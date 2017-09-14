RSS
  #<1 ... 16954169551695616957>
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:12

бОльшего подарка от США ,в виде нападения на Иран, рф наверное и не ожидала

- резкий рост цен на нефть и газ, (что даст возможность закрыть зияющие дыры в бюджете)
- ркзкая сиена фокуса всего мира с Украины на Ближний Восток
- все возможные ресурсы что были в США и Европе теперь будут приоритетно переключены от Украины
- прецедент и повод для рф тыкать США носом во всяких заседаниях в ООН (ну вам же можно , нам то почему нельзя)


Имхо - переговоры сейчас очень быстро сойдут на нет
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:14

Залежить як довго триватиме ліквідація влади Ірану і їх воєнної машини. Якщо тиждень - ніякі діри в бюджеті не встигнуть залататись
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украину как бы предупреждали, что надо поспешить так как намечаются события, когда будет не до нее, нет?
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 02 бер, 2026 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:16

  Banderlog написав:правило діє для тих хто виконує правила і не діє для тих хто не виконує. там повно нелегальних мігрантів. До євроасоціції люди просто брали туристичну візу і йшли в нікуди. То шо мішає робити так зараз?

Нічого не заважає це робити і зараз, окрім того, що це - квиток в один кінець по суті. Без легального перебування хіба що по Шенгену поїздиш, а за межі якщо виїдеш, то назад не впустять, а можливо, ще й заборону на декілька років дадуть. Я не заздрю чоловікам на тимчасовому захисті, бо коли цей статус закінчиться, їм дійсно доведеться або нелегалити або повертатися в Україну (знову таки - квиток в один кінець) або шукати інші країни, де тимчасове чи постійне проживання оформити легше.

До речі, стосовно вступу в ЄС - я не впевнений, що це щось змінить для українців у якійсь найближчий перспективі. Для усіх Східноєвропейських країн декілька років діяли обмеження на працю/проживання відразу після вступу. Я думаю, що те саме буде і для громадян Україні - перші 5-7 або навіть 10 років будуть діяти якісь обмеження. Вільне пересування (безвіз) для нас вже й так діє.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:17

Цеж вже було? 8)
(У них походу с рашей одна методичка на двоих)


Мы не начинали эту войну. Но при президенте Трампе мы заканчиваем её, — министр войны США Хегсет

— Тегеран не вел переговоры — они тянули время, чтобы восстановить свои запасы ракет.

— Мы сами устанавливаем условия этой войны от начала до конца.

— Если вы убьёте американцев, если вы будете угрожать американцам где бы то ни было на Земле, мы будем выслеживать вас без извинений и без колебаний, и мы убьём вас.

— Иран создавал мощные ракеты и дроны, чтобы создать обычный щит для своих амбиций ядерного шантажа.

— Миссия США в отношении Ирана — уничтожить ракеты Ирана, его военно‑морской флот и не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:18

Залежить як довго триватиме ліквідація влади Ірану і їх воєнної машини. Якщо тиждень - ніякі діри в бюджеті не встигнуть залататись

Навіщо ви кожен раз нівелюєте постачальника останньої надії? )
Як довго протистояня надзвичайних АІ атак Ірану на персів може витримати реальність бомбардувань? )
З мінусів: Іран використовує досвід України атак на нпз і порти... АІ пентагону цього не порахував
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:38

Shaman

Зараз іран потроху зрівнює рахунок.)
Вродь таки цього разу там війна заварилась.
Я не переймаюсь загибеллю іранських дітей,
я пишу що іранці переймаються і будуть мстити.
Щодо недогромадян єс то це ти недогромадянин єс :lol:
а засмаглі такі ж громадяни як і решту .
в деяких місцях мечетей більше ніж сінагог, так шо ... запасаємся попкорном.
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наївно 🤣
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:59

3чок

согласні на "тройнічок"?
1
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:01

Наївно 🤣

ІТ не беруть українців, але ж ви там. Має бути і у мене наївність)
