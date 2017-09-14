Shaman написав:........... по ТББ - то ви напевне вже не пам'ятаєте - найбільша кількість жертв припало, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли - церковники, як не дивно .........
Пам'ятаю. А вот вы, видимо, забыли, что резня, устроенная Антоном - Руматой, никак не предотвратила и не уменьшила "кількість жертв, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли". Вы уверены, что так же не получится в результате нынешних иранских событий?
Москві доведеться шукати нових посередників, що здорожчує барель настільки, що профіт від продажу прагне до нуля.
немає логіки- дорогий барель-великий профіт до рф
перформанс від США/Ізраїлю в процесі: не думаю, що США мають інтерес зруйнувати портову інфраструктуру Ірану, навіщо? якщо вдасться змінити режим-нова влада може бути дуже лояльною до США/Ізраїлю і буде робити їм персональні дисконти на нафту як вдячність
Shaman написав:........... по ТББ - то ви напевне вже не пам'ятаєте - найбільша кількість жертв припало, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли - церковники, як не дивно .........
Пам'ятаю. А вот вы, видимо, забыли, что резня, устроенная Антоном - Руматой, никак не предотвратила и не уменьшила "кількість жертв, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли". Вы уверены, что так же не получится в результате нынешних иранских событий?
ні, не думаю. може кончать 200-300 найбільш реакційних муфтієв, і катів які катували людей у в'язницях
Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить наносити удари по країнах на Близькому Сході, які не мають відношення до бойових дій. Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, яка опублікована на сайті уряду Німеччини.
"Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства обурені невибірковими та невідповідними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, що не брали участі в початкових військових операціях США та Ізраїлю", - йдеться в заяві.
Глави держав Е3 наголосили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти найближчих союзників Європи і загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні.
Терміново! Дмітрій Мєдвєдєв заявив: якщо Ізраїль і США не перестануть бомбити Іран, то він завтра з самого ранку акцентовано займеться Фінляндією. «Гарантирую, что к полудню её уже не будет, будто и не было!», — заявив він. «Я справлюсь с этой задачей единолично! Пеняйте на себя!». — додав він.
Списки: Найкращі серіали 2024 року (47 місце) Найкращі міні-серіали 2024 року (17 місце) Найкращі військові серіали 2024 року (5 місце) Найкращі історичні серіали 2024 року (5 місце) Найкращі документальні серіали 2024 року (5 місце) Найкращі біографічні серіали 2024 року (5 місце)
Ця історія переносить глядачів у вир подій, що відбуваються під час Другої світової війни. В центрі сюжету - людина, яка не лише очолила країну у найскладніший час, а й змогла об’єднати націю перед лицем небезпеки. Рішучість Черчіля, незламний характер та вміння знаходити слова підтримки стали ключовими у боротьбі за свободу. Водночас за лаштунками політики розгортаються особисті драми та складні моральні дилеми.
Сюжет розповідає про те, як головний герой веде боротьбу не тільки на політичній арені, але й у власному оточенні. Він стикається з недовірою, внутрішніми конфліктами та сумнівами, які лише додають напруги. Важливі рішення, які доводиться ухвалювати щодня, впливають на долі мільйонів людей, але він не дозволяє слабкостям взяти гору. Навіть у найтемніші моменти його віра у перемогу залишається непохитною.
Тут буде відображено, як важливою стає підтримка оточення - від найближчих людей до союзників на міжнародній арені. Попри перешкоди, наш герой знаходить спосіб надихнути інших діяти разом, навіть коли успіх здається неможливим. У важкі часи саме його лідерство стає символом надії для всіх, хто бореться за майбутнє.