаю. Но знание - это не про количество грантов, которые вы проели и чего-то там пафосного, что вы «прослушали», не про количество эфиров, в которых вам поподдакивали ведущие, не про посады и армии ботов, надувавшие ваше Эго. Добрая ирония :)
*
Теперь к текучке :)

Помните «Крестного отца»? Так вот, еще один поговорил, но поговорил без уважения. И даже не один.

Еще один, и даже не один, думал, что так будет продолжаться вечно.

Современный мир забыл это волшебное чувство — уважения. Настолько многое в современном мире превратилось в пустые ритуалы, посредством которых людей гоняют по кругу, удерживая в рабстве, бесправии и пустоте. Подавляя смыслы репрессиями.

Ниже просто повтор моего поста. Извините за небольшой эффект рекурсии. Он необходим, чтобы было нагляднее видно, что речь идет не о случайности, не о чем-то единичном.

«1. Если кто не верил. Помните мой пост от 20 ноября 2025 г.? Конечно, не помните. Цитирую начало:

«Месседж американцев клептократам на понятный язык переводится просто: «Хватит нам пиз*еть». Или, как говорили во времена «лихих 90-х»: «Будешь пи*деть — будем прощаться».

Так вот, аббревиатура FAFO, со страницы Белого дома, в развернутом виде выглядит так: "Fuck Around and Find Out".

Примерно:

«Повыё*ывайся и огребешь» (учитывая начало фразы, стилистически вполне можно перевести «получишь пи*ды»).

Что практически буквально соответствует упомянутому мной: «Будешь пи*деть — будем прощаться».

2. Произошедшее в Венесуэле (Прим. Теперь не только там) — предельно четкий месседж по поводу защиты американских интересов, американского мнения, собственности американских инвесторов, американских граждан по всему миру и т.п.

3. Как я уже писал сегодня, история и картинка сложнее. Но месседж очень четкий. И исполнено на беспрецедентном уровне. С полной демонстрацией превосходства страны-лидера XXI века над теми, кто застрял хз где.

4. Можно вернуться к моему посту о двух стилях. Пафосно-бестолковом и совершенно предметном американском».

колись це переводилось би так :МПМПП (менше пі..ш, менше пі..и получиш)
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:39

дух

  prodigy написав:
  ЛАД написав:А нам сегодня это не подходит?


вам підійде, мені НІТ

моя пісня інша

щр там, продіджі дух Анкориджа занюхва?
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:щр там, продіджі дух Анкориджа занюхва?


https://www.youtube.com/shorts/sa5UuNQdFns
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:46

Два танкери зазнали атаки біля узбережжя Оману

CNN пише, що нафтовий танкер під назвою «Skylight» був атакований приблизно за п'ять морських миль від узбережжя Масандама в Омані, в результаті чого чотири людини отримали поранення.

Ормузька протока знаходиться між Оманом та Іраном. Вона з'єднує затоку на північ від неї з Оманською затокою на півдні та Аравійським морем за нею. У найвужчому місці її ширина становить 33 км, а ширина судноплавного шляху в будь-якому напрямку становить лише 3 км. Через протоку проходить близько п'ятої частини загальносвітового споживання нафти.

Члени ОПЕК Саудівська Аравія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї сирої нафти саме через протоку, головним чином до Азії. Катар, один з найбільших у світі експортерів зрідженого природного газу, відправляє майже весь свій ЗПГ через протоку.


https://zn.ua/ukr/WORLD/dva-tankeri-zaznali-ataki-bilja-uzberezhzhja-omanu.html



так це вже було(с)

ціна на пальне в Україні зросла на гривну за добу, чи треба заправитись вирішуйте самі
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:46

  flyman написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:А нам сегодня это не подходит?


вам підійде, мені НІТ

моя пісня інша

щр там, продіджі дух Анкориджа занюхва?


дух це для русні, ти внюхав? ти русня?
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:51

пропагандист карноухов паникует
«С нами будет так же», «до понедельника, если доживем»…


https://t.me/nevzorovtv/32200
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 01 бер, 2026 17:02, всього редагувалось 1 раз.
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 16:59

Шаман, ещё для вас:
Краткое содержание
- После смерти Хаменеи в Карачи и Багдаде вспыхнули протесты.
- В Карачи возле консульства США погибли девять протестующих.
- Охранники консульства открыли огонь, сообщил местный чиновник.
- Протестующие устроили акцию протеста у офиса ООН в Пакистане.

КАРАЧИ, Пакистан/БАГДАД, 1 марта (Reuters) - По меньшей мере девять протестующих были застрелены, когда толпа прорвала внешнюю стену консульства США в пакистанском городе Карачи после сообщений об ударах США и Израиля по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
«Смерть Израилю, смерть Америке!» — кричали протестующие.

Тем временем в Ираке полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать сотни проиранских протестующих, собравшихся у «зеленой зоны» в столице Багдаде, где находится посольство США.
...........
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви призвал протестующих сохранять мирный характер протестов. «Мы с вами», — сказал он, добавив, что каждый пакистанец так же скорбит, как и народ Ирана.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-police-fire-tear-gas-protesters-outside-us-consulate-reuters-witness-2026-03-01/

Заодно почитайте "Победа США может быть лишь иллюзией: Кулеба представил 3 сценария будущего для Ирана" - https://www.unian.net/world/iran-novosti-kuleba-nazval-3-scenariya-rezultatov-udarov-po-iranu-13301046.html

И ещё: "От ядерной сделки до нищеты: FT раскрыло детали 37-летнего правления Али Хаменеи в Иране" - https://www.unian.net/world/ayatolla-hamenei-kto-eto-biografiya-37-let-vlasti-v-irane-13300944.html. О Хаменеи:
До самой смерти он сохранял живой интерес к искусству и культуре. Он читал иностранные и иранские романы и исторические труды, смотрел мировые фильмы. Его интеллект вызывал уважение даже у оппонентов, которые признавали, что он был культурным, знающим и начитанным человеком. Критики, однако, сетовали на его жесткость, когда он отказывался позволить другим иранцам делать свой собственный культурный выбор.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:06

  ЛАД написав: О Хаменеи:
До самой смерти он сохранял живой интерес к искусству и культуре. Он читал иностранные и иранские романы и исторические труды, смотрел мировые фильмы. Его интеллект вызывал уважение даже у оппонентов, которые признавали, что он был культурным, знающим и начитанным человеком. Критики, однако, сетовали на его жесткость, когда он отказывался позволить другим иранцам делать свой собственный культурный выбор.


после смерти х... : он любил историю, играл одним пальцем на фортепьяно, был "частично" культурным (тяжелое детство в подворотне питера)

вы уже начинаете лить тут крокодильи слезы,
а Гитлер рисовал пейзажи, имел потенциал в искустве
