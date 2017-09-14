RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1695716958169591696016961 ... 16963>
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:35

  Бетон написав:Я говорил что гераскевич - просто проект хайпа.

и мои слова и правильность подтверждает спортсменка, участник Олимпийских Игр, чей отец погиб на войне:

Я стерла. Ми можемо сваритися, але коли ти тренуєшся чотири роки і приїжджаєш сюди, розуміючи, що наступний шанс буде через чотири роки… Злити всю свою працю — теж не варіант. Вважаю, що можна виступити і потім показати

Ви і життям ризукуєте кожен день, при дорогій електриці, і навіть дешевше, ніж не за жалких 4 пачки долларов )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6294
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:36

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти сумуеш за еврейськими погромами ? )
Хочеш повторити ?
не застав єврейських погромів. І не бачу звязку між іраноізраїльською війною і погромами які робили на території царської росії. Я тут при чім? Ти іще розкажи що я хочу повторити відстріл індіанців апачі чи різню ордою чингісхана китайців.
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру.

ти ж розповідаєш про антисіоністські виступи в Європі ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11880
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:38

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:"Дати цивільним крупнокаліберні кулемети?" (с).



Також запроваджуються кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

Окрім цього, оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.


Як зазначила Свириденко, усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.



Це точно «колгоспник Петро вирішив сьогодні пополювати, але потім передумав і не пішов», чи саме те, про що вас тут тикали обличчям: під командуванням військових, в загальній системі ППО , з вимогами до навчання, сертифікації, порядку зберігання і отримання зброї?? Саме там ДЕ скажуть, тоді КОЛИ скажуть. І виконання наказів про припинення вогню (чи заборону відкривати) .

А потім у піхоту.

Ну так ви виявляється все усвідомлюєте, просто притурюєтесь :lol:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18009
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:53

  Shaman написав:
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру
.
ти ж розповідаєш про антисіоністські виступи в Європі ;)
ні проякі виступи я не писав. Я писав про війну.
чим єс гірше близького сходу?
Країни з адекватним урядом такі ризики мінімізують.
Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4818
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тобто і для РФ це подарунок і для України джекпот. А де ж правда?
А клепки проаналізувати хто пише щоб зрозуміти ЧОМУ так пише - вистарчить?
Ксенон (лад) ті постійно перебільшують можливості педерації і применшують можливості України
Хотаб як патріот України не підписувався хвалити педерацію...

От і виходить
як казав Кучма
Место сидения-определяєт точку зрения...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28056
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Тобто
якщо якесь бидло буде нападати на твою сімю - то ти радиш мені відвернутись і не звертати увагу?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28056
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:06

  Shaman написав:
попкорн не знадобиться, Іран швидко отримає своє й черговий керівник домовиться з США. найгірше буде, якщо не демонтують режим, а ті просто прогнуться під США - як поки розвивається ситуація в Венесуелі.

Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс.
скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4818
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:07

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Тобто
якщо якесь бидло буде нападати на твою сімю - то ти радиш мені відвернутись і не звертати увагу?

В мене нема сімї в іспанії.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4818
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:10

  sashaqbl написав:
  fox767676 написав:Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм

Зовсім не той план. Трамп вбив поганих переговорників і буде вести переговори з хорошими переговорниками. Якщо вони виявляться поганими - то сценарій можна повторити.
ІМХО, огидно, але працює.
Удастся ли повторить, не известно.
Пишут, что в этот раз подготовка велась несколько месяцев. Теперь муллы будут умнее.

  sashaqbl написав:.........
Та нема цілі змінити режим: Трампу треба щоб Кушнер мав процент з іранської нафтової торгівлі, та й усе.
Якщо дадуть достатньо високий процент - то можуть хоч Ізраїль бомбити.
Цель такая, скорее всего, всё же есть.
А какой-то вариант доступа к нефти и Хаменеи, как писали, на переговорах предлагал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:може підкажеш, біля якої війською американської бази знаходится Бурдж-Халіфа ?


от 20 до 50 тисяч росіян застрягли в ОАЄ по причині скасування рейсів

не розумію українців, які їдуть взимку відпочивати в ОАЄ, Єгипет, Кіпр, Чорногорію, Іспанію, Італію, Францію -щоб жити в одному готелі і харчуватись за одним столом з росіянами, чи для української вати все "не так однозначно"
prodigy
 
Повідомлень: 13268
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 1695716958169591696016961 ... 16963>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 230074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 435028
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1156896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10882)
02.03.2026 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.