Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:16
flyman
1
4
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:19
ЛАД
Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне
BIGor
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:47
BIGor написав:ЛАД
Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне
не брешіть про жінок.)
Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.
Він антисіоніст а на зміну йому прийде антисеміт.
Але нам до того діла нема.
Banderlog
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:57
В шиїтів гріх їсти свинину, але обробити вівцю - не гріх. Вони всі лицеміри.
Та і щось в нас давно забули про збиття літака МАУ КСІР-ом і допомогу Іраном шахедами вбивати невірних. Такий він "антисіоніст" був.
BIGor
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:59
Що у тебе в голові ...
Нещодавно ти писав, що це Трамп разніс на шмаття "стратегічного партнера Росії" і Трамп молодець
Пройшло декілька годин і це євреї винуваті
Ти що, методичку нову отримав від попів ? )))
PS. Banderlog, ти ж за московитській домострой був завжди. Тому для тебе аятола - серйозний дядько, в частині відношення до жінок
Так сказать, духовно ви дуже близькі )
PPS. То як там з путіним ? язик в сраці тримаеш ?
pesikot
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:26
pesikot
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:38
pesikot написав:
Білгород vs Україна, потужно
flyman
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:39
pesikot написав:
Мені, взагалі, оце все з Мадуро та аятолами, виглядає як ... Трамп показує Путіну - Володья, диви, як тре було робити. А ти застряг в Україні ...
PS. Все це моя конспірологія в рамках недільного оффтопу ))
це він натякаєте, що буває з тими, хто не хоче домовлятися... але для путіна окрема програма - гаага. хоча чому окрема - там вже один думає над "чистосердечным"
Shaman
|
|
