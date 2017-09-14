RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:34

часовню тоже ...

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти сумуеш за еврейськими погромами ? )
Хочеш повторити ?
не застав єврейських погромів. І не бачу звязку між іраноізраїльською війною і погромами які робили на території царської росії. Я тут при чім? Ти іще розкажи що я хочу повторити відстріл індіанців апачі чи різню ордою чингісхана китайців.
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру.


Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:35

  Banderlog написав:Shaman

Зараз іран потроху зрівнює рахунок.)
Вродь таки цього разу там війна заварилась.
Я не переймаюсь загибеллю іранських дітей,
я пишу що іранці переймаються і будуть мстити.
Щодо недогромадян єс то це ти недогромадянин єс :lol:
а засмаглі такі ж громадяни як і решту .
в деяких місцях мечетей більше ніж сінагог, так шо ... запасаємся попкорном.

іранці звісно будуть перейматися - якщо взагалі стільки було загиблих. з іншого боку досвід Беслану показує - хто кому помстився?.. а от загиблими при придушенні протестів - за тих будуть перейматися, діти там теж були, якщо хтось забув. але про кілька тисяч загиблих чомусь тоді Бандерлог мовчав...

більше переймаються ті, хто лише збирається отримати громадянство, ті, що отримали ведуть себе спокійніше. й головне, власне іранці в Європі не дуже переймаються долею аятоли - бо знають чому були змушені виїхати до Європи.

попкорн не знадобиться, Іран швидко отримає своє й черговий керівник домовиться з США. найгірше буде, якщо не демонтують режим, а ті просто прогнуться під США - як поки розвивається ситуація в Венесуелі. але в цьому випадку Раші точно стане гірше... 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 02 бер, 2026 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:35

  Бетон написав:Я говорил что гераскевич - просто проект хайпа.

и мои слова и правильность подтверждает спортсменка, участник Олимпийских Игр, чей отец погиб на войне:

Я стерла. Ми можемо сваритися, але коли ти тренуєшся чотири роки і приїжджаєш сюди, розуміючи, що наступний шанс буде через чотири роки… Злити всю свою працю — теж не варіант. Вважаю, що можна виступити і потім показати

Ви і життям ризукуєте кожен день, при дорогій електриці, і навіть дешевше, ніж не за жалких 4 пачки долларов )))
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:36

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти сумуеш за еврейськими погромами ? )
Хочеш повторити ?
не застав єврейських погромів. І не бачу звязку між іраноізраїльською війною і погромами які робили на території царської росії. Я тут при чім? Ти іще розкажи що я хочу повторити відстріл індіанців апачі чи різню ордою чингісхана китайців.
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру.

ти ж розповідаєш про антисіоністські виступи в Європі ;)
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:38

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:"Дати цивільним крупнокаліберні кулемети?" (с).



Також запроваджуються кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

Окрім цього, оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.


Як зазначила Свириденко, усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.



Це точно «колгоспник Петро вирішив сьогодні пополювати, але потім передумав і не пішов», чи саме те, про що вас тут тикали обличчям: під командуванням військових, в загальній системі ППО , з вимогами до навчання, сертифікації, порядку зберігання і отримання зброї?? Саме там ДЕ скажуть, тоді КОЛИ скажуть. І виконання наказів про припинення вогню (чи заборону відкривати) .

А потім у піхоту.

Ну так ви виявляється все усвідомлюєте, просто притурюєтесь :lol:
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:53

  Shaman написав:
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру
.
ти ж розповідаєш про антисіоністські виступи в Європі ;)
ні проякі виступи я не писав. Я писав про війну.
чим єс гірше близького сходу?
Країни з адекватним урядом такі ризики мінімізують.
Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тобто і для РФ це подарунок і для України джекпот. А де ж правда?
А клепки проаналізувати хто пише щоб зрозуміти ЧОМУ так пише - вистарчить?
Ксенон (лад) ті постійно перебільшують можливості педерації і применшують можливості України
Хотаб як патріот України не підписувався хвалити педерацію...

От і виходить
як казав Кучма
Место сидения-определяєт точку зрения...
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Тобто
якщо якесь бидло буде нападати на твою сімю - то ти радиш мені відвернутись і не звертати увагу?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:06

  Shaman написав:
попкорн не знадобиться, Іран швидко отримає своє й черговий керівник домовиться з США. найгірше буде, якщо не демонтують режим, а ті просто прогнуться під США - як поки розвивається ситуація в Венесуелі.

Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс.
скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:07

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Тобто
якщо якесь бидло буде нападати на твою сімю - то ти радиш мені відвернутись і не звертати увагу?

В мене нема сімї в іспанії.
