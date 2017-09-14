|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:06
Banderlog написав:
в деяких місцях мечетей більше ніж сінагог, так шо ... запасаємся попкорном.
Всегда еврей легко везде заметен,
еврея слышно сразу от порога,
евреев очень мало на планете,
но каждого еврея - очень много.
(с) Губерман
Ти сумуеш за еврейськими погромами ? )
Хочеш повторити ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13461
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:10
Banderlog написав: flyman написав: stm написав:
Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))
согласні на "тройнічок"?
все в шейхів нормально. Головне не тертись біля американських баз та ізраїльського посольства.
Десь я це вже чув ... згадав, російська пропаганда теж пише приблизно таке "украинцы, не стоит пребывать рядом с военными объектами и вы не пострадаете. Россия не бьет по гражданским объектам"
може підкажеш, біля якої війською американської бази знаходится Бурдж-Халіфа ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13461
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:14
❗️Відтепер Підприємства критичної інфраструктури можуть створювати групи ППО незалежно від форми власності, — Свириденко.
Держава надасть їм зброю і забезпечить навчання.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5729
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:15
ЛАД написав:
...
Но человек, сумевший почти 37 лет управлять не самой простой страной и не с самыми плохими результатами (приводил данные - по ВВП(ППС) на душу то же, что Украина, при этом достаточно сильная и неплохо вооружённая армия), наверное, чего-то стоит.
за такими критеріями й гітлер чогось вартий - за кілька років створив армію, що захопила пів-Європи. й відношення до хаменеї має бути відповідне - власне народ цей продемонстрував...upd
й нагадую, знову забули, підприємницький талант - холдинг на багато мільярдів не кожен створить. хоча майже за сорок років...
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 02 бер, 2026 17:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11877
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:17
ЛАД написав:
Любое действие США, даже если оно явно незаконно по его же признанию, в любом случае правильно и оправданно. Законы действительны для всех, кроме США.
"Вьетнам был давно".
Да и вообще, всё, что было до его рождения, это "седая старина", о которой не надо вспоминать. Кроме Гулага.
Ирак тоже не аргумент, хотя обвинения, которыми обосновывалась необходимость свержения, оказались ложными.
Но остальные, вроде, не пропагандисты (почти все).
Если они и ретранслируют пропаганду, то, похоже, потому что именно такие "простые", что поверили в неё.
й лише військові злочини Раші залишаються поза увагою такої прискіпливої людини - чого б це?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11877
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:23
Xenon написав:
❗️Відтепер Підприємства критичної інфраструктури можуть створювати групи ППО незалежно від форми власності, — Свириденко.
Держава надасть їм зброю і забезпечить навчання.
"Дати цивільним крупнокаліберні кулемети?" (с).
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5432
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:25
andrijk777 написав: Xenon написав:
бОльшего подарка от США ,в виде нападения на Иран, рф наверное и не ожидала
- резкий рост цен на нефть и газ, (что даст возможность закрыть зияющие дыры в бюджете)
- ркзкая сиена фокуса всего мира с Украины на Ближний Восток
- все возможные ресурсы что были в США и Европе теперь будут приоритетно переключены от Украины
- прецедент и повод для рф тыкать США носом во всяких заседаниях в ООН (ну вам же можно , нам то почему нельзя)
А місцевий форумчанин року сказав таке:
Hotab написав:
Тепер найголовніше: що з цього Україні.
На мою думку, для нас це абсолютний джекпот. ...
А хто не згідний - той наркоман.
Тобто і для РФ це подарунок і для України джекпот. А де ж правда?
Видно в кожного своя правда!
У Андріка схоже куплений тур в Дубай на 3 березня, що від жаху почалися плутатися думки і зʼявилась нездатність бачити авторство слів. Ну або дійсно під коксом
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18006
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:26
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
по ТББ - то ви напевне вже не пам'ятаєте - найбільша кількість жертв припало, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли - церковники, як не дивно
.........
Пам'ятаю.
А вот вы, видимо, забыли, что резня, устроенная Антоном - Руматой, никак не предотвратила и не уменьшила "кількість жертв, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли".
Вы уверены, что так же не получится в результате нынешних иранских событий?
я бачу ви вже точно забули хронологію подій у творі - нічого, буває.
але головне - там був проміжний висновок - щоб не сталося різанини, треба було свого часу прибрати цього Ребу/Ребію. вчасно. бо після вкорінення диктатури це може й не дати цього ефекту. власне зараз ми наочно спостерігаємо це, декілька локацій - Сирія, Венесуела, тепер Іран. дуже чекаємо подивитися на прикладі Раші
а головний висновок - якщо населення не готове до розвитку, не має критичної маси назвемо середнього класу, то його до цивілізації важко навернути. багато кому подобається одружуватися з малолітніми дівчатами, знущатися з жінок, які не мають прав, вбивати різних розумників. це ми бачимо на прикладі Афганістану й частково Іраку.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11877
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:30
Також запроваджуються кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.
Schmit написав: Xenon написав:
❗️Відтепер Підприємства критичної інфраструктури можуть створювати групи ППО незалежно від форми власності, — Свириденко.
Держава надасть їм зброю і забезпечить навчання.
"Дати цивільним крупнокаліберні кулемети?" (с).
Окрім цього, оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.
Як зазначила Свириденко, усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.
Це точно «колгоспник Петро вирішив сьогодні пополювати, але потім передумав і не пішов», чи саме те, про що вас тут тикали обличчям: під командуванням військових, в загальній системі ППО , з вимогами до навчання, сертифікації, порядку зберігання і отримання зброї?? Саме там ДЕ скажуть, тоді КОЛИ скажуть. І виконання наказів про припинення вогню (чи заборону відкривати) .
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 02 бер, 2026 17:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18006
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:31
pesikot написав:
Ти сумуеш за еврейськими погромами ? )
Хочеш повторити ?
не застав єврейських погромів. І не бачу звязку між іраноізраїльською війною і погромами які робили на території царської росії. Я тут при чім? Ти іще розкажи що я хочу повторити відстріл індіанців апачі чи різню ордою чингісхана китайців.
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4813
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|230040
|
|
|1493
|435001
|
|
|6076
|1156831
|
|