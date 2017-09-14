RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:00

  Wirująświatła написав:
По данным нового социологического исследования центра Ipsos, Владимир Зеленский занял четвёртое место в рейтинге доверия с показателем 49%. Лидером по уровню доверия назван Валерий Залужный — 63%, далее следуют Александр Усик (56%) и Кирилл Буданов (55%).

Таким образом, действующий президент уступает нескольким публичным фигурам по показателю персонального доверия. При этом важно учитывать, что подобные исследования отражают именно уровень доверия, а не электоральные предпочтения.

Следует также отметить, что результаты социологических опросов во многом зависят от формулировки вопросов и перечня персоналий, предложенных респондентам. Поэтому интерпретация этих данных как прямого прогноза президентских рейтингов требует осторожности, поскольку доверие и намерение голосовать не тождественные показатели.


яка категорія приймала участь в опитуванні: 14-18? Ipsos (іпсо?)
prodigy
 
Повідомлень: 13263
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Название центра вызывает сомнение в результатах.


Ipsos — це провідна міжнародна компанія з маркетингових дослідженьзаснована у 1975 роцізі штаб-квартирою в Парижі. Вона забезпечує надійні дані про суспільстворинки та людейдопомагаючи приймати кращі рішення. Ipsos має представництво в Україні (Ipsos Ukraine) та власний науковий центрщо спеціалізується на аналізі даних.

Основні факти про Ipsos:
Спеціалізація: Маркетингові дослідженняопитування громадської думкимедіадослідженнядослідження клієнтського досвіду та брендів.
Глобальна мережа: Представлена у багатьох країнахпропонує широкий спектр методіввключаючи онлайн-панелі (i-Say)особисті інтерв'ю та телефонні опитування.
Науковий центр: Команда фахівців з теорії та методів аналізу данихщо працює над забезпеченням високої точності результатів.
Український офіс: Розташований у Києві (вул. Володимирська, 6).

Ipsos є однією з найбільших дослідницьких компаній у світі
prodigy
 
Повідомлень: 13263
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:12

СБУ Альфа , та інші ...
атакували порт новоросійськ (все палає,мені так нравиця на це дивитись)

Нічна атака на Новоросійськ у Краснодарському краю в РФ була операцією Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України, повідомило Радіо Свобода джерело у відомстві 2 березня.

За повідомленням, безпілотники підрозділу СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони «влаштували яскраву «бавовну» на військових і нафтових об’єктах порту «Новоросійськ», які залучені у війну проти України».

Попередньо, відомо про ураження:

військових кораблів
радару наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»
ЗРГК «Панцир-С2»
шести з семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхаріс»
За даними співрозмовника журналістів, від ночі в порту триває масштабна пожежа.

«Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні», – зазначив він.
prodigy
 
Повідомлень: 13263
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:15

можна роздрукувати на плотері

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:Зображення
і як з цією інформацією далі жити?

можна роздрукувати на плотері і повісити як картину на стіні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42465
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:18

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Название центра вызывает сомнение в результатах.


Ipsos — це провідна міжнародна компанія з маркетингових дослідженьзаснована у 1975 роцізі штаб-квартирою в Парижі.
................
Ipsos є однією з найбільших дослідницьких компаній у світі

Да это всё понятно, но вы тоже в предыдущем посте пошутили над её названием. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38901
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:23

  fler написав:
  АндрейМ написав:
  Shaman написав:й як вишенька

Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.

Немає такої проблеми, не звиздіть. Є проблема, що не хочуть захищати Україну від ворога. Ця проблема вирішується.

Так и вашей "проблемы" нет ;)
Это для небольшой кучки нэзламныкынь проблема.
_hunter
 
Повідомлень: 11639
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:26

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:й як вишенька

Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.

>>> й як вишенька

Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11639
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:39

  _hunter написав:
  АндрейМ написав:
  Shaman написав:й як вишенька

Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.

>>> й як вишенька

Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет? ;)

Багато проблем, вони за рівноправ'я як АндрійМ, але рівноправногендерний донат на ПЖ кожного місяця зазнав невдачі 😅
Таке воно життя борца за свої права, коли потрібно хоч трошки допомогти ближньому, одразу в кущі. Але сумнівів і не було...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6290
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:40

діверсіті

  _hunter написав:
  АндрейМ написав:
  Shaman написав:й як вишенька

Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.

>>> й як вишенька

Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет? ;)

будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42465
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Я щось не зрозумів
В ЄС можна знаходитись 90 днів з 180.. при чому це правило діє для всіх ( в тому числі і для США/Канади/Японії)
Більше - після оформлення спеціальних віз(посвідки на перебування)
То в чому проблема , дорослому мужику виконати це правило?
Крім ЄС є ще наприклад Турція, пожив 90 днів в ЄС, 90 в Турції....
Можна повернутись в Україну...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28055
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16956169571695816959
