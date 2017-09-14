|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:36
buratinyo написав: Xenon написав:
в е...ба..нариуме
всё стабильно
Дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент, противник не брезгует никакими средствами, — путін.
На основании таких заявлений, которые появились синхронно на главных пропагандистских кремлевских сми, у меня появился возможный сценарий. Он будет неожиданным для многих и поэтому будет иметь шансы на попытку его реализации кремлем.
Щас напечатаю ссылку на него.https://forum.finance.ua/topic249897.html?p=5936680#p5936680
- вот здесь
С фантазией у вас все в порядке)
serg1974
- Повідомлень: 958
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 75 раз.
Профіль
