Banderlog написав: правило діє для тих хто виконує правила і не діє для тих хто не виконує. там повно нелегальних мігрантів. До євроасоціції люди просто брали туристичну візу і йшли в нікуди. То шо мішає робити так зараз? правило діє для тих хто виконує правила і не діє для тих хто не виконує. там повно нелегальних мігрантів. До євроасоціції люди просто брали туристичну візу і йшли в нікуди. То шо мішає робити так зараз?

Нічого не заважає це робити і зараз, окрім того, що це - квиток в один кінець по суті. Без легального перебування хіба що по Шенгену поїздиш, а за межі якщо виїдеш, то назад не впустять, а можливо, ще й заборону на декілька років дадуть. Я не заздрю чоловікам на тимчасовому захисті, бо коли цей статус закінчиться, їм дійсно доведеться або нелегалити або повертатися в Україну (знову таки - квиток в один кінець) або шукати інші країни, де тимчасове чи постійне проживання оформити легше.До речі, стосовно вступу в ЄС - я не впевнений, що це щось змінить для українців у якійсь найближчий перспективі. Для усіх Східноєвропейських країн декілька років діяли обмеження на працю/проживання відразу після вступу. Я думаю, що те саме буде і для громадян Україні - перші 5-7 або навіть 10 років будуть діяти якісь обмеження. Вільне пересування (безвіз) для нас вже й так діє.