Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:02

Абсолютний джекпот!

  fox767676 написав:
  Xenon написав:- резкий рост цен на нефть и газ, (что даст возможность закрыть зияющие дыры в бюджете)
- ркзкая сиена фокуса всего мира с Украины на Ближний Восток
- все возможные ресурсы что были в США и Европе теперь будут приоритетно переключены от Украины
- прецедент и повод для рф тыкать США носом во всяких заседаниях в ООН (ну вам же можно , нам то почему нельзя)


Украину как бы предупреждали, что надо поспешить так как намечаются события, когда будет не до нее, нет?

Вчора ж тут постив товариш: "Абсолютний джекпот!"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42466
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:03

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті

Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))

согласні на "тройнічок"?

Мушу визнати, що мої шанси на 2х арабських шейхів дещо вищі, ніж ваши на хоча б 1 філіпінку на 140$/місяць.
І давайте теж зазначимо, що навіть якщо рівні. Мій кеш 2+, ваш 1- )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6293
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:05

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті

Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))

согласні на "тройнічок"?
все в шейхів нормально. Головне не тертись біля американських баз та ізраїльського посольства. А прильоти по нафтовій галузі... іще не факт що прямі втрати не покриються подорожанням. Світ не готовий жити без нафти.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4809
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:09

  fox767676 написав:Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм

Зовсім не той план. Трамп вбив поганих переговорників і буде вести переговори з хорошими переговорниками. Якщо вони виявляться поганими - то сценарій можна повторити.
ІМХО, огидно, але працює.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:10

  Banderlog написав:
  flyman написав:согласні на "тройнічок"?
все в шейхів нормально. Головне не тертись біля американських баз та ізраїльського посольства. А прильоти по нафтовій галузі... іще не факт що прямі втрати не покриються подорожанням. Світ не готовий жити без нафти.

Основне безпосередньо захистити об'єкти персів. Ракети Ірану скоро повністю підуть у АІ ролики )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6293
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:12

  stm написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:З мінусів: Іран використовує досвід України атак на нпз і порти... АІ пентагону цього не порахував


Наївно 🤣

ІТ не беруть українців, але ж ви там. Має бути і у мене наївність)


Азія зростає, Україна стагнує бо перетворилась на сектор гази
Я трохи вище натовпу, по мені не судіть о трендах :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5326
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:12

  Xenon написав:Не вдасться замінити режим в Ірані
США розраховували що народ Ірану вийде і підтримає їх атаки, а виявилосявсе навпаки.
Десь вже таке бцло, в 2022 році, коли думали що їх із квітами будуть зустрічати так і тут

Та нема цілі змінити режим: Трампу треба щоб Кушнер мав процент з іранської нафтової торгівлі, та й усе.
Якщо дадуть достатньо високий процент - то можуть хоч Ізраїль бомбити.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:19

  fox767676 написав:Азія зростає, Україна стагнує бо перетворилась на сектор гази
Я трохи вище натовпу, по мені не судіть о трендах :D

Хто я така щоб сперечатися з людиною яка пише багато гнівних коментів у Фейсбуці усім )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6293
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:19

бутербродік чи сендвіч

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))

согласні на "тройнічок"?

Мушу визнати, що мої шанси на 2х арабських шейхів дещо вищі, ніж ваши на хоча б 1 філіпінку на 140$/місяць.
І давайте теж зазначимо, що навіть якщо рівні. Мій кеш 2+, ваш 1- )

а це як: бутербродік чи сендвіч?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42466
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:22

  stm написав:
  fox767676 написав:Азія зростає, Україна стагнує бо перетворилась на сектор гази
Я трохи вище натовпу, по мені не судіть о трендах :D

Хто я така щоб сперечатися з людиною яка пише багато гнівних коментів у Фейсбуці усім )



ну з вами я ж лагідно вже більше року
в фб забанили довічно
лайкую няв-няв AI-котиків в інстє :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5326
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
