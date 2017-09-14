|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:00
Wirująświatła написав:
По данным нового социологического исследования центра Ipsos, Владимир Зеленский занял четвёртое место в рейтинге доверия с показателем 49%. Лидером по уровню доверия назван Валерий Залужный — 63%, далее следуют Александр Усик (56%) и Кирилл Буданов (55%).
Таким образом, действующий президент уступает нескольким публичным фигурам по показателю персонального доверия. При этом важно учитывать, что подобные исследования отражают именно уровень доверия, а не электоральные предпочтения.
Следует также отметить, что результаты социологических опросов во многом зависят от формулировки вопросов и перечня персоналий, предложенных респондентам. Поэтому интерпретация этих данных как прямого прогноза президентских рейтингов требует осторожности, поскольку доверие и намерение голосовать не тождественные показатели.
яка категорія приймала участь в опитуванні: 14-18? Ipsos (іпсо?)
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:05
ЛАД написав:
Название центра вызывает сомнение в результатах.
Ipsos — це провідна міжнародна компанія з маркетингових дослідженьзаснована у 1975 роцізі штаб-квартирою в Парижі. Вона забезпечує надійні дані про суспільстворинки та людейдопомагаючи приймати кращі рішення. Ipsos має представництво в Україні (Ipsos Ukraine) та власний науковий центрщо спеціалізується на аналізі даних.
Основні факти про Ipsos:
Спеціалізація: Маркетингові дослідженняопитування громадської думкимедіадослідженнядослідження клієнтського досвіду та брендів.
Глобальна мережа: Представлена у багатьох країнахпропонує широкий спектр методіввключаючи онлайн-панелі (i-Say)особисті інтерв'ю та телефонні опитування.
Науковий центр: Команда фахівців з теорії та методів аналізу данихщо працює над забезпеченням високої точності результатів.
Український офіс: Розташований у Києві (вул. Володимирська, 6).
Ipsos є однією з найбільших дослідницьких компаній у світі
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:12
СБУ Альфа , та інші ...
атакували порт новоросійськ (все палає,мені так нравиця на це дивитись)
Нічна атака на Новоросійськ у Краснодарському краю в РФ була операцією Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України, повідомило Радіо Свобода джерело у відомстві 2 березня.
За повідомленням, безпілотники підрозділу СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони «влаштували яскраву «бавовну» на військових і нафтових об’єктах порту «Новоросійськ», які залучені у війну проти України».
Попередньо, відомо про ураження:
військових кораблів
радару наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»
ЗРГК «Панцир-С2»
шести з семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхаріс»
За даними співрозмовника журналістів, від ночі в порту триває масштабна пожежа.
«Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні», – зазначив він.
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:15
можна роздрукувати на плотері і повісити як картину на стіні
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:18
prodigy написав: ЛАД написав:
Название центра вызывает сомнение в результатах.
Ipsos — це провідна міжнародна компанія з маркетингових дослідженьзаснована у 1975 роцізі штаб-квартирою в Парижі.
................
Ipsos є однією з найбільших дослідницьких компаній у світі
Да это всё понятно, но вы тоже в предыдущем посте пошутили над её названием.
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:23
fler написав: АндрейМ написав: Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні
. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
Немає такої проблеми, не звиздіть. Є проблема, що не хочуть захищати Україну від ворога. Ця проблема вирішується.
Так и вашей "проблемы" нет
Это для небольшой кучки нэзламныкынь проблема.
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:26
АндрейМ написав: Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
>>> й як вишенька
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:39
_hunter написав: АндрейМ написав: Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
>>> й як вишенька
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Багато проблем, вони за рівноправ'я як АндрійМ, але рівноправногендерний донат на ПЖ кожного місяця зазнав невдачі 😅
Таке воно життя борца за свої права, коли потрібно хоч трошки допомогти ближньому, одразу в кущі. Але сумнівів і не було...
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:40
_hunter написав: АндрейМ написав: Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
>>> й як вишенька
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:41
_hunter написав:
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Я щось не зрозумів
В ЄС можна знаходитись 90 днів з 180.. при чому це правило діє для всіх ( в тому числі і для США/Канади/Японії)
Більше - після оформлення спеціальних віз(посвідки на перебування)
То в чому проблема , дорослому мужику виконати це правило?
Крім ЄС є ще наприклад Турція, пожив 90 днів в ЄС, 90 в Турції....
Можна повернутись в Україну...
